Tưng bừng khai mạc Giải 'Phụ nữ chạy vì môi trường không khói thuốc và tương lai xanh' 2026

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương (hàng đầu, thứ 4 từ trái sang) cùng các đại biểu, vận động viên trước vạch xuất phát

Giải chạy "Phụ nữ chạy vì môi trường không khói thuốc và tương lai xanh" năm 2026 hướng tới kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Đây cũng là hoạt động hưởng ứng tinh thần khuyến khích mỗi người lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam (bìa trái) và các đại biểu dự lễ khai mạc giải chạy.

Tham dự chương trình có bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; bà Trần Khánh Thu, Giám đốc Quỹ Phòng bệnh, Bộ Y tế; các Đại sứ của chương trình; đại diện Ban tổ chức cùng đại diện các cơ quan, đơn vị đồng hành, doanh nghiệp, nghệ sĩ và đông đảo vận động viên.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc Giải chạy.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương nhấn mạnh, chăm sóc sức khỏe phụ nữ không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân người phụ nữ với tư cách một công dân, người lao động, mà còn có ý nghĩa với thế hệ tương lai mà phụ nữ đang và sẽ sinh ra, nuôi dưỡng.

Từ đó, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương mong muốn các thành viên trong gia đình, cơ quan, đơn vị cùng chia sẻ trách nhiệm, tạo điều kiện để phụ nữ tham gia và duy trì tập luyện thường xuyên. Việc bảo vệ phụ nữ, trẻ em trước tác hại của khói thuốc cũng cần trở thành hành động tự giác của mỗi người.

Theo Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương, những việc làm thiết thực có thể bắt đầu ngay từ hôm nay như không hút thuốc lá trong nhà, tại nơi làm việc và không gian chung; tôn trọng sức khỏe người bên cạnh; chủ động giữ gìn môi trường sạch đẹp. Sự tham gia của nam giới và các thành viên trong gia đình tại chương trình là biểu hiện của tinh thần đồng hành, cùng chia sẻ trách nhiệm chăm sóc sức khỏe.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu khai mạc giải chạy

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương đề nghị các cấp Hội tích cực vận động hội viên, phụ nữ và gia đình hưởng ứng phong trào lựa chọn hình thức văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp để rèn luyện sức khỏe; duy trì các câu lạc bộ, nhóm tập luyện; gắn hoạt động thể thao, dân vũ với tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá, xây dựng gia đình và cộng đồng không khói thuốc lá.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương cũng đề nghị Báo Phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò cơ quan ngôn luận của Hội, kết nối các hoạt động có ích, giới thiệu những mô hình thiết thực để tinh thần sống khỏe được lan tỏa trong cộng đồng.

Đánh giá cao sự phối hợp giữa Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) và Báo Phụ nữ Việt Nam trong truyền thông, vận động cộng đồng thực hành lối sống lành mạnh, xây dựng môi trường không khói thuốc lá, bà Nguyễn Thị Minh Hương gửi lời cảm ơn các đơn vị đồng hành, lực lượng chuyên môn, y tế và tình nguyện viên. Bà chúc các vận động viên thi đấu an toàn, đoàn kết, cao thượng, đồng thời mong "mỗi bước chạy hôm nay sẽ khởi đầu cho một thói quen tốt, vì sức khỏe của chính mình và những người thân yêu".

Thông điệp của giải chạy được cô đọng trong tinh thần: "Không khói thuốc - Không gian sống lành mạnh - Tương lai khỏe mạnh". Ban Tổ chức mong muốn mỗi bước chạy không chỉ là sự hưởng ứng trong một buổi sáng mà còn khởi đầu cho những thói quen tốt được duy trì trong gia đình, cơ quan và cộng đồng.

Thượng tá, Thạc sĩ Lê Thị Thu Thủy (đoàn vận động viên Học viện Cảnh sát Nhân dân) đại diện các vận động viên lên tuyên thệ.

Từ đường chạy ở Công viên Thống Nhất, thông điệp của giải được kỳ vọng tiếp tục hiện diện trong mỗi ngôi nhà, tại nơi làm việc, nơi công cộng và trong những nhóm cùng duy trì thói quen vận động. Đó là cách để một hoạt động thể thao không chỉ tạo nên trải nghiệm trong một buổi sáng, mà còn góp phần bồi đắp lựa chọn sống lành mạnh lâu dài.

Một số hình ảnh tại giải chạy:

Tại giải chạy, Ban tổ chức sẽ trao các giải Nhất, Nhì, Ba dành cho vận động viên nam và nữ, giải tập thể dành cho đơn vị có đông vận động viên tham gia nhất. Sau giải chạy, người tham dự còn có thể tiếp tục tham quan Ngày hội "Phụ nữ khỏe đẹp và Hành trình xanh" tại Công viên Thống Nhất, diễn ra đến hết ngày 12/10/2026. Thông qua chương trình, Ban Tổ chức mong muốn kết nối việc rèn luyện thể chất với ý thức phòng, chống tác hại của thuốc lá, cùng cộng đồng xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho phụ nữ, trẻ em và mỗi gia đình.