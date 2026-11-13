Túi cá sấu bạch tạng 1 tỷ của con dâu tương lai nhà Johnathan Hạnh Nguyễn có gì đặc biệt?

Trong loạt ảnh Marie Trâm Anh chia sẻ từ sự kiện tại Milan, Italy, chiếc túi da cá sấu bạch tạng là điểm nhấn trên nền đầm đen tối giản. Người đẹp 24 tuổi tiết chế trang sức, dành sự chú ý cho món phụ kiện của Dolce & Gabbana. Sánh đôi cùng cô, William Hiếu Nguyễn diện suit, tạo vẻ đồng điệu với bạn gái.

Marie Trâm Anh và William Hiếu Nguyễn tại sự kiện ở Milan, Italy. Ảnh: IGNV

Chiếc túi gần 1 tỷ đồng có gì đặc biệt?

Được biết, mẫu túi Trâm Anh mang đến sự kiện là Sicily Himalayan Crocodile, phiên bản cao cấp của dòng Sicily. Trên Editorialist, thiết kế này được niêm yết ở mức 37.700 USD, tương đương gần 1 tỷ đồng.

Chiếc túi được làm thủ công tại Italy. Phần da cá sấu bạch tạng bên ngoài được xử lý để có bề mặt mềm mịn như lụa, đi cùng các chi tiết kim loại tông vàng. Bên trong, nhà mốt sử dụng da cừu kết hợp với da cá sấu.

Cận cảnh chiếc túi làm từ da cá sấu bạch tạng.

Sicily Himalayan Crocodile thuộc nhóm thiết kế đặc biệt, được sản xuất với số lượng giới hạn hoặc theo mùa. Mẫu túi không có sẵn trên website chính hãng hay tại các cửa hàng bán lẻ thông thường. Khách quan tâm cần đặt riêng với Dolce & Gabbana và ghi tên vào danh sách chờ để có cơ hội sở hữu.

Marie Trâm Anh ngày càng cởi mở khi xuất hiện cùng bạn trai

Marie Trâm Anh và William Hiếu Nguyễn đã hẹn hò khoảng 6 năm. Cả hai vốn kín tiếng trên mạng xã hội. Trước đây, họ thỉnh thoảng đăng ảnh những chuyến công tác hoặc du lịch cùng nhau nhưng hiếm khi để lộ mặt. Gần đây, đôi trẻ thoải mái hơn khi chia sẻ những khoảnh khắc sánh đôi, trong đó có lần dự sự kiện tại Milan.

Marie Trâm Anh và William Hiếu Nguyễn đã hẹn hò được 6 năm.

Trâm Anh cũng thân thiết với gia đình bạn trai, đặc biệt là Tiên Nguyễn. Hai người từng nhiều lần cùng dự các buổi trình diễn thời trang và sự kiện của những nhà mốt quốc tế. Tại đám cưới ở Đà Nẵng cuối năm ngoái, Tiên Nguyễn tiết lộ em dâu tương lai là “cộng sự” giúp chồng cô, doanh nhân gốc Dubai Justin Cohen, chuẩn bị màn cầu hôn ở Paris.

Marie Trâm Anh thân thiết với mẹ và chị gái của William Hiếu Nguyễn.

William Hiếu Nguyễn sinh năm 1999, cao 1,83 m, là con trai út của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn và cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên, Tổng giám đốc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG). Anh hiện giữ chức Phó tổng giám đốc chiến lược tại tập đoàn gia đình và quen biết nhiều nghệ sĩ, doanh nhân.