Tưng bừng lễ hội đua ghe Ngo trên sông Maspéro
Trưa 23-11, UBND TP Cần Thơ tổ chức lễ khai mạc Giải đua ghe Ngo TP Cần Thơ mở rộng năm 2026, tranh Cúp Nhựa Bình Minh, trên dòng sông Maspéro (TP Cần Thơ).
Trước giờ khai mạc, người dân, du khách đã có mặt chật kín ở 2 bên bờ sông chờ đợi giải đua chính thức diễn ra. Với những người hâm mộ đua ghe Ngo truyền thống, đây là sự kiện mong chờ nhất trong năm.
Giải đua năm nay thu hút 84 đội đăng ký tham gia, đông nhất từ trước đến nay. Trong đó, TP Cần Thơ có 70 đội (59 đội nam, 11 đội nữ), tỉnh Cà Mau có 14 đội (8 đội nam, 6 đội nữ).
Ở nội dung nam (cự ly 1.200m) sẽ có 67 đội tham gia tranh tài. Các đội được chia thành 16 bảng, trong đó có 4 đội hạt giống (căn cứ thành tích tại giải năm 2025), gồm: ghe Ngo nam chùa Tum Núp 2 (xã An Ninh), chùa Prếk On Đơk (xã Nhu Gia), chùa Prêk Ta Cuôl (xã Gia Hòa) và chùa Chrôi Tưm Chắs (phường Mỹ Xuyên).
Nội dung nữ (cự ly 1.000m) có 17 đội được chia thành 4 bảng. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào vòng tứ kết, bán kết và chung kết. Các trận đua vòng trong và chung kết trao giải nam - nữ sẽ diễn ra vào ngày mai (24-11).
Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, thời gian qua, thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, chính sách thiết thực nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số, đặc biệt là đồng bào dân tộc Khmer.
Trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào Khmer, Lễ hội Oóc-Om-Bóc - Đua ghe Ngo là sinh hoạt văn hóa truyền thống đặc sắc nhằm cảm tạ trời đất, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Đây còn là biểu tượng của ý chí kiên cường, sức mạnh cộng đồng và niềm tự hào dân tộc.
Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhận xét, đây là môn thể thao truyền thống để cộng đồng cùng nhau giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường giao lưu, gắn kết, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chính tinh thần ấy đã tạo nên giá trị cao đẹp và sức sống trường tồn của Đua ghe Ngo.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tung-bung-le-hoi-dua-ghe-ngo-tren-song-maspero-post883235.html