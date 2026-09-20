Tưng bừng Lễ hội Ánh sáng biên cương tỉnh Lạng Sơn 2026

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Ánh sáng biên cương tỉnh Lạng Sơn năm 2026 với chủ đề “Sắc màu xứ Lạng”. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Lễ hội được tổ chức nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch đêm mới; xây dựng hình ảnh Lạng Sơn là điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện, giàu bản sắc văn hóa; tôn vinh vẻ đẹp của nghệ thuật ánh sáng và các loại đèn lồng truyền thống, hiện đại; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân gian của Việt Nam.

Thông qua Lễ hội, tỉnh Lạng Sơn hướng tới tạo điểm nhấn mới trong chuỗi các sự kiện văn hóa, du lịch thường niên, từng bước xây dựng thương hiệu “Lễ hội Ánh sáng biên cương” mang tầm khu vực; đồng thời kích cầu phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ, thu hút khách du lịch lưu trú và thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn dự sự kiện. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Chương trình nghệ thuật khai mạc được xây dựng với nhiều tiết mục đặc sắc với chủ đề “Sắc màu xứ Lạng” gồm 3 chương: “Cội nguồn di sản - Xứ Lạng ngàn năm”; “Sắc màu xứ Lạng”; “Biên cương hội nhập - kiến tạo tương lai” cùng sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên trong và ngoài tỉnh Lạng Sơn.

Tiết mục của ca sĩ nhí Xệ Xệ gây sự chú ý đặc biệt trong chương trình. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Điểm nhấn trong chương trình khai mạc tối 19/9 là màn trình diễn thiết bị bay (Drone Light Show). Đây là lần đầu tiên, tỉnh Lạng Sơn tổ chức hoạt động biểu diễn ứng dụng công nghệ ánh sáng và thiết bị bay không người lái để tạo một số hình ảnh trên bầu trời, kết hợp với âm nhạc và nội dung giới thiệu về văn hóa, con người Xứ Lạng. Đây là một trong những hình thức mới được đưa vào chương trình nhằm tăng thêm trải nghiệm cho người xem.

Màn trình diễn drone tạo không khí phấn khích cho nhân dân tham dự chương trình. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Tạo hình Tòa nhà Ngôi sao tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Ngay sau chương trình nghệ thuật đặc sắc, các đại biểu, nhân dân và du khách tiếp tục được thưởng thức phần diễu hành mô hình đèn lồng qua các tuyến phố.

Các mô hình đèn lồng bao gồm 8 mô hình chủ đề của Ban tổ chức; 14 mô hình của các xã trung tâm, phường, các sở, ngành, hội, đoàn thể, doanh nghiệp, hợp tác xã, trường học và các xe mô hình hưởng ứng khác.

Phần diễu hành mô hình đèn lồng của xã Hữu Lũng. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Phần diễu hành mô hình đèn lồng của xã Đồng Đăng. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Ngoài chương trình nghệ thuật khai mạc đặc sắc, trong hai ngày lễ hội, nhân dân và du khách sẽ được tham gia, trải nghiệm nhiều hoạt động hấp dẫn: triển lãm đèn lồng truyền thống và hiện đại; diễu hành đèn lồng; chương trình giao lưu nghệ thuật “Trăng sáng miền biên cương”; phiên chợ “Lung linh đêm Xứ Lạng”; tọa đàm phát triển du lịch biên giới Việt Nam-Trung Quốc; các hoạt động trải nghiệm gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn.

Không khí vui tươi của nhân dân khi tham dự sự kiện. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Được tổ chức vào dịp Trung thu, Lễ hội dành sự quan tâm đặc biệt đến không gian vui chơi, thưởng thức văn hóa của thiếu nhi, các gia đình và đông đảo nhân dân. Những mô hình đèn lồng, hoạt động diễu hành, phiên chợ và các không gian trải nghiệm đã tạo nên một không khí Trung thu gần gũi, sinh động, vừa mang nét truyền thống, vừa có thêm những yếu tố mới trong cách tổ chức.

Nhân dân cũng chung vui cùng sự kiện với những màn biểu diễn tập thể đẹp mắt. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Lễ hội nhằm tôn vinh vẻ đẹp của nghệ thuật ánh sáng và những giá trị di sản Xứ Lạng; quảng bá hình ảnh thiên nhiên, lịch sử, văn hóa và con người Lạng Sơn tới nhân dân, du khách trong nước và bạn bè quốc tế. Chuỗi hoạt động góp phần bảo tồn bản sắc các dân tộc; tăng cường giao lưu văn hóa, đối ngoại nhân dân; thúc đẩy thương mại, du lịch, dịch vụ, đặc biệt là phát triển kinh tế ban đêm của tỉnh.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội thu hút rất đông bà con nhân dân theo dõi. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)