Từng 4 năm liên tiếp có học sinh vào Chung kết năm Olympia, trường Phổ thông Năng khiếu có gì đặc biệt?

Trường Phổ thông Năng khiếu - ĐHQG TP.HCM là một trong những ngôi trường có dấu ấn đáng chú ý tại chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Trường từng có 5 thí sinh góp mặt vào trận Chung kết năm, trong đó có 4 lần liên tiếp "rinh" cầu truyền hình về thành phố mang tên Bác. Những gương mặt tiêu biểu gồm Bùi Tứ Quý (năm thứ 9), Thân Ngọc Tĩnh (năm thứ 12), Đào Nguyễn Thạnh Hưng (năm thứ 13), Nguyễn Hoàng Bách (năm thứ 14) và Nguyễn Huy Hoàng (năm thứ 15).

Chân dung 5 nhà leo núi đến từ trường Phổ thông Năng khiếu - ĐHQG TP.HCM

Tiền thân của trường Phổ thông Năng khiếu là Hệ Phổ thông trung học chuyên Toán - Tin (trường Đại học Tổng hợp TP.HCM) được thành lập vào năm 1993. Đến 1996, trường chính thức được thành lập độc lập và trực thuộc ĐHQG TP.HCM. Trải qua ba thập kỷ hoạt động, nhà trường từng bước mở rộng quy mô và khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục chuyên tại khu vực phía Nam. Hiện trường có hai cơ sở đào tạo, gồm cơ sở An Đông và cơ sở Đông Hoà.

Với định hướng phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, nhà trường chú trọng trang bị kiến thức chuyên sâu, đồng thời phát triển tư duy độc lập, khả năng sáng tạo và tính tự lập. Teen PTNK được khuyến khích khám phá sở trường, chủ động học tập và phát triển năng lực cá nhân.

Hai cơ sở của trường Phổ thông Năng khiếu - ĐHQG TP.HCM. Ảnh: Website trường

Thành tích học thuật là một trong những điểm nổi bật của Phổ thông Năng khiếu, với hơn 50 huy chương và giải thưởng quốc tế ở nhiều lĩnh vực. Riêng năm học 2025 - 2026, học sinh trường giành 73 giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT, gồm 4 giải Nhất, 22 giải Nhì, 21 giải Ba và 26 giải Khuyến khích. Tại Olympic truyền thống 30/4 lần thứ XXX, trường đạt 35 huy chương Vàng, 12 huy chương Bạc và 3 huy chương Đồng, xếp thứ Nhì toàn đoàn trong số 131 trường tham dự.

Bên cạnh các kỳ thi học thuật, học sinh trường còn tích cực tham gia những sân chơi quốc tế và các lĩnh vực như công nghệ, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp. Qua đó, các bạn có thêm cơ hội vận dụng kiến thức vào thực tiễn, mở rộng trải nghiệm và phát triển tư duy sáng tạo.

Teen PTNK trong các cuộc thi và hoạt động ngoại khoá. Ảnh: Fanpage Trường Phổ thông Năng khiếu - ĐHQG TP.HCM

Không chỉ tập trung vào học tập, trường còn tạo điều kiện để học sinh phát triển sở thích thông qua các câu lạc bộ và dự án ngoại khóa. Từ năm học 2023 - 2024, trường bố trí đội ngũ trợ lý thanh niên phụ trách hoạt động câu lạc bộ, dự án học sinh, đồng thời làm cầu nối giữa Ban giám hiệu và học sinh.

Các hoạt động ngoại khóa được triển khai ở nhiều lĩnh vực như học thuật, khoa học, nghệ thuật, truyền thông và văn hóa. Đây là không gian để học sinh gặp gỡ những người có cùng sở thích, thử sức với các ý tưởng mới và tham gia tổ chức hoạt động tập thể. Qua đó, các bạn có cơ hội rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, khả năng tổ chức và sự tự tin bên cạnh kiến thức được trang bị trên lớp.