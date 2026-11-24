Tối 23/11, tại sân vận động Kon Tum (phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đêm hội cồng chiêng với chủ đề: “Hội tụ bản sắc - Lan tỏa giá trị”, nhân Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Lãnh đạo trung ương, lãnh đạo tỉnh cùng hơn 3.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, đồng bào các dân tộc cùng đông đảo nhân dân, hàng vạn du khách tham dự. Ông Hồ Văn Niên - Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương sự hưởng ứng tự giác, nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân.

Chương trình có sự tham gia của hơn 3.000 nghệ nhân, nghệ sĩ và đồng bào các dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, phát triển kinh tế phải gắn với bảo tồn văn hóa, tôn trọng giá trị nguyên gốc, tuyệt đối không đánh đổi bản sắc văn hóa lấy lợi ích kinh tế trước mắt. Tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Duy trì, đổi mới các hoạt động văn hóa, ngày hội Đại đoàn kết tại cơ sở; tăng cường quảng bá, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số để lan tỏa hình ảnh đất và người Quảng Ngãi.

Trong khuôn khổ đêm hội, tỉnh Quảng Ngãi long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đối với Di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum.

Sự kiện ghi nhận giá trị lịch sử đặc biệt của di tích, nơi lưu dấu tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh kiên cường, bất khuất của các chiến sĩ cách mạng, góp phần giáo dục truyền thống và bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ.

Hoa hậu, người mẫu Hennie cùng các em bé biểu diễn.

Sau phần lễ là chương trình nghệ thuật là không gian văn hóa đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc truyền thống và nghệ thuật trình diễn hiện đại tạo nên bức tranh nghệ thuật đa sắc màu, khẳng định sức sống bền bỉ của di sản văn hóa.

Những tiết mục múa, hát, biểu diễn đã tái hiện đời sống văn hóa, sinh hoạt cộng đồng, vẻ đẹp núi rừng Tây Nguyên cùng truyền thống đấu tranh cách mạng, khơi dậy niềm tự hào về lịch sử, văn hóa và con người Quảng Ngãi. Tiếng cồng chiêng ngân vang, những vòng xoang nối dài cùng sắc màu trang phục truyền thống tạo nên không gian lễ hội giàu cảm xúc.

Hơn 3.000 nghệ nhân, nghệ sĩ và đồng bào các dân tộc mang đến bức tranh văn hóa đa sắc màu, thể hiện sức sống bền bỉ của di sản. Đêm hội khép lại với màn pháo hoa rực rỡ, lan tỏa niềm tự hào về bản sắc văn hóa các dân tộc, thắt chặt tình đoàn kết và gửi gắm khát vọng xây dựng Quảng Ngãi ngày càng phát triển.

Hơn 3.000 nghệ nhân, nghệ sĩ và đồng bào các dân tộc tham gia Đêm hội cồng chiêng “Hội tụ bản sắc - Lan tỏa giá trị”.

Đông đảo bà con nhân dân xếp hàng từ chiều để vào sân vận động xem chương trình.

Đông đảo khán giả thưởng thức nghệ thuật, pháo hoa.