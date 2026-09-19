Từng bước vào nhóm dẫn đầu cả nước về thương mại điện tử

Ông Nguyễn Thế Thi, Phó Giám đốc Sở Công Thương.

Xác định thương mại - dịch vụ là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh đã tập trung phát triển hệ thống thương mại hiện đại, mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ, gắn với chuyển đổi số và thương mại điện tử. Đáng chú ý, thương mại điện tử ngày càng khẳng định vai trò là động lực của kinh tế số.

Sở Công Thương đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân ứng dụng nền tảng số, tham gia sàn thương mại điện tử, mở rộng tiêu thụ sản phẩm thông qua các chương trình livestream trên TikTok, Facebook; từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong kinh doanh và xúc tiến thương mại. Việc thành lập Câu lạc bộ KOL/KOC tỉnh Bắc Ninh tạo thêm kênh quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm trên các nền tảng số.

Theo báo cáo Chỉ số thương mại điện tử của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), 6 tháng đầu năm 2026, Bắc Ninh đạt 17,9 điểm, đứng thứ 4 cả nước. Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và thúc đẩy kinh tế số.

Từ ngày 20/9/2026, thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương được thành lập, tạo động lực phát triển mới. Trong bối cảnh đó, thương mại - dịch vụ được đặt ra yêu cầu phát triển ở tầm cao hơn, theo hướng hiện đại, quy mô và tăng sức cạnh tranh.

Thời gian tới, Sở Công Thương sẽ chủ động tham mưu cho tỉnh tập trung phát triển đồng bộ hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng tiện lợi; đẩy mạnh kinh tế số, giao dịch trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt; phát triển các dịch vụ hỗ trợ sản xuất và đời sống, nhất là logistics, vận tải, tài chính - ngân hàng, viễn thông và du lịch. Trong đó, thương mại điện tử tiếp tục là một trọng tâm, với định hướng phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới, xanh và bền vững; mở rộng hoạt động thương mại điện tử đến khu vực nông thôn, cấp xã; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã nâng cao năng lực số, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

Qua đó, Bắc Ninh phấn đấu đưa thương mại điện tử trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của thương mại - dịch vụ, từng bước vươn lên nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về thương mại điện tử, góp phần xây dựng thành phố Bắc Ninh hiện đại, năng động và phát triển bền vững.