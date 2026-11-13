Tưng bừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các địa phương

Thiếu tướng Bùi Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết tổ dân phố Thanh Xuyên, phường Trung Thành.

* Thiếu tướng Bùi Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đến chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại tổ dân phố Thanh Xuyên, phường Trung Thành.

Thiếu tướng Bùi Đức Hải tặng quà tổ dân phố Thanh Xuyên.

Tổ dân phố Thanh Xuyên được thành lập trên cơ sở sáp nhập tổ dân phố Thanh Xuyên 4 và tổ dân phố Thanh Hoa, hiện có 612 hộ với 2.500 nhân khẩu.

Thời gian qua, với sự đồng lòng, hưởng ứng tích cực của nhân dân, các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn đạt nhiều kết quả thiết thực. Người dân đã đóng góp 177 triệu đồng vào các loại quỹ để phục vụ hoạt động chung và chăm lo những hoàn cảnh khó khăn.

Tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa" đạt 96,7%. Cùng với đó, nhân dân tích cực chỉnh trang nhà văn hóa, thu gom rác thải đúng quy định, phát huy vai trò tự quản trong giữ gìn an ninh trật tự…

Thiếu tướng Bùi Đức Hải tặng quà các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dân tổ dân phố Thanh Xuyên vui Ngày hội.

Dịp này, Thiếu tướng Bùi Đức Hải đã trao quà của Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh cho khu dân cư tổ dân phố Thanh Xuyên và các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại Ngày hội, nhân dân cùng tham gia các hoạt động văn hóa, giao lưu bóng chuyền hơi, cờ tướng và thưởng trà, tạo không khí vui tươi, gắn kết trong cộng đồng.

* Cùng ngày, thôn Nà Khoang, xã Nà Phặc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026).

Nhân dân thôn Nà Khoang vui Ngày hội Đại đoàn kết.

Thôn Nà Khoang hiện có 194 hộ, với 858 nhân khẩu thuộc 5 dân tộc cùng sinh sống. Năm 2026, thôn giảm được 31 hộ nghèo và 14 hộ cận nghèo; có 176/194 hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hoá".

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà nhân dân thôn Nà Khoang.

Chung tay xây dựng hạ tầng, người dân tích cực đóng góp, tự nguyện hiến đất, cây cối, hoa màu để triển khai tuyến đường bê tông. Các hoạt động bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa, tương trợ giúp đỡ hộ nghèo và gia đình khó khăn tiếp tục được quan tâm.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng 15 suất quà cho hộ nghèo.

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên đã trao 15 suất quà của tỉnh, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, cho các hộ nghèo của thôn.

Ngày hội diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian và trình diễn trang phục dân tộc giã bánh dày, góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc, tiếp tục lan tỏa phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.