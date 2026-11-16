Từng bị chê ít thịt, nhiều xương, khiến người mua e ngại, loại cá này nay lại trở thành đặc sản 'vạn người mê'

Trong các thư tịch Đông y, cá diếc được gọi là tức ngư và được xem là thực phẩm lành tính, dùng để bồi bổ cơ thể. Theo Đông y, cá có vị ngọt, tính bình, quy vào các kinh tỳ, vị và đại trường. Sách Lã thị xuân thu cũng ghi nhận cá diếc là món ăn được ưa chuộng từ thời cổ.

Đông y ghi nhận cá diếc có công năng kiện tỳ lợi thấp, hòa trung khai vị, hoạt huyết thông lạc và ôn trung giáng khí. Loại cá này được dùng trong các món ăn bồi bổ cho người tỳ vị hư nhược hoặc bị phù thũng. Canh cá diếc hầm cũng là món được dùng cho phụ nữ sau sinh để bồi bổ và hỗ trợ tiết sữa.

Cá diếc được gọi là tức ngư và được xem là thực phẩm lành tính, dùng để bồi bổ cơ thể. Ảnh minh họa

Trước đây, nhiều người ngại ăn cá diếc vì phần thịt ít, trong khi xương nhiều và khá cứng. Nếu bị hóc, xương cá có thể gây nguy hiểm, nhất là với người cao tuổi và trẻ nhỏ. Khi hương vị và giá trị dinh dưỡng được chú trọng hơn trong chế biến món ăn, cá diếc dần được ưa chuộng trở lại.

Theo các nghiên cứu, thịt cá diếc chứa nhiều protein và axit amin dễ hấp thu qua đường tiêu hóa. Ngoài ra, cá còn cung cấp lipid, omega-3, các vitamin A, D, E, B1 và B6, cùng những khoáng chất như sắt, phốt pho và canxi.

Cá diếc có thể dùng làm món ăn bồi bổ khi cần phục hồi sức khỏe, kể cả trong giai đoạn sau sinh. Một số lợi ích được nhắc đến là hỗ trợ tiêu hóa, giảm cảm giác đầy bụng, khó tiêu và lợi tiểu. Các nghiên cứu được đề cập còn xem xét tác dụng của cá diếc đối với tim mạch, trí nhớ và miễn dịch.

Thịt cá diếc chứa nhiều protein và axit amin dễ hấp thu qua đường tiêu hóa. Ảnh minh họa

Canh cá diếc nấu rau cải hoặc rau ngót là một trong những món phổ biến. Cá sau khi làm sạch có thể đem luộc hoặc nấu canh để giữ vị ngọt tự nhiên và hạn chế lượng dầu mỡ khi chế biến. Rau xanh ăn cùng bổ sung chất xơ, vitamin và tạo vị thanh cho món canh.

Vào mùa nóng, nhiều người chọn nấu cháo cá diếc. Cá được hấp hoặc luộc chín, gỡ lấy thịt rồi nấu cùng gạo tẻ và một ít gừng tươi. Đây là món dễ tiêu, thường được dùng để bồi bổ khi cơ thể mệt mỏi hoặc suy nhược. Khi nấu cháo, có thể hạn chế gia vị cay nóng và dầu mỡ.

Để bảo đảm an toàn thực phẩm, nên chọn cá tươi ở nơi bán uy tín và sơ chế kỹ. Người dị ứng với cá, mắc bệnh gan, bệnh gút hoặc có rối loạn chảy máu cần thận trọng và hỏi ý kiến bác sĩ trước khi ăn cá diếc. Khi ăn, cần gỡ kỹ xương và nên dùng món cá lúc còn ấm.

(t/h theo Sức khỏe & Đời sống, Lao Động)