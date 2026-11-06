Tưng bừng khai mạc Giải võ thuật cổ truyền Hà Nội mở rộng năm 2026

Giải võ thuật cổ truyền Hà Nội mở rộng lần thứ 41- năm 2026 do Sở VHTTDL Hà Nội, Hội Võ thuật Hà Nội phối hợp tổ chức từ ngày 5 đến 8-11.

Qua 41 lần tổ chức, giải đã khẳng định là sân chơi thể thao - võ thuật truyền thống uy tín, có sức lan toả mạnh mẽ.

Lễ khai mạc Giải võ thuật cổ truyền Hà Nội mở rộng lần thứ 41- năm 2026

Giải không đơn thuần là nơi tranh tài về kỹ thuật, sức mạnh hay thành tích, mà còn là nơi hội tụ tinh thần đoàn kết, giao lưu văn hóa, kết nối các môn phái, võ đường và những người yêu võ thuật trên khắp mọi miền đất nước.

Tham dự mùa giải 2026 có 967 võ sinh cùng 137 trọng tài võ sư của 54 võ đường CLB và 8 tỉnh thành phố như TP.HCM, Hải Phòng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Thanh Hoá, Hưng Yên...

Theo ban tổ chức, giải không chỉ là một giải đấu thể thao, mà còn là ngày hội của tinh thần thượng võ, nơi kết nối những người chung niềm đam mê, chung trách nhiệm và khát vọng xây dựng nền võ thuật cổ truyền Việt Nam ngày càng phát triển.

Một số hình ảnh khác tại Lễ khai mạc Giải võ thuật cổ truyền Hà Nội mở rộng lần thứ 41- năm 2026, tối 6-11: