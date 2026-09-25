Tưng bừng khai mạc Lễ hội Nghinh Ông TPHCM năm 2026

Sự kiện có sự tham dự của ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cùng các lãnh đạo sở ban ngành thành phố và địa phương.

Điểm mới của lễ hội năm nay là thành phố mở rộng không gian tổ chức, kết nối các hoạt động tại Cần Giờ với Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu diễn ra cùng thời điểm. Sự giao thoa này tạo nên một hành trình trải nghiệm văn hóa biển độc đáo dọc theo dải duyên hải phía Nam.

Lễ hội Nghinh Ông chính thức khai mạc

Đêm khai mạc bùng nổ cảm xúc với 2 chương: “Tinh hoa miền duyên hải” và “Cần Giờ tỏa sáng biển quê hương”. Hàng vạn khán giả đã trầm trồ trước sự hòa quyện giữa các chất liệu bản địa như nghệ thuật Hát Bả Trạo, hát bội do các nghệ nhân Vạn Lạch Lăng Ông Thủy Tướng thực hiện, kết hợp cùng màn biểu diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng như NSƯT Võ Minh Lâm, Cẩm Ly, Võ Hạ Trâm. Trước đó, Lễ mừng công ngư dân năm 2026 cũng được tổ chức trang trọng nhằm biểu dương những nỗ lực bám biển của bà con, ghi nhận tổng sản lượng thủy sản 9 tháng đầu năm đạt tới 8.232 tấn.

Chủ động từ sớm, giữ vững an ninh từ đất liền ra biển lớn

Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2026 kéo dài từ ngày 19 đến 27/9, trong đó từ ngày 24 đến 26/9 là chặng cao điểm với chuỗi nghi thức thiêng liêng: viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác, dâng hương tại Lăng Ông Thủy Tướng và đỉnh cao là Lễ Nghinh Ông trên biển vào ngày 26/9. Giữa biển người đổ về đông đúc, trọng trách giữ gìn dòng chảy bình yên cho ngày hội đè nặng lên vai lực lượng vũ trang địa phương.

Các tiết mục trình diễn trong chương trình

Thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, Công an xã Cần Giờ cùng các đơn vị giáp ranh đã kích hoạt trạng thái ứng trực 100% quân số xuyên suốt lễ hội. Không quản ngày đêm, mỗi cán bộ chiến sĩ đều có mặt trên từng cây số, từ các ngả đường đất liền ra đến những ngọn sóng ngoài khơi xa. Sự hiện diện trách nhiệm ấy quyết tâm biến xã biển Cần Giờ thành một "điểm đến an toàn, thân thiện" đúng như thông điệp mà Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Trần Thế Thuận đã nhấn mạnh trong đêm khai mạc.

Chia sẻ về quyết tâm của toàn lực lượng, Thượng tá Lê Đình Toàn, Trưởng Công an xã Cần Giờ cho biết: "Nghinh Ông không chỉ là nét đẹp tâm linh, là linh hồn của ngư dân miền biển Cần Giờ mà còn là điểm hẹn du lịch trọng điểm của cả Thành phố. Thấm nhuần tinh thần 'chủ động, kỷ cương, trách nhiệm', anh em chiến sĩ chúng tôi đều tự giác trực chiến 100% quân số, gác lại niềm vui riêng để bảo vệ ngày hội, quyết tâm không để xảy ra bất kỳ sự cố hay sơ suất nhỏ nào làm ảnh hưởng đến niềm vui của bà con và du khách".

Những màn trình diễn đặc sắc trong buổi khai mạc

Video tiết mục trình diễn tại lễ khai mạc:

Bình yên nơi cửa biển

Đêm muộn, khi sân khấu chương trình nghệ thuật "Khởi vượng tinh hoa" đã khép lại và dòng người đổ về các cơ sở lưu trú, các chiến sĩ Công an xã Cần Giờ vẫn miệt mài ứng trực. Tiếng còi điều tiết giao thông lúc nửa đêm, những bước chân tuần tra dọc bờ biển lộng gió chính là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần "thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi".

Sự an toàn tuyệt đối của đêm khai mạc Lễ hội Nghinh Ông TP.HCM năm 2026 chính là thành quả từ sự chủ động, quyết liệt và tinh thần trách nhiệm cao độ của tập thể Công an xã Cần Giờ. Những nỗ lực thầm lặng ấy đã góp phần tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương, để lại ấn tượng sâu đậm về một xã biển Cần Giờ yên bình và hiếu khách.

Đại biểu và khán giả theo dõi chương trình