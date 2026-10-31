Từng bước trợ giúp hộ nghèo vươn lên

Căn nhà của ông Hồ Văn Cẩn (thôn Làng Gạch, xã Trà Liên) được các lực lượng, đoàn thể hỗ trợ sửa chữa nhanh chóng trong tháng 8/2026. Ảnh: D.Lệ

Trợ giúp hộ nghèo

Hộ ông Hồ Văn Cẩn (thôn Làng Gạch, xã Trà Liên) thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Căn nhà gia đình ông đang ở xuống cấp, không đảm bảo an toàn trong sinh hoạt nên được xét hỗ trợ sửa chữa. Tuy vậy, hoàn cảnh quá khó, cũng không có đủ điều kiện thêm vào kinh phí, nhân công để sửa được ngôi nhà.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trà Liên phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã, huy động nhân, vật lực giúp gia đình ông Cẩn sửa chữa nhà. Nhờ sự ra quân của các lực lượng, tổ chức chính trị xã hội xã Trà Liên, căn nhà của ông Cẩn được sửa chữa nhanh chóng trong niềm vui mừng của gia đình.

Nhà của ông đã được lợp mới mái nhà, sơn sửa lại tường nhà, sân nhà được đổ bê tông tạo mặt bằng sinh hoạt sạch sẽ, thuận tiện; chái bếp cũng được xây sửa lại, hệ thống điện được lắp đặt bảo đảm an toàn khi sử dụng.

Tại thôn Đồng Trầu (xã Trà My), căn nhà của vợ chồng chị Bùi Thị Nhàn, là hộ cận nghèo đang được xây dựng mới bằng nguồn kinh phí xóa nhà tạm. Chị Nhàn trong một lần đi làm công nhân bị tai nạn nên liệt tay phải, không thể làm được việc nặng. Trong nhà chỉ còn chồng chị đi làm thuê nên cuộc sống càng thêm vất vả.

Xét hoàn cảnh của chị Nhàn, thôn đã đề nghị xã Trà My hỗ trợ xóa nhà tạm cho chị trong năm này, mức xây mới là 100 triệu đồng. Vợ chồng chị mạnh dạn vay thêm 80 triệu đồng và mượn thêm của bà con, kinh phí tổng cộng 230 triệu đồng để làm được căn nhà vững chãi hơn. Chị Nhàn cũng được hỗ trợ thêm 2 con bò giống sinh sản trong tháng 10/2026.

Chị Nhàn chia sẻ: “Nhận được sự giúp đỡ hết sức quý báu của xã, thôn, vợ chồng tôi rất mừng. Nhà đang xây dựng, cố gắng có nhà ở trong năm này. Bò nhận được từ chương trình hỗ trợ sinh kế đã đẻ thêm 2 bò con, tôi mừng lắm. Sức khỏe tôi không thể làm việc nặng, nay có 4 con bò để nuôi, sau này sẽ nuôi thêm gà vịt, chồng đi làm nữa thì cuộc sống sẽ tạm ổn. Tôi sẽ cố gắng để thoát khỏi diện hộ cận nghèo của thôn”.

Từng bước giảm nghèo bền vững

UBND xã Trà Liên cho hay, trong năm 2026, xã triển khai xóa nhà tạm đối với 13 hộ nghèo. Trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 7 hộ, Quỹ Vì người nghèo, Quỹ xóa nhà tạm hỗ trợ kinh phí đối với 6 nhà. Đối với hộ người có công, hỗ trợ 2 nhà xây mới và 6 nhà sửa chữa.

Xã Trà Liên đang triển khai đến các hộ dân, đồng thời xét hoàn cảnh của từng hộ để tính toán phương án hỗ trợ, huy động nhân vật lực giúp đỡ làm nhà.

Ông Dương Minh Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Liên cho biết: “Xóa nhà tạm cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ người có công còn khó khăn về nhà ở đang được địa phương triển khai đến các hộ dân. Ngoài giúp đỡ về kinh phí, xã sẽ huy động thêm sự giúp đỡ về nhân lực, vật lực phù hợp để hộ nghèo có thêm điều kiện làm được căn nhà mới bảo đảm an toàn. Ngoài ra, để hộ nghèo sau khi an cư có thể thoát nghèo bền vững, xã sẽ xét để hỗ trợ thêm sinh kế như cấp cây, con giống, hỗ trợ đào tạo nghề, vốn vay làm ăn hay giới thiệu giải quyết việc làm... Nguồn lực từ các chương trình tạo điều kiện tốt nhất cho hộ nghèo, cận nghèo vươn lên, có cuộc sống ổn định hơn”.

Tại xã Trà My, việc xóa nhà tạm cũng đi đôi với hỗ trợ sinh kế, tác động tổng lực để hộ nghèo có đủ điều kiện phát triển kinh tế hộ gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Điều kiện khí hậu, đất đai ở Trà My phù hợp với các loại con giống như heo đen, bò cỏ nên xã ưu tiên hỗ trợ cho hộ nghèo chăn nuôi. Hộ nào không đủ điều kiện về chăn nuôi thì được hỗ trợ cây giống phù hợp, hoặc hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm, đào tạo nghề hoặc giới thiệu việc làm đến các công ty, xí nghiệp trong và ngoài xã.

Ông Nguyễn Hữu Sự, Phó Chủ tịch UBND xã Trà My cho biết: “Công cuộc giảm nghèo bền vững được xã đặc biệt quan tâm, nguồn lực từ tất cả chương trình mục tiêu quốc gia đang triển khai trên địa bàn cũng không nằm ngoài mục đích này. Từ các công trình dân sinh được đầu tư, đến hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân, xóa nhà tạm... đều nhằm mục đích trợ sức cho người dân làm ăn, phát triển kinh tế. Đối với hộ nghèo thì tùy theo khả năng, điều kiện của từng hộ mà xã xét hỗ trợ phù hợp để có thể phát huy tác dụng giảm nghèo thực chất”.