Từng bước hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng của Thái Nguyên qua 'Chuyến tàu di sản'

Các đại biểu dự cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở đã phối hợp với các đơn vị đường sắt và Hiệp hội Du lịch tỉnh thống nhất tổ chức 6 chuyến tàu di sản, khai trương ngày 30/10/2026.

Đại biểu dự cuộc họp.

Đoàn tàu gồm đầu máy và 7 toa xe, đáp ứng tối thiểu 280 chỗ ngồi mỗi chuyến. Trong đó, 5 toa ghế ngồi mềm điều hòa, 1 toa công vụ và 1 toa cộng đồng dành cho các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu văn hóa trà, trình diễn pha trà, quảng bá di sản văn hóa phi vật thể và trưng bày sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng của tỉnh.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tại cuộc họp.

Đến nay, khoảng 20 hợp tác xã đã đăng ký tham gia trưng bày sản phẩm; khoảng 20 khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú và nhà hàng đăng ký chương trình kích cầu, giảm giá cho du khách đi tàu.

Từ ngày 19 đến 21-10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng thuyết minh cho đội ngũ hướng dẫn viên phục vụ trên tàu và tại những điểm đến.

Các doanh nghiệp lữ hành cũng đẩy mạnh quảng bá, xây dựng tour kết nối trải nghiệm vùng trà với các hoạt động của Festival.

Đại biểu thảo luận tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận phương án trang trí đoàn tàu, bố trí nhân lực phục vụ, bảo đảm chất lượng trải nghiệm của du khách và định hướng duy trì tuyến tàu du lịch Hà Nội - Thái Nguyên sau Festival.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng nhấn mạnh việc tổ chức “Chuyến tàu di sản” cần hướng tới mục tiêu khai thác lâu dài, không dừng lại ở các hoạt động phục vụ Festival.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần khẩn trương phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh và các đơn vị liên quan làm việc trực tiếp với ngành Đường sắt, thống nhất phương án tổ chức, chất lượng phục vụ và khả năng duy trì chuyến tàu trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Đồng chí yêu cầu chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, trải nghiệm văn hóa trên tàu; đồng thời tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, nghiên cứu cơ chế phù hợp để thu hút sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp. Các doanh nghiệp du lịch cần có chính sách kích cầu thiết thực, mở rộng đối tượng khách.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các đơn vị liên quan rà soát điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng ga và phương án kết nối các điểm đến, bảo đảm thuận lợi cho du khách.

Việc tổ chức chu đáo, nâng cao chất lượng phục vụ là yếu tố quan trọng để tạo sức hút, giữ chân du khách và từng bước hình thành sản phẩm du lịch đường sắt đặc trưng của Thái Nguyên.