Tưng bừng Ngày hội Đại đoàn kết tại các địa phương trên địa bàn tỉnh

* Xã Ngũ Chỉ Sơn

Tại thôn Tả Giàng Phìn, xã Ngũ Chỉ Sơn, Ngày hội Văn hóa gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc có sự tham dự của đồng chí Nông Việt Yên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; cùng lãnh đạo địa phương và đông đảo người dân.

Tiết mục văn nghệ chào mừng ngày hội do các em thiếu nhi biểu diễn.

Đại biểu và người dân ôn lại truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá kết quả các phong trào thi đua, cuộc vận động năm 2026. Thôn Tả Giàng Phìn hiện có 178 hộ, 1.042 nhân khẩu, gồm đồng bào Dao và Mông. Trong năm 2026, thôn có 15 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi; 8 hộ có thu nhập từ 200 triệu đồng trở lên. Diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt đạt 59,2 ha, diện tích rừng khoán bảo vệ đạt 198,9 ha.

Đồng chí Nông Việt Yên trao quà tặng thôn Tả Giàng Phìn, xã Ngũ Chỉ Sơn.

Khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Có 144/178 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm khoảng 80,9%; tỷ lệ học sinh ra lớp đạt 98%, tỷ lệ chuyên cần duy trì từ 95 - 98%. Người dân tích cực giữ gìn trang phục truyền thống, múa khèn và truyền dạy các giá trị văn hóa cho thế hệ trẻ. Thôn cũng tổ chức 13 buổi vệ sinh đường làng, ngõ xóm với 450 lượt người tham gia.

Tại ngày hội, người dân đã thảo luận các giải pháp xây dựng khu dân cư đoàn kết, phát triển và phát động phong trào thi đua năm 2027.

Đồng chí Nông Việt Yên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phát biểu tại ngày hội.

Đồng chí Nông Việt Yên đề nghị địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khai thác tiềm năng sản xuất, gìn giữ bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường và chăm lo giáo dục.

* Xã Tằng Loỏng

Tại thôn Đoàn Kết, xã Tằng Loỏng, đồng chí Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai dự và chung vui với người dân.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại ngày hội.

Thôn Đoàn Kết được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 thôn, hiện có 254 hộ với 1.200 nhân khẩu, gồm đồng bào Kinh và Dao.

Năm 2026, tỷ lệ hộ khá, trung bình của thôn đạt 88,3%; hộ nghèo và cận nghèo còn 11,7%; trên 94,5% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Toàn bộ hộ dân ký cam kết giữ gìn an ninh, trật tự, bài trừ tệ nạn ma túy. Tại ngày hội, người dân thảo luận các giải pháp phát triển kinh tế, giữ gìn vệ sinh môi trường và xây dựng nông thôn mới.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai tặng quà cán bộ và Nhân dân thôn Đoàn Kết nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng 5 tấn phân bón hỗ trợ sản xuất cho người dân thôn Đoàn Kết.

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam trao 5 tấn phân bón hỗ trợ sản xuất; các cơ quan, doanh nghiệp và lãnh đạo xã tặng quà, hỗ trợ các hộ gia đình tiêu biểu.

Ban Công tác Mặt trận thôn biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu, tổ chức ký cam kết thi đua năm 2027.

Các hộ ký cam kết thi đua năm 2027.

Phần hội diễn ra sôi nổi với các trò chơi dân gian như nhảy bao bố, bịt mắt bắt vịt và bịt mắt đập bóng bay.

Các trò chơi dân gian tại ngày hội.

* Xã Phúc Khánh

Đoàn công tác của Văn Phòng Tỉnh ủy đã đến dâng hương, tưởng niệm các nạn nhân tử vong tại Làng Nủ trong cơn bão Yagi năm 2024.

Tại khu dân cư Làng Nủ, xã Phúc Khánh, người dân cùng nhìn lại kết quả phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và thực hiện các phong trào thi đua. Dự ngày hội có đồng chí Bùi Thị Hằng Nga - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai.

Tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc tại ngày hội.

Làng Nủ hiện có 174 hộ với 732 nhân khẩu thuộc 5 dân tộc. Năm 2026, có 149 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm 85,63%; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường và 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Người dân tích cực hỗ trợ nhau phát triển sản xuất, giảm nghèo; khu dân cư giữ gìn an ninh, trật tự và tình làng nghĩa xóm.

Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã tặng quà chúc mừng ngày hội của thôn Làng Nủ.

Thực hiện định hướng xây dựng Làng Nủ thành “Làng hạnh phúc” theo hướng “Xanh - hài hòa - bản sắc - hạnh phúc”, địa phương triển khai tuyến “Đường cờ Tổ quốc” với 190 cột cờ. Năm 2027, khu dân cư phấn đấu 100% hộ được tiếp cận chủ trương, chính sách; tổ chức ít nhất 12 buổi tuyên truyền, vận động và 24 đợt vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan.

Các hộ gia đình tiêu biểu được tuyên dương tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Bùi Thị Hằng Nga đề nghị người dân tiếp tục đoàn kết, giảm nghèo, gìn giữ bản sắc văn hóa và xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

* Xã Bản Xèo

Đại biểu và người dân dự ngày hội.

Tại thôn Kin Sáng Hồ, xã Bản Xèo, ngày hội điểm cấp xã gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra với các hoạt động văn nghệ, trình diễn trang phục truyền thống, trưng bày nông sản, ẩm thực và trò chơi dân gian. Dự ngày hội có lãnh đạo xã, đại diện các cơ quan, doanh nghiệp và đông đảo người dân.

Đại biểu và người dân tham quan khu trưng bày mâm cỗ dự thi tại ngày hội.

Thôn có 187 hộ với 947 nhân khẩu, gồm đồng bào Dao và Mông. Trong năm 2026, thôn vận động, giúp đỡ 30 hộ thoát nghèo; 28 hộ tự nguyện hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Qua bình xét, 159 hộ được đề nghị công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa.

Các trò chơi dân gian tại ngày hội.

Dịp này, xã đã khen thưởng các gia đình tiêu biểu trong các phong trào thi đua; Ban Tổ chức ngày hội trao giải phần thi mâm cỗ và các môn thể thao.