Từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

Lớp học thông minh của trường Tiểu học Vĩnh Yên.

Tăng cường sử dụng tiếng Anh trong trường học

Đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học là mục tiêu đang được các cơ sở giáo dục tại Phú Thọ từng bước triển khai. Tùy điều kiện thực tế, các trường chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, phát triển kỹ năng giao tiếp, tạo môi trường để học sinh sử dụng tiếng Anh thường xuyên.

Tại Trường Tiểu học Vĩnh Yên (phường Vĩnh Yên), nhà trường xác định tiếng Anh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm học, hướng tới mục tiêu từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai.

Ông Đào Chí Mạnh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Yên cho biết, để thực hiện mục tiêu này, trường triển khai đồng bộ các giải pháp về chuyên môn, cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ và tổ chức hoạt động trải nghiệm.

Theo đó, nhà trường yêu cầu giáo viên tiếng Anh sử dụng 100% tiếng Anh trong giờ học. Dự kiến đến cuối học kỳ I, tất cả các buổi sinh hoạt chuyên môn của tổ tiếng Anh được thực hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh.

“Bản thân tôi cũng trực tiếp tham gia cùng các thầy cô, nỗ lực trau dồi phản xạ để truyền cảm hứng cho giáo viên và học sinh trong giờ học cũng như giao tiếp hằng ngày”, ông Đào Chí Mạnh - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Cùng với đổi mới phương pháp, nhà trường khai thác các phòng học tiếng Anh chuyên dụng; đưa nền tảng học trực tuyến vào sử dụng nhằm rèn luyện kỹ năng nói, phát âm cho giáo viên, học sinh và phụ huynh. Mỗi tuần, trường lựa chọn 1 - 2 câu tiếng Anh để mọi người cùng luyện tập, đồng thời biểu dương những cá nhân thực hành tốt.

Đáng chú ý, Trường Tiểu học Vĩnh Yên thành lập các câu lạc bộ tiếng Anh theo khối lớp, với 2 nhóm lớn, mỗi nhóm thu hút gần 400 phụ huynh tham gia. Hằng tháng, học sinh thực hành nói tiếng Anh theo chủ đề, quay video gửi lên nhóm để giáo viên nhận xét, chỉnh sửa và động viên.

Ở bậc THCS, việc tăng cường giao tiếp tiếng Anh được triển khai gắn với đổi mới phương pháp và phát triển năng lực học sinh. Cô Nguyễn Thị Việt Hồng - Giáo viên tiếng Anh Trường THCS Bản Nguyên - Phân hiệu Vĩnh Lại (xã Bản Nguyên) cho biết, trong quá trình giảng dạy, cô sử dụng tiếng Anh phù hợp ở các hoạt động chào hỏi, kiểm tra sĩ số, giao nhiệm vụ, nhận xét và khuyến khích học sinh.

Thay vì chỉ tập trung vào ngữ pháp, từ vựng, giáo viên tăng cường làm việc cặp đôi, thảo luận nhóm, đóng vai và giải quyết vấn đề. Học sinh được trình bày, giải thích, bảo vệ quan điểm và trao đổi với các nhóm khác.

Theo cô Nguyễn Thị Việt Hồng khó khăn hiện nay là trình độ học sinh chưa đồng đều, nhất là khu vực nông thôn. Một số em hạn chế vốn từ, thiếu tự tin và ngại giao tiếp.

Từ thực tế giảng dạy, cô Hồng đề xuất tăng cường bồi dưỡng phương pháp phát triển kỹ năng nói, tổ chức thảo luận; ứng dụng AI và công nghệ số trong thiết kế học liệu, đánh giá năng lực học sinh.

Đồng thời, giáo viên cần có thêm tiết dạy minh họa, kho học liệu dùng chung và cơ hội trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nhất là phương pháp hỗ trợ học sinh có trình độ không đồng đều.

Trường Mầm non Phong Châu tổ chức cho trẻ giao lưu, làm quen tiếng Anh.

Chuẩn bị điều kiện, tạo môi trường học tiếng Anh phù hợp

Ở bậc mầm non, việc hình thành môi trường tiếng Anh được chú trọng thông qua các hoạt động vui chơi, trải nghiệm, phù hợp với đặc điểm tâm lý và khả năng tiếp nhận của trẻ.

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Hiệu trưởng Trường Mầm non Phong Châu (phường Phong Châu) cho biết, nhà trường có đội ngũ giáo viên tích cực đổi mới phương pháp giáo dục. Một số giáo viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản, biết ứng dụng công nghệ và khai thác học liệu số. Các lớp được trang bị tivi, máy tính, loa và kết nối Internet, tạo điều kiện tổ chức hoạt động qua bài hát, câu chuyện, hình ảnh, trò chơi bằng tiếng Anh.

Tuy nhiên, năng lực sử dụng tiếng Anh của giáo viên còn hạn chế. Thiết bị, học liệu giữa trường chính và các phân hiệu chưa đồng đều. Việc duy trì môi trường giao tiếp tiếng Anh thường xuyên cũng gặp khó khăn do yêu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Bên cạnh đó, sự phối hợp của phụ huynh chưa đồng đều, điều kiện tiếp cận học liệu giữa các gia đình còn khác nhau.

Theo bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, nhà trường xác định cần rà soát, bồi dưỡng năng lực tiếng Anh cho giáo viên; tăng cường phối hợp với giáo viên có trình độ sư phạm ngoại ngữ. Đồng thời, bổ sung sách truyện, tranh ảnh, thẻ từ, thiết bị nghe nhìn và học liệu số. Nội dung làm quen tiếng Anh phải phù hợp độ tuổi, thực hiện theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường giao tiếp và trải nghiệm, không gây áp lực.

Từ thực tiễn giảng dạy, cô Nguyễn Thị Phương Thúy, giáo viên Trường Mầm non Phong Châu nhận thấy trẻ hứng thú khi được tiếp cận tiếng Anh qua bài hát, trò chơi, vận động và hình ảnh trực quan. Trẻ có thể ghi nhớ từ, câu giao tiếp đơn giản khi được lặp lại trong những tình huống quen thuộc. Tuy nhiên, khả năng tiếp nhận khác nhau tùy độ tuổi, mức độ tiếp xúc và sự hỗ trợ từ gia đình.

Theo cô Nguyễn Thị Phương Thúy, hoạt động cần tổ chức theo hướng “chơi mà học, học bằng chơi”, khuyến khích trẻ nghe, nói tự nhiên, không ép buộc hoặc yêu cầu ghi nhớ máy móc.

Từ thực tế các cơ sở giáo dục tại Phú Thọ, việc từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai đòi hỏi sự chuẩn bị đồng bộ về đội ngũ, học liệu, cơ sở vật chất và phương pháp giảng dạy. Trong đó, tăng cơ hội thực hành, tạo tâm lý tự tin và tổ chức hoạt động phù hợp từng cấp học là những giải pháp cần được chú trọng.