TUEBA đổi mới đào tạo, lấy trải nghiệm thực tế và công nghệ AI làm điểm nhấn

Toàn cảnh sinh viên TUEBA trong tuần sinh hoạt công dân đầu năm học 2026-2027.

Đưa doanh nghiệp vào giảng đường

Một trong những điểm nổi bật của năm học 2026 2027 là việc TUEBA triển khai 05 học phần trải nghiệm thực tế cho sinh viên các ngành đào tạo. Thay vì chỉ tiếp cận thực tế trong giai đoạn thực tập cuối khóa, sinh viên có cơ hội tiếp xúc với doanh nghiệp ngay từ những năm đầu, tham quan môi trường làm việc, tìm hiểu quy trình vận hành và từng bước tiếp cận các vấn đề thực tiễn.

Nhà trường đồng thời tăng cường sự tham gia của doanh nhân, nhà quản lý và chuyên gia vào hoạt động đào tạo, qua đó tạo sự kết nối giữa kiến thức trên giảng đường với yêu cầu thực tế của thị trường lao động.

Sinh viên năm thứ nhất trải nghiệm và phân tích quy trình vận hành thực tế tại Trung tâm Thương mại GO! Thái Nguyên.

AI trở thành một phần của năng lực số

Cùng với đổi mới chương trình đào tạo, TUEBA chú trọng trang bị năng lực số và khả năng ứng dụng AI cho người học và đội ngũ. Thông qua Dự án AISkills40+, Nhà trường triển khai các chương trình tập huấn về ứng dụng những công cụ AI như ChatGPT, Gemini, Copilot… phục vụ giảng dạy, nghiên cứu, học tập và sáng tạo nội dung.

Minh chứng rõ nét nhất cho chiến lược này nằm ở vai trò chủ lực của Trung tâm Số và Truyền thông và các khoa chuyên môn, đã triển khai hàng loạt chương trình tập huấn chuyên sâu về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (như ChatGPT, Gemini, Copilot...) cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên, giúp tối ưu hóa quy trình nghiên cứu, giảng dạy và sáng tạo nội dung.

Không dừng lại ở không gian học thuật, giá trị của công nghệ AI và năng lực số tiếp tục được TUEBA lan tỏa mạnh mẽ ra cộng đồng. Đội ngũ chuyên gia TUEBA đã đào tạo, tập huấn cho các địa phương, hỗ trợ kỹ thuật livestream thương mại điện tử; ứng dụng các công cụ AI để xây dựng nội dung, thiết kế, viết bài quảng bá và đưa các sản phẩm OCOP, nông sản của các Hợp tác xã lên các nền tảng số.

Những hoạt động này góp phần cụ thể hóa định hướng gắn đào tạo với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ cộng đồng.

Đội ngũ Trung tâm Số và Truyền thông hướng dẫn các Hợp tác xã địa phương ứng dụng công nghệ số và livestream giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm OCOP.

Mở rộng không gian học tập và hội nhập

Trong năm học mới, Trường Đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh tiếp tục mở rộng các chương trình đào tạo bằng ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung,…). Bên cạnh 04 chương trình đào tạo bằng tiếng Anh gồm Quản trị Marketing, Quản trị Du lịch và Khách sạn, Tài chính và Quản trị Kinh doanh, Nhà trường mở mới 02 chương trình đào tạo bằng tiếng Trung là Thương mại điện tử xuyên biên giới và Logistics quốc tế..

Một số học phần chuyên môn được điều chỉnh lên 04 tín chỉ nhằm tăng tối đa thời lượng thảo luận, thực hành. Mô hình Blended Learning kết hợp trực tiếp và trực tuyến tiếp tục được triển khai cùng hệ thống LMS và kho học liệu số, hỗ trợ hoạt động dạy và học linh hoạt hơn.

Đồng thời, việc tiếp tục vận hành hệ đào tạo từ xa đối với 06 ngành mũi nhọn (Luật kinh tế, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Marketing) chính là lời giải thực tế cho sứ mạng phục vụ cộng đồng và thúc đẩy xã hội học tập suốt đời.

Hoạt động hợp tác quốc tế tiếp tục được mở rộng với các chương trình học bổng, trao đổi, thực tập tại Đức, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác. Nhà trường dự kiến đón hơn 100 sinh viên quốc tế đến học tập, đồng thời từng bước chuyển từ hợp tác mang tính kết nối sang các chương trình có hoạt động và sản phẩm cụ thể.

Sinh viên và giảng viên của Nhà trường được lựa chọn tham gia chương trình trao đổi, học tập và phát triển chuyên môn tại CHLB Đức.

Nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp với thực tiễn

Hoạt động nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tiếp tục được định hướng theo nhu cầu thực tế. Thông qua Cuộc thi Khởi nghiệp TUEBA 2026 - 2027, các ý tưởng về AI, kinh tế tuần hoàn, tài chính số… được đưa ra trao đổi, phản biện cùng các nhà quản lý, doanh nghiệp và chuyên gia.

Một số mô hình có tiềm năng được hỗ trợ thử nghiệm, chuyển giao và ứng dụng tại các hợp tác xã ở Thái Nguyên và một số địa phương miền núi phía Bắc. Việc giảng viên, sinh viên trực tiếp tham gia hỗ trợ địa phương ứng dụng thương mại điện tử, chuẩn hóa quy trình và quảng bá sản phẩm trên nền tảng số tiếp tục khẳng định định hướng đào tạo gắn với thực tiễn của Nhà trường.

Cuộc thi “khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo TUEBA” thu hút rất nhiều dự án của Sinh viên TUEBA và các trường THPT.

Với những chuyển động đồng bộ trong đào tạo, ứng dụng AI, hội nhập quốc tế, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng, TUEBA bước vào năm học 2026 - 2027 với định hướng phát triển người học toàn diện, có kiến thức chuyên môn, năng lực số, tư duy đổi mới sáng tạo và khả năng thích ứng với những thay đổi của môi trường nghề nghiệp. Sự chuyển đổi này được vận hành xuyên suốt dựa trên giá trị cốt lõi "Tận tâm - Chất lượng - Đổi mới".