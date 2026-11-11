Tưng bừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc bản Suối Lìn

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại bản Suối Lìn, xã Vân Hồ.

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026); đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong năm 2026.

Tiết mục văn nghệ chào mừng ngày hội.

Các đại biểu dự ngày hội.

Bản Suối Lìn hiện có 186 hộ, 790 nhân khẩu, với 4 dân tộc Dao, Thái, Mường và Kinh cùng đoàn kết sinh sống, trong đó, đồng bào dân tộc Dao chiếm hơn 80%. Phát huy tinh thần đoàn kết, nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới, bảo đảm an ninh trật tự và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Hằng năm, trên 90% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Cùng với đó, người dân chủ động phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập. Đến nay, bản Suối Lin không còn hộ nghèo, cận nghèo.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Vân Hồ phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, lãnh đạo Đảng ủy xã Vân Hồ ghi nhận, biểu dương những kết quả bản Suối Lìn đạt được; đồng thời đề nghị cấp ủy, ban quản lý, Ban Công tác Mặt trận và nhân dân tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tích cực tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Xã Vân Hồ tặng quà cho bản Suối Lìn nhân dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong khuôn khổ ngày hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng và cổ vũ bà con thi đua xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Giao lưu bóng đá giữa bản Suối Lìn và bản Nà Bai.