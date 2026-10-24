Tưng bừng Ngày hội cốm Khẩu nua Pái ở An toàn khu Chợ Đồn

Thi hái lúa nếp non bằng dụng cụ truyền thống. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Ngày hội cốm Khẩu nua (Lúa nếp) Pái gắn với chợ đêm ATK Chợ Đồn lần này được xã Nghĩa Tá tổ chức trên không gian mới với nhiều hoạt động mới.

Trong hai ngày 24 và 25/10 sẽ diễn ra các hoạt động thi hái lúa nếp non, thi giã cốm, trang trí và chế biến các sản phẩm từ cốm Khẩu nua Pái; tổ chức các gian hàng trưng bày, giới thiệu nông sản, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP.

Dịp này, xã Nghĩa Tá cũng tổ chức công bố nhãn hiệu tập thể Khẩu nua Pái, chính thức xác nhận và bảo vệ thương hiệu cho giống lúa nếp đặc sản, đặc hữu của địa phương.

Trong ngày 24/10, ngày hội đã tưng bừng diễn ra các hoạt động thi đấu bóng chuyền hơi, các môn thể thao dân tộc.

Ngay sau khai mạc, các vận động viên tranh tài ở các nội dung bóng chuyền hơi, kéo co, đẩy gậy. Các trận đấu diễn ra trong không khí hào hứng, thể hiện tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao và phát huy các môn thể thao truyền thống tại địa phương.

Nhân dân các thôn phấn khởi tham dự thi đấu các môn thể thao. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Tại khu vực cánh đồng Bản Chang, đông đảo nhân dân vui vẻ chứng kiến màn thi hái lúa nếp non bằng dụng cụ cổ truyền.

Đây là công đoạn mở đầu trong quá trình làm cốm truyền thống, đòi hỏi sự khéo léo, kinh nghiệm của người tham gia, đồng thời góp phần giới thiệu giá trị sản xuất nông nghiệp và nét đẹp văn hóa truyền thống của địa phương.

Những bông lúa nếp hái về tiếp tục được đưa về thực hiện phần thi giã cốm, làm sạch và trang trí sản phẩm cốm.

Đến với ngày hội, du khách không chỉ được trải nghiệm các hoạt động thể thao dân tộc, truyền thống chế biến cốm, mà còn có dịp tham quan cánh đồng Khẩu nua Pái tại thôn Thành Công và các điểm di tích lịch sử, thắng cảnh trên địa bàn xã.

Ngày hội là hoạt động nhằm cụ thể hóa chiến lược của xã Nghĩa Tá về phát triển du lịch gắn với bảo vệ các di tích trong ATK Chợ Đồn.

Thi đẩy gậy tại ngày hội. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Theo Bí thư Đảng ủy xã Ma Doãn Kháng, xã đã ban hành nghị quyết về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2040.

Theo đó, xã duy trì Hội xuân ATK gắn với du lịch về nguồn; xây dựng điểm giới thiệu sản phẩm văn hóa, sản phẩm OCOP; thành lập 4 câu lạc bộ văn hóa của các dân tộc Tày, Dao, H'Mông; đồng thời phát triển các điểm du lịch trải nghiệm sinh thái, lịch sử, văn hóa gắn với hệ thống di tích ATK.

Ngày hội lần này sẽ tôn vinh sản phẩm cốm Khẩu nua Pái, giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống, góp phần quảng bá tiềm năng du lịch, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Ngày hội sẽ kết thúc vào ngày 25/10.