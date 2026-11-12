Từng bước hóa giải những tồn đọng kéo dài

Sau nhiều năm chờ đợi, ngày 26/8/2026, 22 hộ dân liên quan đến việc sắp xếp dân cư tại khu vực đất lõi số 12, phường Lào Cai đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vụ việc phát sinh từ năm 2017, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của các hộ dân và quá trình triển khai các dự án phát triển đô thị trên địa bàn.

Để tháo gỡ vướng mắc, các cơ quan chức năng đã nhiều lần rà soát hồ sơ, đối chiếu quy định pháp luật, tổ chức đối thoại và tìm phương án giải quyết phù hợp.

Tại xã Bát Xát, vụ việc liên quan đến đất đai giữa gia đình ông Trần Văn Đồi và gia đình bà Lê Thị Nhung ở thôn Quang Kim cũng đang được tập trung giải quyết. Chính quyền địa phương đã trực tiếp kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, rà soát nguồn gốc đất và những vướng mắc trong quá trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước đây.

Bà Lê Thị Nhung cho biết: “Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp vào hoạt động, Chủ tịch UBND xã đã xuống thực địa, làm rõ hiện trạng, nguồn gốc đất. Chúng tôi rất phấn khởi khi vụ việc được quan tâm giải quyết”.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND xã Bát Xát, qua kiểm tra thực tế, hai gia đình không có tranh chấp; vướng mắc xuất phát từ sai sót trong quá trình cấp giấy chứng nhận trước đây. Địa phương đang tập trung hoàn thiện các thủ tục để sớm giải quyết dứt điểm vụ việc.

Việc trực tiếp kiểm tra hiện trạng, đối chiếu hồ sơ giúp chính quyền làm rõ nguyên nhân, xác định hướng xử lý phù hợp, tránh để những sai sót trong quản lý kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Theo Báo cáo số 222-BC/BNCTU của Ban Nội chính Tỉnh ủy, thực hiện Thông báo số 358-TB/TU ngày 27/3/2026 của Tỉnh ủy Lào Cai, trong tổng số 12 vụ việc phức tạp, kéo dài được đưa vào diện theo dõi, đôn đốc, đến nay đã có 8 vụ việc được xử lý, giải quyết xong; 4 vụ việc còn lại đang tiếp tục được các cơ quan chức năng tập trung giải quyết. Phần lớn các vụ việc tồn đọng liên quan đến đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Ban Nội chính Tỉnh ủy xác định, để giải quyết hiệu quả các vụ việc, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị; trong đó, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải trực tiếp chỉ đạo, xác định rõ trách nhiệm và tiến độ thực hiện. Việc tiếp công dân, đối thoại, kiểm tra thực tế được chú trọng nhằm làm rõ bản chất vụ việc, hạn chế tình trạng chuyển đơn qua nhiều cấp nhưng chậm có kết quả giải quyết.

Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, các địa phương đã tập trung rà soát những vụ việc tồn đọng, chủ động kiểm tra tại cơ sở và phối hợp với cơ quan chuyên môn tháo gỡ khó khăn.

Quan điểm xuyên suốt của Ban Nội chính Tỉnh ủy là không để các vụ việc đủ điều kiện giải quyết tiếp tục kéo dài. Do vậy, mỗi vụ việc đều được rà soát kỹ lưỡng, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết. Quá trình tham mưu, đôn đốc luôn đặt mục tiêu bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn.

Từng bước hóa giải các vụ việc tồn đọng không chỉ là yêu cầu về tiến độ xử lý mà còn là trách nhiệm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân. Khi những vấn đề kéo dài được xem xét nghiêm, giải quyết công khai, minh bạch và đúng quy định, các điểm nghẽn tại cơ sở sẽ từng bước được tháo gỡ, góp phần giữ vững ổn định xã hội và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền.