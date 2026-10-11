Tưng bừng lễ hội cà phê lần thứ 2 năm 2026 ở Sơn La

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ hội cà phê.

Tới dự lễ hội cà phê có: Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Quốc hội; bà Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La; ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

Văn nghệ chào mừng lễ hội cà phê lần thứ 2 năm 2026.

Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề “Arabica Sơn La - Vươn tầm thế giới” với chuỗi hoạt động phong phú diễn ra từ ngày 9- 13/10, như: Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu; cuộc thi “Arabica Sơn La Master Cup”; Giải Marathon “Arabica Sơn La”; hội thảo khoa học về phát triển cà phê bền vững theo hướng sinh thái; hội nghị kết nối giao thương cà phê Sơn La; hội thi “Nhà nông đua tài”; các tour trải nghiệm vùng trồng, chế biến cà phê.

Các lãnh đạo tỉnh Sơn La tham dự lễ hội cà phê.

Nằm trong khuôn khổ lễ hội cà phê, còn diễn ra Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Sơn La năm 2026, gồm: 240 gian hàng trưng bày nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm chế biến và thiết bị phục vụ sản xuất, thủ công mỹ nghệ của hơn 150 doanh nghiệp, HTX trong và ngoài tỉnh.

Sự kiện thu hút nhiều người dân địa phương, du khách trong nước và quốc tế đến tham dự, đánh dấu một dấu mốc quan trọng trong việc phát triển thương hiệu nông sản chủ lực của tỉnh Sơn La.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu.

Phát biểu tại lễ hội cà phê, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả tỉnh Sơn La đã được.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Sơn La cùng các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân tập trung thực hiện tốt phát triển chuỗi giá trị cà phê theo hướng đồng bộ, hiện đại và bền vững. Đồng thời, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm động lực nâng cao chất lượng; đẩy mạnh chế biến sâu và nâng cao giá trị thương hiệu. Tiếp tục mở rộng thị trường và tăng cường liên kết đa ngành, liên vùng, quốc tế trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu.

Năm nay, quy mô lễ hội cà phê Sơn La lần thứ 2 năm 2026 được mở rộng với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn. Du khách được trực tiếp thưởng thức những tách cà phê thơm ngon, đậm đà hương vị núi rừng Sơn La do chính những người nông dân trồng cà phê giới thiệu. Bên cạnh đó, tại chương trình người dân được xem 500 drone được lập trình tạo hình đồng bộ và trình diễn trong không gian Quảng trường Tây Bắc

500 drone tạo hình thành ly cà phê trên không.

Điểm nhấn của lễ hội là các hoạt động trải nghiệm thực tế: Tìm hiểu quy trình trồng trọt, thu hái và chế biến cà phê theo tiêu chuẩn hữu cơ; cuộc thi tay nghề pha chế; hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian đặc sắc của các dân tộc bản địa tạo nên một không gian văn hóa riêng, gắn kết giữa sản phẩm cà phê với giá trị văn hóa vùng cao.

Đông đảo người dân thập phương tham gia lễ hội cà phê.

Ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết: Việc tổ chức lễ hội, nhằm tiếp tục quảng bá thương hiệu, nâng cao giá trị và khẳng định vị thế của cà phê Arabica Sơn La trên thị trường trong nước và quốc tế. Đồng thời, tôn vinh những người nông dân, Hợp tác xã, doanh nghiệp trồng cà phê.