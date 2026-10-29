Tục thờ đá: Tín ngưỡng nguyên thủy, cổ xưa nhất của người Việt?

Dấu tích của tín ngưỡng cổ xưa

Trong lịch sử văn hóa nhân loại, tục thờ đá là một trong những hình thức tín ngưỡng có nguồn gốc lâu đời, xuất hiện từ thời tiền sử và tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau ở các cộng đồng cư dân. Đối với người Việt, tín ngưỡng này phản ánh quan niệm về thế giới tự nhiên, sự sống và những sức mạnh siêu nhiên mà con người chưa thể lý giải đầy đủ. Đá không chỉ là vật liệu phục vụ đời sống mà còn có thể được xem như nơi hội tụ linh khí, biểu tượng của sự bền vững, sức mạnh và khả năng che chở con người.

Trong xã hội nguyên thủy, con người phụ thuộc sâu sắc vào môi trường tự nhiên để sinh tồn. Núi non, sông suối, cây cối và những hiện tượng thiên nhiên đều có thể được hình dung như mang trong mình một sức mạnh vượt lên trên con người. Đá, với đặc tính cứng chắc, tồn tại lâu dài và ít biến đổi trước tác động của thời gian, dễ trở thành đối tượng của sự tôn kính. Những khối đá có hình dáng khác thường, nằm ở vị trí đặc biệt hoặc gắn với các câu chuyện kỳ lạ càng có khả năng được cộng đồng nhìn nhận như vật linh thiêng.

Hòn Trống Mái ở Sầm Sơn (Thanh Hóa) gắn với một truyền thuyết dân gian của xứ Thanh. Ảnh: Quốc Lê.

Biểu hiện của tục thờ đá trong văn hóa Việt

Trong đời sống tín ngưỡng dân gian Việt Nam, đá thiêng có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức. Có nơi người dân thờ một tảng đá tự nhiên, có nơi dựng đá làm vật thờ, đặt đá trong khuôn viên đình, đền, miếu hoặc gắn đá với những vị thần được cộng đồng tôn kính. Một số khối đá còn được xem là vật bảo hộ cho làng xóm, giúp ngăn ngừa tai họa, cầu mong mùa màng thuận lợi và cuộc sống bình an.

Tục thờ đá cũng có thể gắn với tín ngưỡng thờ thần núi, thần đất và các vị thần bảo trợ địa phương. Trong quan niệm dân gian, núi đá không đơn thuần là một dạng địa hình mà còn có thể là nơi cư ngụ của thần linh. Những tảng đá lớn ở đầu làng, bên dòng suối, trên sườn núi hoặc gần các địa điểm thờ tự vì thế đôi khi trở thành đối tượng cúng lễ. Qua nhiều thế hệ, các địa điểm này có thể được bao phủ bởi những lớp ý nghĩa mới, kết hợp tín ngưỡng bản địa với việc thờ thành hoàng, thờ thần tự nhiên hoặc các nhân vật được dân gian thần thánh hóa.

Một đặc điểm đáng chú ý là tục thờ đá không nhất thiết đòi hỏi phải tạo hình vật thờ thành tượng. Bản thân đá tự nhiên, với hình dáng và vị trí vốn có, đã có thể được xem là linh thiêng. Điều này phản ánh một quan niệm tín ngưỡng trong đó ranh giới giữa tự nhiên và thế giới thần linh không hoàn toàn tách biệt. Con người có thể nhận ra sự hiện diện của cái thiêng ngay trong cảnh quan quen thuộc quanh mình.

Những truyền thuyết về đá thiêng

Một trong những biểu hiện tiêu biểu của tục thờ đá là các truyền thuyết kể về những tảng đá có khả năng hiển linh, phù trợ hoặc trừng phạt con người. Công trình của nhà nghiên cứu Nguyễn Việt Hùng về tục thờ đá trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam ghi nhận nhiều câu chuyện gắn với những khối đá được cộng đồng tôn thờ.

