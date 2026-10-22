Từng bị chê xấu xí, ngoại hình Đức Phúc thay đổi thế nào sau 11 năm đi hát?

Đức Phúc bước chân vào showbiz khi giành ngôi quán quân “Giọng hát Việt” 2015 nhờ giọng hát giàu cảm xúc.

Thời điểm này, Đức Phúc có thân hình tròn trịa, mũm mĩm. Ngoại hình bị chê bai từng là điều khiến anh tự ti mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Để cải thiện ngoại hình, Đức Phúc nỗ lực giảm 11kg chỉ trong một tháng. Tháng 6/2017, anh quyết định phẫu thuật thẩm mỹ gương mặt. Đây cũng chính là bước ngoặt giúp nam ca sĩ hoàn thiện vẻ ngoài để tạo dựng hình ảnh điển trai, phù hợp hơn với yêu cầu của giới showbiz.

Diện mạo mới của nam ca sĩ khiến mạng xã hội lúc đó “dậy sóng”. Đức Phúc chia sẻ, anh đã nâng mũi, cắt cánh mũi, thu mỏng môi và độn cằm để cải thiện đường nét gương mặt.

Đức Phúc nói mình quyết định can thiệp dao kéo do bị chê quá nhiều. Thời điểm đó, giọng ca 9X nghĩ rằng khi chỉnh sửa nhan sắc, nếu may mắn vẻ ngoài ưa nhìn hơn, anh sẽ có được sự tự tin trong cuộc sống.

Sau đó, sự nghiệp âm nhạc của anh ngày càng khởi sắc. Các sản phẩm liên tục được khán giả đón nhận, lịch trình biểu diễn dày hơn. Anh cũng xuất hiện thường xuyên trên các gameshow truyền hình và sân khấu lớn nhỏ.

Chỉ sau khoảng hai năm phẫu thuật thẩm mỹ, Đức Phúc đã có thể mua nhà riêng, sở hữu ô tô trị giá khoảng 3 tỷ đồng và mua tặng bố mẹ một chiếc xe hơi tiền tỷ.

Mới đây, đánh dấu tuổi 30, Đức Phúc công khai việc phẫu thuật thẩm mỹ lần thứ hai sau 9 năm.

Giọng ca sinh năm 1996 cho biết lần chỉnh sửa này được thực hiện cách đây một tháng. Hiện tại, anh chưa tiết lộ chi tiết đã làm những phẫu thuật, thủ thuật nào nhưng cho biết đã hồi phục.

Giọng ca “Ánh nắng của anh” gọi đây là một trong ba giai đoạn đặc biệt trong cuộc đời, cùng với bước ngoặt trở thành quán quân Giọng hát Việt 2015 và lần chỉnh sửa diện mạo năm 2017.

Đức Phúc từng tâm sự: “Tôi biết ơn ông trời về những điều may mắn, tốt đẹp đã đến với mình suốt thời gian qua. Tôi luôn trân quý những thời điểm khó khăn trong quá khứ để bây giờ nhìn lại, không phải ai cũng có những trải nghiệm giống mình. Cũng cảm ơn những thời điểm khó khăn ấy mới có Đức Phúc của hiện tại”.