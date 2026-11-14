Tưng bừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Ao Sen

Dự ngày hội có đồng chí Trịnh Khắc Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai; lãnh đạo HĐND tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh, một số sở, ngành của tỉnh và xã Văn Chấn.

Đại biểu và đông đảo người dân dự ngày hội.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc cùng những hoạt động thể thao, trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, bịt mắt bắt vịt, ném còn thu hút đông đảo người dân tham gia, cổ vũ.

Thôn Ao Sen được thành lập trên cơ sở sáp nhập thôn Thác Vác và thôn Ao Sen cũ. Trong năm 2026, 93 hộ dân hiến đất; người dân đóng góp kinh phí và ngày công, góp phần xây dựng 1.723 m đường bê tông. Toàn thôn có 336 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; thôn đạt danh hiệu “Thôn văn hóa” năm 2025.

Đồng chí Trịnh Khắc Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng quà thôn Ao Sen và các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Trong năm 2026, thôn vận động được hơn 4,12 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo và những hoàn cảnh khó khăn. Phong trào xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp; các mô hình “Dân vận khéo”, “Tổ tự quản an ninh trật tự” và hoạt động bảo tồn tiếng nói, trang phục, phong tục, tập quán tốt đẹp của các dân tộc tiếp tục được duy trì, nhân rộng.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trịnh Khắc Cường ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết và những kết quả thôn Ao Sen đạt được trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Đồng chí mong muốn Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực lao động, sản xuất và giữ gìn an ninh, trật tự.

Đại biểu và người dân tham gia trò chơi dân gian tại ngày hội.

Dịp này, đồng chí Trịnh Khắc Cường cùng đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh và xã Văn Chấn trao quà cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và Nhân dân thôn Ao Sen.