Từng bước hình thành hệ sinh thái năng lượng tích hợp, đồng bộ tại Quảng Trị

Tham gia cùng đoàn công tác, về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Trị có các đồng chí: Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Quang Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh; Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan. Về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có đồng chí Đặng Hoàng An, Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công thương và đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch - Ảnh: N.H

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công thương và đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tình hình triển khai các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch. Dự án gồm 4 dự án thành phần: Cơ sở hạ tầng, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II và Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch III. Tổng công suất dự kiến của toàn trung tâm gần 4.516MW, tổng mức đầu tư khoảng 126.000 tỉ đồng.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công thương và đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch - Ảnh: N.H

Hiện nay, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đang ở giai đoạn hoàn thiện, tiến độ tổng thể đạt 99,62%. Tổ máy số 1 đã hòa lưới đồng bộ ngày 12/4, tổ máy số 2 hòa lưới ngày 28/9.

Theo kế hoạch, tổ máy số 1 sẽ chạy tin cậy từ ngày 23/10 và phát điện thương mại vào ngày 23/11; tổ máy số 2 chạy tin cậy từ ngày 30/11 và phát điện thương mại vào ngày 31/12.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công thương và đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch - Ảnh: N.H

Để bảo đảm các mốc phát điện thương mại, dự án vẫn còn một số nội dung cần tập trung xử lý. Đối với hạng mục cảng nhập than và đê chắn sóng, công trình đã cơ bản hoàn thành.

Tuy nhiên, để khai thác đồng bộ, đáp ứng cho tàu có tải trọng thiết kế 100.000DWT cập bến, dự án còn phải hoàn tất các điều kiện, thủ tục liên quan đến thông báo hàng hải, dự kiến trước ngày 20/10. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, địa phương đã bàn giao khoảng 99,82% diện tích, còn lại khoảng 0,58ha đang được hoàn tất các thủ tục để phấn đấu bàn giao trước ngày 10/10.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công thương và đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ triển khai các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch - Ảnh: N.H

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công thương và đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ triển khai các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch - Ảnh: N.H

Đối với Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành và bàn giao cho nhà thầu EPC. Dự án dự kiến khởi công trong tháng 11/2026; tổ máy số 1 phát điện thương mại vào tháng 2/2030 và tổ máy số 2 vào tháng 4/2030.

Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch III có công suất khoảng 1.500MW. EVN đã trình Bộ Công thương thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi; dự kiến hoàn thành thẩm định trong tháng 10/2026 để làm cơ sở quyết định đầu tư trong quý IV/2026.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công thương và đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ triển khai các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch - Ảnh: N.H

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công thương và đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ triển khai các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch - Ảnh: N.H

Kiểm tra tại hiện trường, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công thương đã thăm hỏi, động viên cán bộ, kỹ sư, người lao động đang thi công, vận hành tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch; đồng thời tặng quà cho các lực lượng đang ngày đêm nỗ lực trên công trường, góp phần bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm về năng lượng.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công thương và đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà động viên cán bộ, kỹ sư tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch - Ảnh: N.H

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công thương và đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà động viên cán bộ, kỹ sư tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch - Ảnh: N.H

Chiều cùng ngày, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công thương đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Trị, EVN và các đơn vị liên quan để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc triển khai, thực hiện các dự án.

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: N.H

Tại buổi làm việc, lãnh đạo EVN, Ban Quản lý dự án điện 2 đã kiến nghị, đề xuất Bộ Công thương chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp, tháo gỡ khó khăn để chạy tin cậy và phát điện thương mại tổ máy số 1 và số 2, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I theo kế hoạch đề ra; hoàn thành công tác thẩm định hồ sơ của dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch III.

Đồng thời, đề xuất bổ sung Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch IV với công suất dự kiến khoảng 1.400-1.500MW vào Trung tâm Điện lực Quảng Trạch và quy hoạch điện quốc gia.

Đồng chí Đặng Hoàng An, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án Điện 2 báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tỉnh Quảng Trị đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ bàn giao số ít mặt bằng còn lại cho chủ đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I và cam kết sẽ hoàn thành trước ngày 10/10.

Đồng chí đề nghị Bộ Công thương quan tâm, xem xét bổ sung dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch IV mà EVN đề xuất vào quy hoạch Trung tâm Điện lực Quảng Trạch và quy hoạch điện quốc gia. Đồng thời, bổ sung một số dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh vào Quy hoạch điện VIII. Có phương án đẩy nhanh tiến độ dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II và Quảng Trạch III.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Về định hướng đưa Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng của miền Trung, trong đó có các trung tâm vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện, tỉnh Quảng Trị hoàn toàn đồng tình và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về mặt bằng, giao thông, thủ tục và các điều kiện liên quan để triển khai hiệu quả định hướng này.

Về vấn đề giải tỏa công suất cho Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch IV nói riêng và hệ thống lưới điện truyền tải trên địa bàn tỉnh nói chung, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp cung cấp thông tin về quy hoạch, quỹ đất và các điều kiện cần thiết để nghiên cứu phương án đấu nối, giải tỏa công suất.

Tỉnh Quảng Trị cũng mong muốn, Bộ Công thương quan tâm, hỗ trợ, giới thiệu cho tỉnh các nhà thầu tiềm năng, đủ năng lực để nghiên cứu đầu tư khai thác các mỏ khí ngoài khơi của tỉnh nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, phục vụ sự phát triển của tỉnh.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị chủ đầu tư phải thực hiện đúng các cam kết về tiến độ đối với dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I và rà soát, đẩy nhanh tiến độ các dự án còn lại tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch.

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: N.H

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công thương đánh giá cao nỗ lực của EVN, tỉnh Quảng Trị và các đơn vị liên quan trong triển khai các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch. Đồng chí nhấn mạnh, tỉnh Quảng Trị có đầy đủ tiềm năng, lợi thế để phát triển trở thành trung tâm năng lượng, với khả năng phát triển đa dạng các lĩnh vực năng lượng trên bờ, ngoài khơi, dầu khí và năng lượng sơ cấp.

Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị Cục Điện lực phối hợp chặt chẽ với EVN và tỉnh Quảng Trị rà soát, đánh giá, tối ưu quy hoạch Trung tâm Điện lực Quảng Trạch theo hướng tích hợp, trong đó nghiên cứu khả năng bổ sung dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch IV và một số dự án năng lượng của tỉnh Quảng Trị vào Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Đồng chí Bộ trưởng Công thương cũng cho ý kiến đối với dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I; dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II; dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch III; phương án nghiên cứu dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch IV…

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công thương kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công thương cũng đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với EVN và tỉnh Quảng Trị, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh các thủ tục đầu tư, cấp phép và hoàn thiện các điều kiện cần thiết để các dự án triển khai đúng tiến độ.

Đồng thời, nghiên cứu các giải pháp bảo đảm nguồn nhiên liệu, hạ tầng khí và hệ thống truyền tải được đầu tư đồng bộ với các dự án nguồn điện; tăng cường phối hợp trong quá trình chạy thử, vận hành Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, hoàn thiện các thủ tục của Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II, Quảng Trạch III và nghiên cứu phát triển các dự án dầu khí, năng lượng trên địa bàn, qua đó từng bước hình thành hệ sinh thái năng lượng tích hợp, đồng bộ tại Quảng Trị.