Tưng bừng khai hội “Mường Khương - Sắc màu biên cương”

Dự lễ khai mạc có đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo các xã trong và ngoài tỉnh, cùng đông đảo nghệ nhân, người dân và du khách.

Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh và các đại biểu tham dự khai mạc “Mường Khương - Sắc màu biên cương” lần thứ I.

Lễ hội được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Giải phóng Mường Khương (11/11/1950 - 11/11/2026).

Đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao hoa chúc mừng của UBND tỉnh.

Trải qua 76 năm xây dựng và phát triển, từ vùng đất còn nhiều khó khăn, Mường Khương nay đã đổi thay rõ nét: cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư hoàn thiện; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện; các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng như chè, chuối, quýt từng bước khẳng định vị thế và mở rộng thị trường.

Đồng chí Nguyễn Đình Thức - Phó Chủ tịch UBND xã Mường Khương phát biểu khai mạc lễ hội.

Phát biểu khai mạc lễ hội, đồng chí Nguyễn Đình Thức - Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban tổ chức lễ hội khẳng định: "Lễ hội “Sắc màu biên cương” là dịp để Nhân dân các dân tộc trên địa bàn cùng gặp gỡ, giao lưu, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, đồng thời là cơ hội quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Mường Khương thân thiện, giàu bản sắc đến với du khách. Thông qua các hoạt động giới thiệu văn hóa, ẩm thực, nghề truyền thống, nông sản đặc trưng và sản phẩm OCOP, Mường Khương hướng tới khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế - xã hội của địa phương".

Trao Quyết định của UBND tỉnh Lào Cai xếp hạng Đền Cây 2 là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Trao Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh “Lễ cúng rừng của người Pa Dí” vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể.

Tại lễ khai mạc đã diễn ra nghi thức công bố Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh “Lễ cúng rừng của người Pa Dí” vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể; công bố Quyết định của UBND tỉnh Lào Cai xếp hạng Đền Cây 2 là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Đây là sự ghi nhận quý báu, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong gìn giữ, bảo tồn và phát huy di sản trên địa bàn.

Đông đảo người dân và du khách tham dự khai mạc lễ hội “Mường Khương - Sắc màu biên cương” lần thứ I.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc.

Tại đêm khai mạc, đông đảo người dân và du khách được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Sắc màu biên cương”. Các tiết mục ca, múa, nhạc dàn dựng công phu, mang đậm âm hưởng vùng cao, tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên, con người và bản sắc văn hóa các dân tộc Mường Khương.

Không khí lễ hội càng thêm rộn ràng với nhiều sắc màu trang phục truyền thống, tiếng nhạc, điệu múa và sự hào hứng của người dân, du khách.

Sắc màu văn hoá các dân tộc trong chương trình diễu diễn đường phố.

Trước đó, trong khuôn khổ lễ hội đã diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn như diễu diễn đường phố, đồng diễn sắc màu văn hóa, trưng bày không gian văn hóa, nông sản - ẩm thực, trò chơi dân gian, trải nghiệm vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa và chợ phiên vùng cao. Các hoạt động tạo không gian giao lưu, trải nghiệm phong phú, giúp du khách khám phá nét đẹp văn hóa và đời sống của đồng bào các dân tộc địa phương.

Các gian hàng trưng bày nông sản của Nhân dân xã Mường Khương.

Khép lại chương trình khai mạc là hoạt động đốt lửa trại, bắn pháo hoa, tạo không khí vui tươi, đoàn kết, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân và du khách.