Từng bước xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố điều hành bằng dữ liệu

Thành phố Bắc Ninh chính thức ra mắt nền tảng giao tiếp số giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp iBacninh.

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026, UBND thành phố Bắc Ninh vừa tổ chức hội thảo và triển lãm Ngày Chuyển đổi số thành phố Bắc Ninh năm 2026 với chủ đề “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”.

Về chính quyền số: 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 93,1%, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 98,93%; tỷ lệ tái sử dụng thông tin số hóa đạt 88,22%.

Ứng dụng “Trợ lý nhân dân” được triển khai thí điểm đã rút ngắn thời gian hoàn thiện hồ sơ từ 8-10 phút xuống còn 2-3 phút. Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) đã vận hành 15 kịch bản điều hành theo dõi 30 chỉ tiêu kinh tế - xã hội và hơn 130 chỉ số.

Về kinh tế số, Bắc Ninh phát huy thế mạnh trung tâm công nghiệp công nghệ cao, kim ngạch xuất khẩu 9 tháng ước đạt 87,5 tỷ USD, tăng 30,53%, đứng đầu cả nước; tỷ trọng kinh tế số năm 2025 đạt 46,3% GRDP, cao nhất cả nước; Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026 xếp thứ 5 cả nước.

Về xã hội số, 100% cơ sở y tế có giường bệnh đã triển khai bệnh án điện tử; phong trào “Bình dân học vụ số” và các Tổ Công nghệ số cộng đồng hoạt động hiệu quả. Thành phố cũng ban hành chính sách hỗ trợ từ 1,5 đến 2 triệu đồng/tổ/tháng cho các Tổ Công nghệ số cộng đồng, góp phần đưa kỹ năng số đến gần hơn với người dân ở cơ sở.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Đào Thanh Trường nhấn mạnh, chuyển đổi số phải được đo bằng hiệu quả quản trị, năng suất làm việc của cán bộ và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Vì vậy, giai đoạn tới, thành phố chuyển trọng tâm từ “có hệ thống” sang “dùng được, có dữ liệu”, từng bước xây dựng Bắc Ninh thành thành phố điều hành bằng dữ liệu.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh đề nghị các cấp, các ngành đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số. Hoàn thiện kiến trúc số thống nhất theo Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị; bảo đảm các hệ thống, ứng dụng mới phải kết nối với nền tảng dùng chung, không đầu tư manh mún, trùng lặp.

Cùng với đó, coi dữ liệu là tài nguyên chiến lược, bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”; cơ quan nhà nước chủ động khai thác dữ liệu đã có, không yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh cũng yêu cầu lấy cán bộ làm điểm tựa, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong các ngành có lợi thế như điện tử, bán dẫn, sản xuất thông minh, logistics, nông nghiệp công nghệ cao.

Bảo đảm an toàn, an ninh mạng, đào tạo nhân lực số và xây dựng đội ngũ cán bộ nòng cốt vừa giỏi nghiệp vụ, vừa am hiểu công nghệ.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung tham luận về giải pháp thu hút đầu tư khu công nghệ số tập trung gắn với phát triển kinh tế số trong các khu công nghiệp; phát huy vai trò tổ dân phố số trong thúc đẩy chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, toàn trình; phổ cập kỹ năng số, thanh toán không dùng tiền mặt; phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng, hạ tầng số tích hợp trí tuệ nhân tạo, tạo đòn bẩy cho chuyển đổi số toàn diện và bứt phá kinh tế số trên địa bàn thành phố.