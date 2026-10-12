Tưng bừng “Kết lộc đón Xuân 2027” cùng nhãn hàng Omeli

Toàn cảnh sự kiện “Kết lộc đón Xuân 2027”.

Những năm gần đây, Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng và Công ty Cổ phần thực phẩm Omeli đã không ngừng đầu tư dây chuyền hiện đại, đổi mới công nghệ, đưa ra thị trường nhiều sản phẩm bánh kẹo mang hương vị đặc trưng, hàm lượng dinh dưỡng cao, mẫu mã sang trọng.

Đại diện Công ty Cổ phần thực phẩm Omeli phát biểu tại sự kiện “Kết lộc đón Xuân 2027”.

Để chuẩn bị cho dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, công ty đang đẩy mạnh sản xuất, đồng thời triển khai nhiều chương trình ưu đãi cùng với các mẫu mã sản phẩm đa dạng phù hợp cho khách hàng lựa chọn làm quà biếu tặng, hỗ trợ khách hàng gia tăng lợi nhuận và người tiêu dùng được sử dụng các sản phẩm chất lượng cao với giá thành hợp lý.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng và Công ty Cổ phần thực phẩm Omeli đang cung cấp gần 200 sản phẩm, với hơn 80.000 điểm bán hàng trên toàn quốc và đã xuất khẩu tới hơn 30 quốc gia trên thế giới, được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn.

Đặc biệt, nhãn hàng bánh kẹo Omeli đã giữ vững lòng tin khách hàng, từng bước khẳng định vị thế thương hiệu bánh kẹo uy tín, hàng đầu tại Việt Nam và tiến nhanh ra thị trường quốc tế. Năm 2022 và 2026, thương hiệu bánh Omeli vinh dự giành giải thưởng “Thương hiệu Quốc gia Việt Nam”.