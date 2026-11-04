'Túi sinh tồn 72 giờ' là gì mà dân mạng nhắc đến nhiều trong những ngày qua?

Tóm tắt nhanh: Túi sinh tồn 72 giờ là bộ vật dụng thiết yếu giúp một người duy trì nhu cầu cơ bản trong ba ngày khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Bên trong thường có nước uống, thực phẩm, thuốc men, dụng cụ sơ cứu, đèn pin, sạc dự phòng, giấy tờ và quần áo.

Đây là phương pháp chuẩn bị ứng phó thiên tai, mất điện, hỏa hoạn hoặc sơ tán khẩn cấp, không đồng nghĩa với việc thảm họa chắc chắn xảy ra.

Những ngày đầu tháng 11, túi sinh tồn 72 giờ trở thành chủ đề được nhiều người chú ý, đặc biệt trên các phương tiện truyền thông. Không ít người tò mò chiếc túi này chứa những gì, tại sao lại có mốc 72 giờ và liệu mỗi gia đình có cần chuẩn bị hay không. Thực tế, đây không phải xu hướng mới mà là phương pháp dự phòng đã được nhiều cơ quan phòng chống thiên tai khuyến nghị.

Túi sinh tồn 72 giờ là gì?

Túi sinh tồn 72 giờ (còn gọi là Emergency Bag, Emergency Kit hoặc Go Bag) là bộ vật dụng thiết yếu được chuẩn bị sẵn để một người có thể duy trì sinh hoạt cơ bản trong 3 ngày đầu khi xảy ra sự cố bất ngờ. Chiếc túi giúp người sử dụng tích trữ sẵn thức ăn, nước uống, thuốc men và những món đồ cần thiết mà không phải mất thời gian thu gom khi cần sơ tán.

Mốc 72 giờ được sử dụng rộng rãi trong các hướng dẫn ứng phó khẩn cấp. Đây là khoảng thời gian dự phòng để người dân tự đáp ứng nhu cầu thiết yếu khi điện, nước sạch, giao thông hoặc dịch vụ liên lạc bị gián đoạn. Theo Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang Mỹ (FEMA), mỗi gia đình nên chuẩn bị nguồn cung cấp đủ dùng tối thiểu ba ngày để chủ động ứng phó thiên tai và những tình huống khẩn cấp khác.

Vì vậy, túi sinh tồn không phải một chiếc balo đặc biệt có thể giúp con người vượt qua mọi thảm họa. Đúng hơn, đây là bộ đồ dự phòng giúp giảm sự bị động trong giai đoạn đầu sau sự cố.

Bên trong túi sinh tồn cần có những gì?

Theo khuyến nghị của Cục Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai Thái Lan (DDPM), túi khẩn cấp nên có 6 nhóm vật dụng chính. Thực phẩm và nước uống là ưu tiên hàng đầu. Mỗi người nên chuẩn bị khoảng 3 lít nước mỗi ngày, tương đương 9 lít cho 72 giờ. Thực phẩm nên là những món dễ bảo quản, không cần chế biến phức tạp như đồ hộp, bánh quy hoặc thanh năng lượng.

Thuốc men và dụng cụ y tế gồm bộ sơ cứu, băng gạc, thuốc sát trùng và các loại thuốc cần thiết. Người đang điều trị bệnh nên chuẩn bị đủ thuốc dùng trong ít nhất ba ngày, đồng thời lưu lại thông tin y tế quan trọng.

Thiết bị liên lạc như điện thoại, sạc dự phòng, đèn pin, pin thay thế và radio chạy pin sẽ hữu ích khi mất điện hoặc Internet. Còi cứu hộ cũng có thể giúp phát tín hiệu khi cần trợ giúp.

Giấy tờ và tiền mặt cần được bảo quản trong túi chống nước. Các giấy tờ tùy thân, thông tin bảo hiểm, hồ sơ y tế và một khoản tiền mặt nhỏ có thể cần thiết khi phải rời khỏi nhà đột xuất.

Vật dụng vệ sinh cá nhân gồm giấy vệ sinh, khăn ướt, bàn chải, kem đánh răng, xà phòng và túi đựng rác. Quần áo và đồ dùng cá nhân nên có ít nhất một bộ quần áo thay thế, áo mưa, áo khoác, giày phù hợp để di chuyển và chăn mỏng.

Vì sao túi sinh tồn 72 giờ được nhiều người quan tâm?

Sự chú ý dành cho túi sinh tồn tăng lên sau khi báo chí Thái Lan đưa tin về khuyến nghị chuẩn bị bộ vật dụng khẩn cấp trong 72 giờ trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông leo thang và sẵn sàng trước nguy cơ thiên tai. Danh sách sáu nhóm đồ dùng thiết yếu khiến nhiều người bắt đầu tìm hiểu và chia sẻ cách tự chuẩn bị túi dự phòng cho gia đình.

Tuy nhiên, 72 giờ không phải khoảng thời gian cố định để lực lượng cứu hộ bắt đầu hoạt động, cũng không có nghĩa sau 3 ngày mọi tình huống đều trở nên nguy hiểm. Đây đơn giản là mốc dự phòng phổ biến trong các hướng dẫn ứng phó khẩn cấp, giúp mỗi người có thể tự xoay xở khi các dịch vụ thiết yếu chưa hoạt động bình thường.

Các gia đình không nhất thiết phải nhét toàn bộ vật dụng vào một chiếc balo. Chẳng hạn, 9 lít nước cho mỗi người khá cồng kềnh khi di chuyển, do đó có thể chia thành phần dự trữ tại nhà và phần gọn nhẹ mang theo khi sơ tán. Túi cũng cần được đặt ở vị trí dễ lấy, đồng thời kiểm tra định kỳ hạn sử dụng của thực phẩm, thuốc men và tình trạng pin sạc.