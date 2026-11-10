Từng bước cải thiện chất lượng không khí tại Hà Nội

Phát biểu tại tọa đàm, bà Lê Thanh Thủy, Phó trưởng phòng Quản lý môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, ô nhiễm không khí, đặc biệt là ô nhiễm bụi mịn PM2.5, đang là một trong những vấn đề môi trường được TP Hà Nội đặc biệt quan tâm bởi những tác động trực tiếp đến sức khỏe người dân và chất lượng cuộc sống.

Bà Lê Thanh Thủy, Phó trưởng phòng Quản lý môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phát biểu tại tọa đàm.

Thực tế cho thấy, chất lượng không khí Hà Nội thường có những diễn biến bất lợi trong các tháng cuối năm và đầu năm sau. Đây là thời kỳ điều kiện khí tượng mùa Đông - Xuân, với hiện tượng nghịch nhiệt, gió yếu, độ cao lớp hòa trộn thấp, có thể làm gia tăng sự tích tụ các chất ô nhiễm. Trong khi đó, các nguồn phát thải từ giao thông, hoạt động xây dựng, bụi đường, sản xuất và đốt chất thải ngoài trời vẫn đang tạo ra áp lực lớn đối với môi trường không khí của Thành phố.

Theo bà bà Lê Thanh Thủy, nhận thức rõ tính cấp thiết của vấn đề này, Thành ủy, UBND TP Hà Nội đã và đang chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm từng bước cải thiện chất lượng không khí. Đặc biệt, ngày 15-10-2026, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 400/KH-UBND về tăng cường, quyết liệt thực hiện các biện pháp kiểm soát, ứng phó ô nhiễm không khí trên địa bàn Thành phố.

Trong giai đoạn trước mắt, Thành phố tập trung vào những giải pháp có thể triển khai ngay, đặc biệt là kiểm soát bụi tại các công trường xây dựng, phương tiện vận chuyển vật liệu; tăng cường vệ sinh môi trường, quét hút bụi, rửa đường; ngăn chặn tình trạng đốt rác, đốt phụ phẩm nông nghiệp và các hoạt động đốt ngoài trời không đúng quy định. Đồng thời, tăng cường theo dõi, dự báo, cảnh báo và chủ động ứng phó khi chất lượng không khí diễn biến bất lợi.

Về lâu dài, Thành phố tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi xanh trong giao thông, phát triển giao thông công cộng, triển khai vùng phát thải thấp, hoàn thiện mạng lưới quan trắc và tăng cường phối hợp kiểm soát ô nhiễm không khí với các địa phương trong vùng Thủ đô.

Các đại biểu chia sẻ thông tin tại tọa đàm về giải pháp ứng phó ô nhiễm không khí.

Theo đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, để các giải pháp thực sự phát huy hiệu quả, cần có sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm và thực chất của các sở, ngành, chính quyền địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu, doanh nghiệp và toàn thể người dân. Trong đó, các cơ quan quản lý cần tăng cường hướng dẫn, kiểm tra và giám sát; chính quyền xã, phường phát huy trách nhiệm quản lý tại địa bàn; các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị vận tải và vệ sinh môi trường thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát phát thải.

Tọa đàm cũng tập trung làm rõ vai trò của cơ quan chức năng trong kiểm tra, xử lý vi phạm; trách nhiệm của chính quyền địa phương và đơn vị vệ sinh môi trường trong duy trì vệ sinh đường phố, xử lý các điểm phát sinh ô nhiễm. Bên cạnh đó là cơ chế tiếp nhận, xác minh và xử lý phản ánh của người dân. Định hướng kiểm soát phát thải giao thông, phát triển giao thông công cộng xanh, mục tiêu và lộ trình triển khai vùng phát thải thấp tại Hà Nội, đồng thời, làm rõ vai trò của hệ thống quan trắc, dự báo, cảnh báo sớm và sự phối hợp với các địa phương lân cận trong kiểm soát những nguồn ô nhiễm có tác động liên vùng…