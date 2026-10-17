Từng bước phát huy tiện ích ứng dụng “Bác sĩ cho mọi nhà”

Phần mềm “Bác sĩ cho mọi nhà” được triển khai với hai phiên bản, trong đó, ứng dụng trên điện thoại dành cho người dân và phiên bản trên máy tính chủ yếu phục vụ cán bộ y tế. Thông qua ứng dụng trên điện thoại, người dân có thể đặt lịch hẹn tại các cơ sở y tế cho bản thân, cho các thành viên trong hộ gia đình hoặc đặt lịch thay cho người khác theo hình thức ủy quyền.

Xã Lục Yên thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh, có diện tích tự nhiên 79,9 km², gồm 32 thôn với 7.303 hộ, dân số 29.462 người. Địa bàn rộng, đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong khi khả năng tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin của một bộ phận người dân, nhất là người cao tuổi, còn hạn chế, đặt ra không ít khó khăn trong triển khai ứng dụng “Bác sĩ cho mọi nhà”.

Bà Vi Thị Lý - Phó Giám đốc Trạm Y tế Lục Yên cho biết: “Để đưa ứng dụng đến gần người dân, trạm đã tổ chức triển khai đồng bộ tại các thôn thông qua các cuộc họp thôn, hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể xã. Đồng thời, đơn vị thành lập 4 tổ công tác phụ trách Trạm Y tế Lục Yên và 3 điểm trạm Liễu Đô, Minh Xuân, Yên Thắng; phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, viên chức, người lao động và nhân viên y tế thôn, góp phần hướng dẫn người dân đăng ký, sử dụng ứng dụng và tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh từ xa”.

Trạm Y tế Lục Yên và các điểm trạm duy trì bàn hỗ trợ đăng ký, hướng dẫn sử dụng ứng dụng “Bác sĩ cho mọi nhà” tại khu vực tiếp đón, khám bệnh; đồng thời lồng ghép nội dung này vào các hoạt động chuyên môn và truyền thông sức khỏe.

Các tổ công tác phối hợp với trưởng thôn, nhân viên y tế thôn tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân đăng ký tài khoản tại nhà văn hóa và các điểm tập trung dân cư từ 2 - 3 buổi mỗi tuần, chủ yếu vào buổi tối. Việc hướng dẫn sử dụng ứng dụng được kết hợp với hỗ trợ sử dụng VNeID tích hợp thông tin bảo hiểm y tế tại các cuộc họp thôn và sinh hoạt cộng đồng.

Trạm Y tế Lục Yên đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký và sử dụng ứng dụng “Bác sĩ cho mọi nhà” thông qua hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội, tư vấn trực tiếp tại trạm và lồng ghép trong các hoạt động khám, chữa bệnh, tiêm chủng, họp thôn, sinh hoạt cộng đồng.

Anh Nguyễn Huy Mai, thôn 12 chia sẻ: “Ứng dụng “Bác sĩ cho mọi nhà” rất thuận tiện. Dù ở đâu, tôi cũng có thể liên hệ, trao đổi với đội ngũ y, bác sĩ Trạm Y tế Lục Yên để được tư vấn, hỗ trợ khám bệnh nhanh chóng, tận tình”.

Việc triển khai phần mềm “Bác sĩ cho mọi nhà” tại xã Lục Yên là một trong những giải pháp cụ thể thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, từng bước thay đổi phương thức cung cấp và tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh.

Thông qua ứng dụng công nghệ, người dân có thể chủ động đặt lịch, theo dõi kết quả khám, chữa bệnh và tiếp cận các dịch vụ khám, chữa bệnh từ xa. Qua đó, tăng cường kết nối, hỗ trợ chuyên môn giữa các tuyến y tế, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn xã.