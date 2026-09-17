Từng bước hoàn thiện chính sách phát triển phương tiện giao thông xanh

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết, thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, Bộ Xây dựng đã tổ chức tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 876/QĐ-TTg; xây dựng dự thảo Quyết định mới về chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính trong giao thông vận tải, thay thế Quyết định 876.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Theo Thứ trưởng Lê Anh Tuấn, sau 4 năm triển khai, với sự tham gia tích cực của các bộ, ngành và địa phương, chương trình đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Chính sách phát triển phương tiện giao thông xanh từng bước được hoàn thiện; hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được ban hành, cơ bản đáp ứng yêu cầu chuyển đổi. Số lượng phương tiện sử dụng năng lượng xanh liên tục gia tăng, đặc biệt là các phương tiện giao thông điện như xe đạp điện và ô tô điện.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi vẫn bộc lộ những hạn chế, khó khăn và rào cản để hướng tới hệ thống giao thông xanh, an toàn, bền vững. Những vấn đề này cần được nghiên cứu, trao đổi kỹ lưỡng trong quá trình hoàn thiện dự thảo Quyết định mới, bảo đảm phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường trong tình hình mới.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nhấn mạnh, quá trình đổi mới công nghệ và sản xuất phương tiện đòi hỏi nguồn lực kinh tế lớn. Doanh nghiệp cần có thời gian chuẩn bị, đầu tư và thích ứng. Vì vậy, cần nghiên cứu tính chất dài hạn của chương trình, lựa chọn hình thức văn bản phù hợp, bảo đảm lộ trình thực hiện có tính khả thi.

Đồng thời, tiếp tục rà soát mục tiêu, lộ trình, bảo đảm thống nhất với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật mới ban hành và các cam kết cập nhật của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn lưu ý, cần chú trọng nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, từng bước làm chủ công nghệ phương tiện sử dụng năng lượng xanh, công nghệ lưu trữ, cung cấp năng lượng cho phương tiện giao thông.

Quang cảnh hội nghị về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đặc biệt lưu ý các hướng nghiên cứu, ứng dụng pin nhiên liệu, sản xuất hydrogen xanh, xây dựng trạm nạp hydrogen xanh; nghiên cứu sử dụng nhiên liệu sinh học, nhiên liệu tổng hợp, nhiên liệu hàng không bền vững, nhiên liệu hàng hải bền vững. Đây là những hướng năng lượng mới cần được đánh giá về tiềm năng, vai trò, khả năng ứng dụng trong tương lai.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nhấn mạnh, việc tham vấn ý kiến các cơ quan, tổ chức, chuyên gia, doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hoàn thiện dự thảo Quyết định, góp phần xây dựng chính sách chuyển đổi năng lượng xanh phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống giao thông vận tải xanh, bền vững.

Theo thông tin tại hội nghị, đến tháng 6-2026, phương tiện điện ở nước ta chiếm khoảng 6,1% trong tổng số hơn 6,3 triệu phương tiện. Trong đó, tỷ lệ ô tô con điện chiếm tỷ lệ cao nhất, đạt 97,3% trong tổng phương tiện điện, xe ô tô khách chiếm 0,6%. Số lượng xe khách tập trung chủ yếu là phương tiện xe buýt đô thị, với số lượng thống kê theo các tỉnh, thành phố báo cáo tháng 6-2026 là 1.946 xe. Xe máy điện tăng trưởng khoảng 28% mỗi năm.

Số lượng cổng sạc 15.024 trạm/cổng sạc, trong đó gồm 5.331 sạc nhanh và 9.693 sạc chậm. Hạ tầng sạc đã bước đầu mở rộng ra nhiều địa phương, phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, nhất là đối với ô tô điện cá nhân, taxi điện và một phần xe dịch vụ. Tuy nhiên, mạng lưới sạc hiện nay vẫn phát triển chủ yếu theo nhu cầu thị trường và chiến lược của doanh nghiệp. Hạ tầng sạc chưa được quy hoạch đồng bộ với mạng lưới cao tốc, quốc lộ, bến xe, trạm dừng nghỉ, depot xe buýt, bãi đỗ xe, khu dân cư, trung tâm thương mại và các đầu mối vận tải.