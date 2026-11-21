Sáng nay, 21/11, tại sân khấu trước Tượng đài Vua Lý Thái Tổ bên Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, lễ khai mạc chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội (ngày 21 - 24/11) chính thức diễn ra.

Trước lễ khai mạc là nghi lễ dâng hương Đức Vua Lý Thái Tổ. Chương trình chính mở đầu bằng đại cảnh “Trống hội Thăng Long”, với màn múa cờ hội của xã Dương Hòa, múa lân - rồng của xã Dân Hòa và múa trống của xã Thanh Trì.

Chương trình do Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện.

Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 được tổ chức như một sự kiện mang tính biểu trưng và ngày hội cộng đồng, nhằm tôn vinh, giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc Việt Nam và Thăng Long - Hà Nội; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân trong gìn giữ, trao truyền, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Đồng thời khẳng định vị thế Hà Nội là trung tâm lớn về văn hóa của cả nước, giới thiệu với Nhân dân và du khách trong nước, quốc tế những giá trị lịch sử, di sản vật thể và phi vật thể, nghệ thuật truyền thống, làng nghề, ẩm thực cùng nếp sống đô thị đặc trưng của Thủ đô.

Điểm nhấn của chương trình là màn diễu hành quy mô lớn quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, với sự tham gia của khoảng 4.000 người.

Màn diễu hành được triển khai qua 3 chương chủ đề: Từ thuở Thăng Long; Hà thành phồn hoa; Thủ đô hội nhập, tái hiện hành trình từ cội nguồn lịch sử, truyền thống văn hiến đến diện mạo một Hà Nội đương đại, sáng tạo và hội nhập.

Sau lễ khai mạc, trong sáng nay, người dân và du khách có thể tiếp tục thưởng thức các chương trình biểu diễn tại ba sân khấu phụ quanh hồ Hoàn Kiếm, gồm: Khu vực Tượng đài Cảm Tử, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và ngã tư Tràng Tiền Plaza - Hàng Khay.

Tại khu vực Tượng đài Cảm Tử, chương trình buổi sáng giới thiệu nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống như ca trù, chèo tàu Tổng Gối, hát xẩm, hát văn và các ca khúc mang âm hưởng dân gian. Buổi chiều, từ 16h30 đến 17h30, Nhà hát Chèo Hà Nội sẽ có chương trình biểu diễn phục vụ công chúng. Đây là điểm hẹn dành cho những người yêu thích nghệ thuật truyền thống và các hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Bên cạnh đó, khán giả có thể thưởng thức âm nhạc hiện đại tại ngã tư Tràng Tiền Plaza - Hàng Khay. Từ 9h30 đến 10h30 ngày 21/11, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long phụ trách chương trình âm nhạc đương đại với sự tham gia của các ca sĩ, nhóm nhạc và ban nhạc trẻ. Từ 16h30 đến 17h30 cùng ngày, các câu lạc bộ flashmob và nhóm nhảy sẽ mang đến những màn trình diễn sôi động dưới sự tổ chức của Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội.

Trong khi đó, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục là nơi hội tụ nhiều loại hình di sản văn hóa phi vật thể. Từ 9h30 đến 10h30 hôm nay, công chúng có thể thưởng thức múa Bài Bông, múa Bồng, múa rối, cồng chiêng, múa đèn đền Đồng Nhân, múa Sênh Tiền và múa cổ Giảo Long. Chiều cùng ngày, từ 16h30 đến 17h30, Nhà hát Cải lương Hà Nội sẽ biểu diễn phục vụ khán giả.

Ngày 22/11, tại sân khấu Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Nhà hát Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội dự kiến tổ chức hai suất biểu diễn, từ 9h30 đến 10h30 và 19h15 đến 20h15, tạo thêm lựa chọn giải trí cho các gia đình và khán giả nhỏ tuổi.

Bên cạnh các sân khấu ngoài trời, người dân và du khách có thể lựa chọn thưởng thức nghệ thuật tại hai nhà hát ở khu vực trung tâm. Nhà hát Kịch Hà Nội dự kiến tổ chức 2-3 suất diễn mỗi ngày, giới thiệu các trích đoạn, tiểu phẩm về Hà Nội, danh nhân và nếp sống thanh lịch, văn minh. Sau mỗi suất diễn, khán giả có cơ hội giao lưu với nghệ sĩ và nhận ảnh lưu niệm.

Nhà hát Múa rối Thăng Long dự kiến tăng tần suất phục vụ lên 4-5 suất múa rối nước mỗi ngày. Đây là hoạt động phù hợp với các gia đình có trẻ nhỏ và du khách muốn tìm hiểu một loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc của Việt Nam.

