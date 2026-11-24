Ngày hội được tổ chức nhằm hưởng ứng Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết dân tộc của TP Đà Nẵng với chủ đề “Tinh hoa văn hóa – Sức mạnh đại đoàn kết”; đồng thời chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất 24-11 (1946 – 2026).

Phát biểu khai mạc ngày hội, Phó Chủ tịch UBND xã Bà Nà Nguyễn Tấn Phát nhấn mạnh vai trò của văn hóa trong việc tạo dựng sức mạnh nội sinh, gìn giữ bản sắc và thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Đặc biệt, trong bối cảnh xã Bà Nà được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Hòa Ninh và Hòa Nhơn, quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, nhiều dự án lớn được triển khai, không gian sinh sống của người dân từng bước thay đổi, công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống càng có ý nghĩa thiết thực.

Sôi nổi các phần thi tại ngày hội.

Với phương châm “Phát triển nhưng không đánh mất mình; hiện đại hóa hạ tầng nhưng phải giữ cho được hồn quê và tình làng nghĩa xóm”, xã Bà Nà hướng đến mục tiêu xây dựng địa phương phát triển hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, mang dáng dấp “làng trong phố, phố trong làng”.

Theo ông Nguyễn Tấn Phát, toàn xã hiện có 83 tộc họ, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 98,4% và 7 đình làng được công nhận di tích lịch sử – văn hóa cấp thành phố. Đây là những giá trị văn hóa quý báu, kết tinh truyền thống, bản sắc và đời sống tinh thần của cộng đồng dân cư, cần được gìn giữ, kế thừa và phát huy qua các thế hệ.

Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục quan tâm bảo tồn, tôn tạo các đình làng, nhà thờ tộc họ, từng bước phát huy vai trò của những thiết chế văn hóa này trong đời sống cộng đồng; đồng thời duy trì, nhân rộng các mô hình thiết thực như “Tộc họ tiên tiến”, “3 không trong đám tang”, phong trào “Heo đất nghĩa tình” nhằm khuyến học, khuyến tài, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái.

Sôi nổi các phần thi tại ngày hội.

Tại các khu dân cư mới, khu tái định cư, việc tổ chức các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, câu lạc bộ dân ca, bài chòi, trò chơi dân gian và phát huy vai trò của các tổ đoàn kết, chi hội, đoàn thể cũng cần được chú trọng, góp phần kết nối cư dân cũ và mới, vun đắp tình làng nghĩa xóm trong không gian đô thị đang phát triển.

Để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, Phó Chủ tịch UBND xã Bà Nà Nguyễn Tấn Phát kêu gọi các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân chủ động gìn giữ, phát huy những giá trị di sản truyền thống trong đời sống hiện đại; đồng thời cởi mở tiếp thu có chọn lọc những giá trị văn hóa mới, tinh hoa văn hóa nhân loại để làm phong phú thêm bản sắc địa phương.

Cùng với đó, cần khuyến khích thế hệ trẻ chủ động tiếp cận công nghệ số, nâng cao ý thức gìn giữ di sản; gắn bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế và du lịch. Trong đó, chú trọng khai thác hiệu quả các giá trị di sản, cảnh quan sinh thái, ẩm thực quê hương và nghệ thuật bài chòi để hình thành những sản phẩm du lịch cộng đồng đặc trưng, vừa quảng bá hình ảnh quê hương, vừa tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND xã Bà Nà Nguyễn Tấn Phát trao giải cho các thôn.

Ngay sau phần lễ trang trọng, không gian đình làng Thái Lai trở nên náo nhiệt với chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ và trò chơi dân gian đặc sắc. Người dân, du khách có dịp hòa mình vào không gian chợ quê mộc mạc, thưởng thức những làn điệu bài chòi đậm đà bản sắc xứ Quảng và cổ vũ các đội thi đến từ 10 thôn tranh tài ở nhiều nội dung hấp dẫn như: cờ tướng, têm trầu cánh phượng, ô ăn quan, trèo chuối, bịt mắt bắt vịt...

Các hoạt động không chỉ mang đến không khí vui tươi, phấn khởi mà còn tạo cơ hội để người dân các thôn giao lưu, gặp gỡ, cùng ôn lại những nét đẹp văn hóa truyền thống, qua đó góp phần gắn kết cộng đồng.

Ngày hội Văn hóa – Đại đoàn kết năm 2026 là dịp tôn vinh, gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của quê hương; đồng thời khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong xây dựng cộng đồng đoàn kết, văn minh. Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân chung sức xây dựng xã Bà Nà ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc truyền thống.