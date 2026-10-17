Tưng bừng Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc Cao Phong

Ngày hội thu hút đông đảo nhân dân các dân tộc trong và ngoài tỉnh Phú Thọ tham gia.

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và trải nghiệm đặc sắc, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống; quảng bá tiềm năng du lịch, nông sản địa phương.

Tại ngày hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cao Phong, Hoàng Minh Hiếu nhấn mạnh, việc tổ chức ngày hội nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, các kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và chủ trương bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, văn hóa, xã hội sâu sắc, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống.

Các nghệ nhân trình diễn chiêng Mường tại ngày hội.

Ngày hội thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân các dân tộc trên địa bàn với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao như: Bắn nỏ, bóng chuyền hơi, kéo co, ném còn… tạo không khí vui tươi, sôi nổi, góp phần tăng cường giao lưu, đoàn kết trong cộng đồng. Điểm nhấn của chương trình là màn hòa tấu chiêng Mường kết hợp trình diễn trang phục truyền thống của 200 nghệ nhân trên những thửa ruộng bậc thang lúa chín vàng tại thôn Mừng. Trong không gian núi rừng và bản làng, âm vang tiếng chiêng cùng sắc màu trang phục truyền thống tái hiện nét đẹp văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Mường, thể hiện sức sống bền bỉ của di sản văn hóa trong đời sống đương đại.

Bên cạnh đó, du khách có dịp tìm hiểu không gian giao lưu Mo Mường, tham quan các gian trưng bày ẩm thực dân tộc, nông sản và sản phẩm thủ công truyền thống; thưởng thức các tiết mục văn nghệ do người dân địa phương biểu diễn. Chương trình giao lưu văn nghệ, múa sạp và đốt lửa trại tạo không gian sinh hoạt cộng đồng gần gũi, góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc.

Thi bắn nỏ truyền thống tại ngày hội.

Ngày hội còn là dịp để xã Cao Phong giới thiệu tiềm năng, lợi thế và các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Các điểm đến như quần thể hang động Núi Đầu Rồng, đền Bồng Lai, vườn hoa Núi Cối, các vườn cam và không gian du lịch cộng đồng thôn Mừng được quảng bá tới du khách. Đặc biệt, thương hiệu cam Cao Phong cùng các sản phẩm nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ truyền thống có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và khám phá cảnh quan thiên nhiên, địa phương hướng tới kết nối văn hóa với du lịch, nông nghiệp với dịch vụ, từng bước hình thành các sản phẩm du lịch mang đặc trưng riêng. Cảnh quan ruộng bậc thang, núi rừng cùng những giá trị văn hóa bản địa được kỳ vọng trở thành lợi thế để phát triển du lịch cộng đồng, tạo thêm sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.