Hưởng ứng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam, Bảo tàng TP HCM tổ chức Tuần lễ “Khai hội Văn hóa – Khởi sắc tinh hoa” với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm và trải nghiệm đặc sắc.

Diễn ra từ ngày 20/11 đến 6/12/2026, Tuần lễ “Khai hội Văn hóa – Khởi sắc tinh hoa” mang đến không gian giao lưu, trải nghiệm văn hóa đa dạng, nơi các giá trị truyền thống được giới thiệu bằng những hình thức sinh động, gần gũi và giàu tính tương tác. Không chỉ tạo cơ hội cho người dân và du khách khám phá, cảm nhận vẻ đẹp của di sản, chương trình còn góp phần khơi dậy tình yêu, ý thức trân trọng, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đặc biệt trong thế hệ trẻ.

Điểm nhấn của chương trình là các tiết mục biểu diễn âm nhạc dân tộc, giới thiệu những giai điệu, âm sắc đặc trưng của nghệ thuật truyền thống, góp phần kết nối di sản với đời sống đương đại.

Đáng chú ý, triển lãm “Dấu xưa – Nét nay” giới thiệu vẻ đẹp và giá trị thẩm mỹ của trang phục truyền thống Việt Nam. Bên cạnh tham quan, tìm hiểu, công chúng còn có cơ hội trực tiếp khoác lên mình những bộ trang phục mang đậm bản sắc dân tộc, qua đó cảm nhận sâu sắc hơn giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Cùng với đó, không gian ẩm thực truyền thống giới thiệu các món ăn, bánh dân gian và những hương vị quen thuộc, giúp công chúng khám phá nét đặc sắc của văn hóa Việt từ đời sống thường ngày.

Không chỉ giới thiệu di sản qua hình thức trưng bày, Tuần lễ còn hướng đến đổi mới hoạt động Bảo tàng theo hướng tăng cường tương tác, khuyến khích công chúng chủ động tham gia và trải nghiệm. Sự kết hợp giữa nghệ thuật, trang phục, nghề thủ công và ẩm thực tạo nên không gian văn hóa sinh động, nơi di sản được cảm nhận bằng nhiều giác quan.

Ngày 20-23/11, tại Đại Nội Huế sẽ diễn ra hoạt động trải nghiệm các trò chơi cung đình và dân gian như đầu hồ, bài vụ, xăm hường, thả thơ. Đây là dịp để người dân và du khách tìm hiểu những hình thức giải trí từng gắn bó với đời sống cung đình cũng như sinh hoạt văn hóa truyền thống của người dân xứ Huế.

Tại Đà Nẵng, Ngày hội Di sản văn hóa Đà Nẵng năm 2026 với chủ đề "Kết nối miền Di sản", diễn ra từ ngày 21/11 đến ngày 22/11/2026 tại Bảo tàng Đà Nẵng (số 42 Bạch Đằng, phường Hải Châu), với đa dạng các hoạt động như trưng bày và trải nghiệm không gian "Nghề Di sản", không gian "Hương sắc đại ngàn" và "Khám phá sắc màu văn hóa dân tộc" cùng với các hoạt động trải nghiệm, tương tác, khám phá di sản.

Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2026 diễn ra ngày 21-24/11 trên địa bàn phường Phú Lợi và phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ với nhiều hoạt động như: Chương trình chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo; Giải đua ghe Ngo; trình diễn thả Đèn nước (Lôiprotip) và ghe Cà Hâu; Lễ Cúng Trăng; Hội chợ Xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP TP. Cần Thơ và đặc sản vùng miền năm 2026 cùng nhiều hoạt động khác.

Điểm nhấn của lễ hội là hội đua ghe Ngo sẽ diễn ra vào ngày 23/11 và 24/11 tại dòng sông Maspéro thuộc phường Sóc Trăng và phường Phú Lợi, TP Cần Thơ. Theo Ban Tổ chức, hội đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2026 có 84 đội đăng ký (67 đội nam và 17 đội nữ), với hơn 7.000 vận động viên. Khu vực thi đấu trên sông Maspéro đã được khảo sát, phương án bố trí khán đài với sức chứa hơn 1.000 chỗ ngồi cũng được xây dựng nhằm phục vụ người dân và du khách.

Đây là hoạt động thể thao truyền thống gắn liền với đời sống văn hóa của người dân bản địa nơi đây. Mỗi đội ghe quy tụ nhiều tay chèo cùng phối hợp theo nhịp, đòi hỏi sự ăn ý, sức bền và tinh thần đồng đội. Không khí tranh tài cùng sự cổ vũ náo nhiệt của người dân hai bên bờ sông đã trở thành nét đặc trưng của ngày hội.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam đã, đang và sắp diễn ra tưng bừng trên khắp mọi miền của Tổ quốc.