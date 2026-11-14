Tưng bừng Ngày hội văn hóa làng Co xã Tam Mỹ

Lãnh đạo xã Tam Mỹ trao trang phục, dụng cụ truyền thống cho 3 câu lạc bộ múa cheo thôn Phú Thọ, Phú Tân và Phú Tứ. Ảnh: XUÂN THƯƠNG

Hoạt động thiết thực này nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Co; đồng thời tạo không gian giao lưu, gắn kết cộng đồng và quảng bá hình ảnh quê hương Tam Mỹ.

Tại ngày hội, Ban tổ chức đã công bố quyết định thành lập 3 câu lạc bộ múa cheo, đồng thời trao trang phục và dụng cụ truyền thống cho 3 thôn: Phú Thọ, Phú Tân và Phú Tứ.

Phần hội diễn ra sôi nổi với các môn thi đấu thể thao như bóng đá nam 5 người, bóng chuyền hơi nữ, đẩy gậy, kéo co, nhảy bao bố tiếp sức; kết hợp cùng các cuộc thi gói bánh lá đót truyền thống, đan rổ và tìm hiểu lịch sử, văn hóa người Co. Bên cạnh đó, màn trình diễn nhảy sạp của học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi đã góp phần tạo không khí vui tươi, thể hiện sự tiếp nối và lan tỏa các giá trị văn hóa trong thế hệ trẻ.

Những tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc tại Ngày hội văn hóa làng Co xã Tam Mỹ. Ảnh: XUÂN THƯƠNG

Một trong những điểm nhấn đặc sắc của Ngày hội là các hoạt động giao lưu, trình diễn văn hóa truyền thống của đồng bào Co với âm vang cồng chiêng, điệu múa kađấu cùng những tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc.

Những thanh âm và điệu múa truyền thống ấy đã tái hiện sinh động không gian sinh hoạt cộng đồng, giới thiệu đến người dân cùng du khách nét đẹp độc đáo trong đời sống tinh thần của đồng bào Co.

Cùng với đó, khu vực trưng bày, giới thiệu ẩm thực và sản phẩm địa phương đã mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn qua các món ăn truyền thống, bánh đặc sản, nông sản, sản phẩm OCOP và hàng thủ công. Người dân và du khách còn có dịp tìm hiểu về trang phục, nhạc cụ, công cụ lao động cùng những hình ảnh gắn liền với đời sống sinh hoạt, sản xuất của đồng bào Co.