Các truyền thuyết này không chỉ thể hiện niềm tin vào sức mạnh siêu nhiên mà còn góp phần giải thích nguồn gốc của những địa điểm thờ tự, củng cố sự gắn bó giữa cộng đồng với không gian sinh sống. Qua thời gian, đá có thể được nhân cách hóa, gắn với một vị thần cụ thể hoặc trở thành dấu tích vật chất của một câu chuyện thiêng. Nghiên cứu về mô típ đá thiêng trong truyền thuyết dân gian Việt Nam cũng cho thấy đá có thể xuất hiện dưới dạng đá tự nhiên hoặc đá đã được đẽo gọt, mang ý nghĩa biểu tượng và góp phần tạo nên tính linh thiêng của nhân vật, sự kiện trong ký ức dân gian.

Đáng lưu ý, tín ngưỡng thờ đá không chỉ tồn tại biệt lập mà còn có sự giao thoa với những hình thức tín ngưỡng khác. Trong một số trường hợp, đá được liên hệ với quan niệm phồn thực, biểu tượng sinh sản và sự sinh sôi của vạn vật. Ở những trường hợp khác, đá gắn với tín ngưỡng thờ thần tự nhiên, thờ tổ tiên hoặc các vị thần bảo trợ cộng đồng. Chính sự giao thoa ấy khiến tục thờ đá có diện mạo phong phú, khó quy về một hình thức duy nhất.

Cột đá chùa Dạm (Bắc Ninh) có thể là một chiếc linga mang tinh thần của tín ngưỡng phồn thực của người Việt trong sự giao thoa với văn hóa Chămpa – Ấn Độ. Ảnh: Quốc Lê.

Giá trị văn hóa và sức sống của tục thờ đá

Tục thờ đá phản ánh một giai đoạn trong lịch sử tư duy của con người, khi thiên nhiên vừa là môi trường sinh tồn vừa là thế giới chứa đựng những điều huyền bí. Qua tín ngưỡng này, có thể nhận thấy khát vọng tìm kiếm sự bình an, mong muốn được bảo vệ trước những bất trắc và nhu cầu thiết lập mối quan hệ hài hòa với môi trường sống của các cộng đồng cư dân xưa.

Về phương diện văn hóa, tục thờ đá còn góp phần tạo nên bản sắc của từng địa phương. Một tảng đá thiêng có thể trở thành trung tâm của nghi lễ, gắn với lễ hội truyền thống, truyền thuyết lập làng và ký ức chung của nhiều thế hệ. Việc gìn giữ những địa điểm thờ đá vì vậy không đơn thuần là bảo tồn một vật thể tự nhiên, mà còn là bảo vệ những giá trị văn hóa phi vật thể được cộng đồng gửi gắm vào đó.

Dẫu vậy, không nên mặc nhiên xem mọi tục thờ đá hiện còn là di sản nguyên vẹn từ thời tiền sử. Tín ngưỡng dân gian luôn biến đổi, tiếp nhận và dung hợp nhiều lớp văn hóa qua các thời kỳ lịch sử. Những biểu hiện hiện nay có thể là kết quả của quá trình phát triển lâu dài, trong đó những quan niệm cổ xưa đã được diễn giải lại và kết hợp với các hệ thống tín ngưỡng về sau.

Có thể nói, tục thờ đá là một dấu ấn đáng chú ý trong lịch sử tín ngưỡng của người Việt. Từ những khối đá tự nhiên đến các thần tích, truyền thuyết và nghi lễ dân gian, tín ngưỡng này thể hiện cách con người cảm nhận, lý giải và thiêng hóa thế giới quanh mình. Nghiên cứu tục thờ đá không chỉ giúp tìm hiểu chiều sâu văn hóa truyền thống mà còn góp phần nhận diện mối quan hệ lâu đời giữa con người, thiên nhiên và đời sống tâm linh trong văn hóa Việt Nam.

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Tài liệu tham khảo

Tục thờ đá trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam/ Nguyễn Việt Hùng/ Tạp chí Văn hóa dân gian.

Motif đá thiêng trong truyền thuyết dân gian Việt Nam/ Nguyễn Thị Quỳnh Hương/ Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng.

Tín ngưỡng và văn hóa tín ngưỡng ở Việt Nam/ Ngô Đức Thịnh