Từng bị Jensen Huang chê bai, nữ CFO giờ phải giải bài toán lớn nhất của Nvidia

Giám đốc Tài chính (CFO) Colette Kress bất ngờ trở thành nhà tạm quyền của Nvidia sau khi ông Jensen Huang từ chức CEO giữa bê bối ngoại tình. Ảnh: Nvidia

Theo truyền thông Mỹ, ông Jensen Huang từng triệu tập các lãnh đạo cấp cao phụ trách tài chính của Nvidia đến văn phòng vào mùa Hè năm nay. Khi đó, nền kinh tế trí tuệ nhân tạo (AI), được hậu thuẫn bởi những khoản đặt cược ngày càng lớn và táo bạo của Nvidia, đang đứng trước những dấu hiệu bất ổn. Huang muốn chắc chắn rằng các quyết định kinh doanh của công ty vẫn đi đúng hướng.

Tuy nhiên, trong cuộc họp, ông đã thẳng thừng chỉ trích người phụ nữ hiện được giao tiếp quản vị trí CEO Nvidia, Giám đốc tài chính (CFO) Colette Kress.

Theo một người am hiểu những phát biểu tại cuộc họp, khi bà Kress đang trình bày, Huang đã ngắt lời và nhận xét bà giống như “một con nai chết đứng trước ánh đèn pha”.

Huang triệu tập Kress cùng đội ngũ tài chính cấp cao để tìm cách giải quyết một vấn đề ngày càng lớn: Nvidia đang đàm phán cung cấp hàng tỷ USD bảo lãnh tài chính cho những công ty không đủ khả năng mua chip của hãng. Trong số đó có các thương vụ do con rể Huang, Nico Caprez, dẫn dắt. Caprez đã đề xuất hỗ trợ tài chính cho những nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây mới nổi và các nhà phát triển trung tâm dữ liệu, với kỳ vọng biến họ thành khách hàng lâu dài.

Nvidia phải vượt qua “trận tuyết lở”

Theo những người am hiểu vấn đề, ông Jensen Huang đã khởi động một loạt thương vụ đầu tư và giờ đây bắt đầu đặt câu hỏi liệu ông có đi quá xa hay không.

Tại cuộc họp hồi tháng 8, nhà lãnh đạo Nvidia cho rằng bà Kress chỉ là một giám đốc tài chính làm công việc báo cáo, chứ không phải người có thể giúp ông hoạch định chiến lược hoặc đưa ra quyết định.

Sau đó, ông mô tả tình thế mà Nvidia đang phải đối mặt. Các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn đang dần rời xa Nvidia, lên kế hoạch sử dụng những dòng chip thay thế và giảm sự phụ thuộc vào hãng. Tệ hơn nữa, lượng lớn tấm wafer bán dẫn và bộ nhớ mà Nvidia đã cam kết mua đang ập đến với ông như một “trận tuyết lở”.

Giờ đây, Colette Kress phải lèo lái Nvidia vượt qua chính “trận tuyết lở” đó, cùng một thách thức còn lớn hơn. Hôm 12/11, bà được bổ nhiệm làm CEO tạm quyền, tiếp quản vị trí của Huang sau khi những tiết lộ chấn động về hai mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông, trong đó có một mối quan hệ với người bị nghi hoạt động tình báo và một là lãnh đạo cấp cao trong Nvidia.

Bà Kress sẽ phải ổn định một doanh nghiệp đang đối mặt với các cuộc điều tra của chính phủ liên bang Mỹ và điều tra nội bộ. Một trong những công ty có giá trị lớn nhất thế giới lại không có người kế nhiệm rõ ràng. Nvidia cho biết sẽ xem xét cả các ứng viên nội bộ lẫn bên ngoài cho vị trí CEO.

Trong bản ghi nhớ gửi nhân viên ngày 12/11, Kress ca ngợi Huang và tuyên bố sẽ tiếp tục “phát triển trên nền tảng phi thường mà Jensen đã xây dựng trong suốt 33 năm qua”.

Tốt nghiệp Đại học Arizona, bà nhận bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) tại Đại học Southern Methodist năm 1996. Kress gia nhập Nvidia hơn một thập kỷ trước với vai trò Giám đốc tài chính (CFO), sau khi từng đảm nhiệm các vị trí tài chính tại Cisco, Microsoft và Texas Instruments.

Huang điều hành Nvidia theo mô hình tổ chức tương đối phẳng, với khoảng 60 người báo cáo trực tiếp cho ông, trong đó có Kress. Trong 5 năm qua, giá trị vốn hóa của Nvidia đã tăng vọt từ chưa đầy 1.000 tỷ USD lên mức đỉnh 5.800 tỷ USD vào tháng 10.

Tuy nhiên, quy mô ngày càng lớn của Nvidia đôi khi đặt Kress vào tình thế khó khăn trên cương vị CFO.

