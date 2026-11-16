Tưng bừng Ngày hội Đại đoàn kết Thôn 30 Vụ Quang, xã Chân Mộng

Thôn 30 Vụ Quang, xã Chân Mộng đón chứng nhận Thôn văn hóa.

Thôn 30 Vụ Quang hiện có 283 hộ dân với gần 1.000 nhân khẩu. Năm 2026, Ban Công tác Mặt trận thôn đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, đoàn kết thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững.

Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo trong thôn còn khoảng 3%; số hộ khá và giàu chiếm trên 55%; thu nhập bình quân đầu người trên 38,6 triệu đồng/năm; người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết Thôn 30 Vụ Quang, xã Chân Mộng.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao thu hút người dân ở nhiều lứa tuổi tham gia, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 95%. Các buổi tuyên truyền, sinh hoạt chuyên đề về pháp luật, thông tin an ninh trật tự được duy trì thường xuyên và có nhiều đổi mới, ứng dụng các nền tảng xã hội Zalo, Facebook, Tammi.

Với những kết quả đạt được, tại ngày hội, Thôn 30 Vụ Quang đã được trao chứng nhận Thôn Văn hóa. Nhân dịp này, xã Chân Mộng đã trao 9 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, nhiều cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng.