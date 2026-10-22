Tưng bừng Lễ hội Đền Đôi Cô năm 2026

Quang cảnh khai mạc Lễ hội đền Đôi Cô.

Dự lễ khai mạc có lãnh đạo các ban, sở, ngành; đại diện chính quyền địa phương cùng đại diện các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự Lễ hội đền Đôi Cô.

Đây là hoạt động văn hóa, tín ngưỡng có ý nghĩa thiết thực trong việc bảo tồn, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa gắn với phát triển du lịch địa phương.

Lễ hội diễn ra từ ngày 21/10 - 22/10 với nhiều hoạt động tín ngưỡng, văn hóa, văn nghệ, thể thao hấp dẫn.

Tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc được biểu diễn tại lễ hội.

Lễ hội là dịp để Nhân dân thành kính tưởng nhớ, tri ân công đức Nhị vị Thánh Cô và các bậc Tiên Thánh; đồng thời gửi gắm những ước nguyện về cuộc sống bình an, gia đình hạnh phúc, quê hương ngày càng phát triển. Đồng thời, lễ hội còn là không gian văn hóa để cộng đồng thực hành tín ngưỡng, kết nối các thế hệ và bồi đắp tình yêu quê hương, niềm tự hào về những giá trị văn hóa được gìn giữ qua thời gian.

Bà Nguyễn Thu Hoài, Phó Chủ tịch UBND phường Cam Đường đọc diễn văn khai hội.

Đền Đôi Cô từ lâu là địa chỉ sinh hoạt văn hóa tâm linh có ý nghĩa đối với người dân địa phương. Theo truyền tụng dân gian, đền thờ hai Cô quê ở Đình Bảng (Bắc Ninh), thường xuyên vận chuyển hàng hóa, vải vóc lên Lào Cai và tiếp tế quân lính chống giặc ngoại xâm. Trong một chuyến đi, hai Cô bị giặc bắt và sát hại; thi hài trôi theo dòng nước về khu vực suối thuộc thôn Chiềng, được đất tự nhiên phủ kín, tạo thành ngôi mộ. Người dân địa phương sau đó lập miếu thờ, hương khói phụng thờ hai Cô. Hằng năm, vào ngày 13/9 âm lịch, đền tổ chức tiệc Đôi Cô.

Đồng chí Vũ Hùng Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Cam Đường đánh trống khai hội.

Trải qua nhiều thế hệ, di tích Đền Đôi Cô đã trở thành điểm tựa tâm linh của người dân địa phương, là nơi gìn giữ, lưu truyền những giá trị văn hóa và tinh thần truyền thống của cộng đồng. Năm 2005, Di tích Đền Đôi Cô - Chùa Cam Lộ được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh; năm 2017, Đền Đôi Cô được công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh. Những dấu mốc này khẳng định giá trị của di tích, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục bảo tồn, gìn giữ và phát huy di sản trong đời sống đương đại.

Thông qua việc tổ chức lễ hội, phường Cam Đường hướng tới nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ di tích, thực hành tín ngưỡng phù hợp với truyền thống và xây dựng nếp sống văn minh.

Ban tổ chức tri ân các đơn vị, tập thể, cá nhân tiêu biểu có đóng góp phát tâm công đức trong việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích đền Đôi Cô.

Trong bối cảnh địa phương đang mở rộng không gian phát triển sau sắp xếp đơn vị hành chính, phường Cam Đường xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Theo đó, việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích không chỉ gìn giữ bản sắc văn hóa, tín ngưỡng mà còn góp phần phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh địa phương.

Các đại biểu, Nhân dân và du khách thành kính dâng hương tại lễ hội.

Để thực hiện mục tiêu này, cần có sự quan tâm của các cấp, ngành và sự chung tay của Nhân dân, trong đó chú trọng xây dựng môi trường lễ hội văn minh, an toàn, bảo đảm sự tôn nghiêm và nâng cao ý thức cộng đồng.

Lễ hội Đền Đôi Cô năm 2026 không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng chính đáng của Nhân dân mà còn góp phần gìn giữ những giá trị truyền thống, tăng cường đoàn kết cộng đồng và mở ra cơ hội phát triển du lịch văn hóa, tâm linh. Qua đó, từng bước đưa Đền Đôi Cô trở thành điểm đến văn hóa, lịch sử hấp dẫn, góp phần giới thiệu hình ảnh đất và người Cam Đường thân thiện, giàu truyền thống đến với du khách trong và ngoài tỉnh.