Người phụ nữ đứng sau những quyết định tài chính của Nvidia

Mùa Xuân năm nay, con rể Huang là Caprez và một phó chủ tịch khác, Raj Mirpuri, đã nói với các đối tác kinh doanh tiềm năng rằng Nvidia có thể thu xếp các thỏa thuận hỗ trợ tín dụng chỉ trong vài tuần. Hàng chục công ty đã đăng ký tham gia chương trình, hy vọng sự bảo đảm của Nvidia sẽ giúp họ giảm chi phí vay vốn. Đổi lại, Nvidia đề xuất các nhà cung cấp dịch vụ đám mây chia sẻ một phần doanh thu với hãng.

Trong quá trình triển khai chương trình, Kress đã đặt ra nhiều câu hỏi, bao gồm cách lựa chọn thương vụ, định giá các khoản bảo lãnh và tính toán tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư, theo một người am hiểu vấn đề. Hậu trường, bà cũng tìm cách kiềm chế hoạt động của Caprez, người vừa được thăng chức phó chủ tịch vào tháng 1.

Tuy nhiên, Nvidia vẫn tiếp tục thúc đẩy kế hoạch. Công ty đã đàm phán với OpenAI về việc cung cấp bảo đảm tài chính cho dự án trung tâm dữ liệu lớn nhất từ trước đến nay tại bang Ohio, dự kiến trở thành cơ sở lớn nhất thế giới.

OpenAI đang đàm phán thuê toàn bộ khu phức hợp này, nơi dự kiến lắp đặt lượng chip Nvidia trị giá khoảng 300 tỷ USD. Nvidia sẽ cung cấp bảo đảm tài chính nhằm giúp các ngân hàng yên tâm hơn khi cho vay, bởi OpenAI phải chịu trách nhiệm thanh toán tiền thuê cơ sở.

Các cuộc đàm phán kéo dài đến cuối mùa Hè. Ngày 26/7, tờ The Wall Street Journal đưa tin Nvidia đang cân nhắc bảo lãnh khoản tài chính trị giá 250 tỷ USD cho dự án. Một ngày sau, cổ phiếu Nvidia giảm 5%, khiến công ty mất 250 tỷ USD giá trị vốn hóa.

Dù Nvidia và OpenAI đã tiến gần đến việc hoàn tất thỏa thuận, trong vài tuần tiếp theo, Kress đã điều chỉnh lại các điều khoản, giảm một nửa cam kết tài chính ban đầu của Nvidia với OpenAI, theo những người am hiểu thương vụ. Hai bên ký kết thỏa thuận đã được thu hẹp quy mô vào ngày 17/8.

Điều chỉnh những canh bạc tỷ USD

Cuối tháng 8, Nvidia tạm dừng một số thương vụ trong sáng kiến tài chính mới, theo đó hãng cung cấp hỗ trợ tín dụng cho các công ty điện toán đám mây AI để đổi lấy một phần doanh thu.

Huang cũng đã riêng tư chia sẻ với những người thân cận rằng ông ngày càng thất vọng với mức định giá cổ phiếu Nvidia trên thị trường. Hệ số định giá cổ phiếu bình quân hằng tháng của Nvidia giảm từ 23 lần trong tháng 5 xuống còn 16 lần vào tháng 10. Nhiều tập đoàn công nghệ lớn khác được thị trường định giá ở mức cao hơn.

Nvidia đã thực hiện một số biện pháp nhằm xoa dịu những nhà đầu tư lo ngại, trong đó có chương trình mua lại cổ phiếu lớn nhất trong lịch sử.

Đến tháng 10, Nvidia bắt đầu siết lại dòng tiền hỗ trợ. Tại một hội nghị ở Berlin, Huang cùng các lãnh đạo bán hàng cấp cao đã truyền tải thông điệp mới tới CEO của khoảng 6 công ty là những khách hàng mua chip Nvidia lớn, trong cuộc gặp quanh một chiếc bàn tròn.

Theo những người tham dự, Huang mở đầu bằng một câu chuyện nghe như truyện ngụ ngôn.

Ông kể rằng từng bắt gặp một người bán súp ở Nhật Bản có hàng dài khách xếp hàng. Huang cũng đứng vào hàng và sau một thời gian chờ đợi, ông được thưởng thức một trong những bát súp ngon nhất mà mình từng ăn. Khi hỏi mua thêm một bát nữa, người bán từ chối, giải thích rằng có quá nhiều khách đang chờ trong khi lượng súp không đủ phục vụ tất cả.

“Ông ấy là một doanh nhân giỏi hơn tất cả các vị”, Huang nói với các CEO trong lĩnh vực điện toán đám mây. Theo ông, người bán súp không bán hết hàng tồn kho cho một hoặc hai khách hàng, mà duy trì mức giá cao và đa dạng hóa tệp khách hàng. “Các vị không phải là người quyết định giá trị sản phẩm của tôi”, ông nhấn mạnh.