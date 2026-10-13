Từng bước triển khai thí điểm xây dựng mô hình đổi mới, nâng cao chất lượng GDMN

Triển khai từng bước

Chương trình tập huấn được tổ chức tại Hà Nội với sự chủ trì của đại diện lãnh đạo Vụ Giáo dục Mầm non - Bộ GD&ĐT; cùng sự tham gia của các chuyên gia giáo dục, đại diện Sở GD&ĐT của 17 tỉnh/thành từ Nghệ An trở ra Bắc, cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán ở các cơ sở giáo dục mầm non khu vực phía Bắc.

Theo bà Hoàng Thị Dinh - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, bộ tiêu chí, mô hình đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non (gọi tắt là bộ tiêu chí) được xây dựng trên cơ sở cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ và ngành Giáo dục về đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non và đảm bảo các điều kiện chất lượng.

Các đại biểu tham dự chương trình tập huấn.

Bộ tiêu chí đồng thời được xây dựng trên cơ sở thực trạng, nhu cầu phát triển và điều kiện thực tiễn của các cơ sở giáo dục mầm non, phù hợp với định hướng đổi mới giáo dục mầm non giai đoạn 2026-2030.

Hà Nội lựa chọn hai đơn vị thực hiện thí điểm mô hình này trong năm học 2026-2027 là: Trường Mầm non Cổ Loa (xã Đông Anh) và Trường Mầm non Đô thị Sài Đồng, phường Phúc Lợi.

Việc xây dựng mô hình nhằm hình thành công cụ hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non triển khai đổi mới theo hướng linh hoạt, thiết thực, hiệu quả; thúc đẩy cải tiến chất lượng liên tục; nâng cao chất lượng quản trị, các điều kiện bảo đảm chất lượng, cũng như chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục mầm non trong giai đoạn mới.

Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non Hoàng Thị Dinh phát biểu tại chương trình.

Nghị quyết 71 ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục đào tạo yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản trị giáo dục; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo; tăng cường hội nhập quốc tế, tạo đột phá trong nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.

Đặc biệt, những nội dung của Nghị quyết 71 được cụ thể hóa vào bộ tiêu chí xuyên suốt trong 5 nhóm tiêu chí của mô hình thí điểm gồm: Đổi mới chương trình giáo dục; đổi mới quản trị cơ sở giáo dục theo hướng tự chủ, trách nhiệm giải trình; phát triển đội ngũ và điều kiện đảm bảo chất lượng; chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo; hợp tác và hội nhập quốc tế.

Đánh giá đúng thực trạng

Các diễn giả PGS.TS Đặng Thị Thanh Huyền (trái) và TS Hoàng Thị Nho (phải) chia sẻ nhiều thông tin hữu ích tại chương trình.

Theo yêu cầu từ công văn số 5890 ngày 28/8/2026 của Bộ GD&ĐT, các cơ sở giáo dục mầm non được hướng dẫn sử dụng bộ tiêu chí để tự đánh giá thực trạng, xác định nội dung ưu tiên và xây dựng lộ trình đổi mới, nâng cao chất lượng giai đoạn 2026-2030; cụ thể hóa thành mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp trong từng năm học.

Ngay trong năm học 2026-2027, căn cứ điều kiện thực tế, khuyến khích mỗi tỉnh thành lựa chọn một số cơ sở giáo dục mầm non để thí điểm xây dựng mô hình; trên cơ sở kết quả thí điểm, tổ chức triển khai nhân rộng việc xây dựng mô hình phù hợp với điều kiện của địa phương.

Bộ tiêu chí gồm 5 nhóm tiêu chí mang tính toàn diện: Đổi mới, phát triển chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục đáp ứng mục tiêu giáo dục mầm non; Đổi mới quản trị cơ sở giáo dục mầm non theo hướng hiệu quả, tăng cường tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình bảo đảm chất lượng; Phát triển các điều kiện bảo đảm chất lượng, tạo môi trường giáo dục phát triển toàn diện cho trẻ em; Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo; Hợp tác và hội nhập quốc tế.

Chương trình tập huấn dự kiến diễn ra trong hai ngày 13 và 14/10 tại Hà Nội.

Bà Hoàng Thị Dinh thông tin thêm, bộ tiêu chí là công cụ quản lý chuyên môn hỗ trợ Sở GD&ĐT các tỉnh/thành thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục mầm non; làm cơ sở định hướng để Sở GD&ĐT chỉ đạo, tổ chức triển khai, theo dõi, đánh giá hỗ trợ việc thực hiện các nội dung đổi mới, nâng cao chất lượng tại các cơ sở giáo dục mầm non, đồng thời xác định các nhiệm vụ, giải pháp cải tiến phù hợp.

Bộ tiêu chí là công cụ hỗ trợ để cơ sở giáo dục mầm non tự đánh giá thực trạng, nhận diện điểm mạnh, hạn chế và những vấn đề cần cải thiện; hỗ trợ cơ sở lựa chọn nội dung ưu tiên phù hợp với nhu cầu, điều kiện và mức độ phát triển thực tế; từ đó đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong các kế hoạch và theo dõi, rà soát mức độ chuyển biến trong quá trình thực hiện; giúp quá trình đổi mới có trọng tâm, liên tục và hướng tới nâng cao chất lượng cả giai đoạn.

Đặc biệt, các yêu cầu của Nghị quyết 71 được cụ thể hóa gắn với nhiệm vụ thường xuyên nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non. Khi triển khai thí điểm xây dựng mô hình này, cả cán bộ quản lý và giáo viên đều được giảm áp lực về hồ sơ, minh chứng cồng kềnh để tập trung làm tốt công việc chuyên môn của mình.