Hà Nội miễn tiền vé xe buýt và đường sắt đô thị trong Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026

Cùng với không khí tưng bừng của các hoạt động Tưng bừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, tại Hà Nội, chính sách miễn phí vé phương tiện giao thông công cộng được triển khai đã tạo điều kiện để người dân tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, góp phần đưa văn hóa đến gần hơn với cộng đồng.

Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội cho biết, trong ngày 24/11 thực hiện miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá (xe buýt và đường sắt đô thị) cho nhân dân và du khách trong dịp nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Trong ngày lễ lớn, toàn bộ hành khách sử dụng dịch vụ trên 129 tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố và 2 tuyến đường sắt đô thị (tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông, tuyến 3.1 Nhổn - Cầu Giấy) sẽ được dùng dịch vụ miễn phí.

Đối với hành khách sử dụng vé lượt, về xe buýt, hành khách được phát vé lượt từ thiết bị bán vé lắp trên xe hoặc mua vé lượt trên Ứng dụng “ThevegiaothongHN” và các ví điện tử được chấp nhận hệ thống vé (trường hợp hệ thống vé điện tử gặp sự cố, thực hiện phát vé lượt giấy dự phòng cho hành khách) mà không phải thanh toán tiền vé.

Thủ tục miễn tiền vé đơn giản, dễ thao tác bằng các ứng dụng công nghệ

Về đường sắt đô thị, hành khách được phát vé lượt từ thiết bị bán vé (theo nhu cầu chuyến đi của hành khách) tại quầy bán vé hoặc mua vé lượt trên các Ứng dụng “Hà Nội Metro”, thẻ Visa và các ví điện tử được chấp nhận trên hệ thống vé (trường hợp hệ thống vé điện tử gặp sự cố thực hiện phát vé lượt giấy dự phòng cho hành khách) mà không phải thanh toán tiền vé.

Đối với hành khách sử dụng vé tháng hoặc được miễn tiền vé sẽ sử dụng thẻ miễn phí hoặc căn cước công dân (áp dụng đối với người cao tuổi và trẻ em) thực hiện chạm thẻ giao thông vật lý, căn cước công dân hoặc quét mã QR tài khoản giao thông (thẻ ảo) vào đầu đọc của Thiết bị kiểm soát đặt tại cửa lên khi tham gia dịch vụ.

Việc triển khai miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá (xe buýt và đường sắt đô thị) cho nhân dân và du khách trong các dịp lễ, Tết, các sự kiện chính trị, xã hội đặc biệt của đất nước và của thành phố Hà Nội nói chung và dịp nghỉ Lễ ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 nói riêng là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, chính quyền thành phố đối với đời sống của người dân, cung cấp phương tiện giao thông công cộng phục vụ người dân di chuyển tham quan, mua sắm, vui chơi trong các dịp nghỉ Lễ; Thúc đẩy xây dựng hình ảnh Thủ đô Hà Nội hiện đại, văn minh, thân thiện môi trường, từ đó góp phần giảm ùn tắc giao thông và nâng cao chất lượng sống cho người dân Thủ đô.

Chào mừng ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Ảnh minh hoạ: canva.

Được biết, tại Hà Nội vào lúc 20h ngày 24/11/2026, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” sẽ được tổ chức với sự góp mặt của 3.000 nghệ sỹ, diễn viên các thế hệ nghệ sỹ. Chương trình được xây dựng như một hành trình nghệ thuật tôn vinh bề dày lịch sử, truyền thống văn hiến và sự phong phú của văn hóa các dân tộc Việt Nam. Đáng chú ý, chương trình dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả, trong đó dành 38.000 vé miễn phí phục vụ công chúng.

Đây là hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, đồng thời kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026).

Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Trong Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), đây là lần đầu tiên, sự kiện được tổ chức trong cả nước, Tuần Văn hóa Đại đoàn kết năm 2026, tại Thành phố mang tên Bác, từ phố đi bộ Nguyễn Huệ đến các khu dân cư, người dân có thêm dịp thưởng thức, giới thiệu và trao truyền những giá trị văn hóa đã góp phần làm nên diện mạo mới của nơi đây.

Trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, màn trình diễn 3D mapping “The Eternal Flow – Dòng chảy bất tận” là điểm nhấn thu hút đông đảo người dân và du khách. Ánh sáng và hình ảnh được chiếu lên mặt tiền trụ sở Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, biến công trình kiến trúc thành sân khấu kể chuyện. Từ truyền thuyết Lạc Long Quân-Âu Cơ và hình ảnh bọc trăm trứng, câu chuyện mở ra bức tranh văn hóa của 54 dân tộc với tiếng khèn miền núi, nhịp cồng chiêng đại ngàn, lời quan họ và câu hát miền sông nước.

Các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh đều thiết kế lấy người dân là chủ thể sáng tạo, tham gia và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Ở khu dân cư, các hoạt động được tổ chức phù hợp với điều kiện từng địa bàn, tạo dịp để người dân giới thiệu nét riêng của cộng đồng mình và hiểu thêm về những người cùng sinh sống. Tại sân khấu “Sắc màu Việt Nam,” chương trình còn giới thiệu các tập thể, cá nhân và mô hình tiêu biểu trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cùng với các ngày hội tại khu dân cư, chuỗi hoạt động hưởng ứng còn có Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, Triển lãm Mỹ thuật “Văn hóa-Sáng tạo-Kiến tạo tương lai” và Hội sách “Huyền thoại Côn Đảo” tại đặc khu Côn Đảo.

Từ nhiếp ảnh, mỹ thuật đến sách, mỗi chương trình mang đến một cách tiếp cận văn hóa, phù hợp với mối quan tâm của từng nhóm công chúng. Trong những ngày cao điểm, các bảo tàng, di tích, nhà hát và cơ sở văn hóa thực hiện miễn, giảm giá vé cho học sinh, sinh viên, người lao động và du khách nhằm giảm chi phí cho các gia đình đưa con đi xem biểu diễn, đồng tạo điều kiện để học sinh, sinh viên đến bảo tàng, di tích và tìm hiểu lịch sử tại chỗ.