Tưng bừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhân dân bản Kéo dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Bản Kéo có 187 hộ, 816 nhân khẩu, gồm 5 dân tộc Khơ Mú, Thái, Kinh, Sinh Mun và Mông cùng sinh sống. Năm 2026, bản có 157 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, chiếm 83,9%; 100% số học sinh trong độ tuổi được huy động đến lớp, không có học sinh bỏ học. Nhân dân tích cực phát triển kinh tế, duy trì 29 ha lúa nước, 55 ha cây ăn quả, 50 hộ trồng rau sạch, 5 hộ kinh doanh và nhiều lao động làm việc ngoài tỉnh. Toàn bản có 103 hộ có nhà kiên cố, trong đó hơn 60 nhà được xây dựng thông qua phong trào đổi công. Nhân dân hiến hơn 500 m² đất làm đường, đóng góp xây dựng cổng chào, tổng giá trị xã hội hóa đạt 80 triệu đồng; trồng 470 m đường hoa, 1.000 cây phân tán; vận động 74 hộ di dời chuồng trại xa nhà ở; lắp đặt 46 camera an ninh và 158 bóng đèn năng lượng mặt trời. Bản duy trì danh hiệu “Bản 4 không về ma túy”, bảo vệ tốt 135,3 ha rừng, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu chung vui tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và thành tích toàn diện mà cán bộ, nhân dân bản Kéo đã đạt được. Đồng chí đề nghị Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và nhân dân tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, giám sát. Tiếp tục vận động nhân dân ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay để giảm nghèo bền vững; quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, hộ khó khăn; đồng thời duy trì, nâng cao chất lượng phong trào "Sáng - xanh - sạch - đẹp", xây dựng bản Kéo ngày càng phát triển, văn minh, an toàn.