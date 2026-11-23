Các đội ghe Ngo tập trung về khán đài tham dự lễ khai mạc

Trước giờ khai mạc, người dân, du khách đã có mặt chật kín ở 2 bên bờ sông chờ đợi giải đua chính thức diễn ra. Với những người hâm mộ đua ghe Ngo truyền thống, đây là sự kiện mong chờ nhất trong năm.

Các đội tham dự giải đua ghe Ngo trên sông Maspéro

Với 84 đội ghe Ngo tham gia tranh tài, giải đua có sự tham gia của hàng ngàn vận động viên

Giải đua năm nay thu hút 84 đội đăng ký tham gia, đông nhất từ trước đến nay. Trong đó, TP Cần Thơ có 70 đội (59 đội nam, 11 đội nữ), tỉnh Cà Mau có 14 đội (8 đội nam, 6 đội nữ).

Khoảnh khắc các đội ghe Ngo tập trung tại khán đài để làm lễ khai mạc giải đua

Ở nội dung nam (cự ly 1.200m) sẽ có 67 đội tham gia tranh tài. Các đội được chia thành 16 bảng, trong đó có 4 đội hạt giống (căn cứ thành tích tại giải năm 2025), gồm: ghe Ngo nam chùa Tum Núp 2 (xã An Ninh), chùa Prếk On Đơk (xã Nhu Gia), chùa Prêk Ta Cuôl (xã Gia Hòa) và chùa Chrôi Tưm Chắs (phường Mỹ Xuyên).

Người dân và du khách đứng kín 2 bờ sông Maspéro để theo dõi giải đua

Nội dung nữ (cự ly 1.000m) có 17 đội được chia thành 4 bảng. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào vòng tứ kết, bán kết và chung kết. Các trận đua vòng trong và chung kết trao giải nam - nữ sẽ diễn ra vào ngày mai (24-11).

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, thời gian qua, thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, chính sách thiết thực nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số, đặc biệt là đồng bào dân tộc Khmer.

Sông Maspéro nơi diễn ra giải đua ghe Ngo hàng năm tại TP Cần Thơ

Trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào Khmer, Lễ hội Oóc-Om-Bóc - Đua ghe Ngo là sinh hoạt văn hóa truyền thống đặc sắc nhằm cảm tạ trời đất, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Đây còn là biểu tượng của ý chí kiên cường, sức mạnh cộng đồng và niềm tự hào dân tộc.

Các đội ghe Ngo di chuyển về vạch xuất phát đua

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhận xét, đây là môn thể thao truyền thống để cộng đồng cùng nhau giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường giao lưu, gắn kết, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chính tinh thần ấy đã tạo nên giá trị cao đẹp và sức sống trường tồn của Đua ghe Ngo.