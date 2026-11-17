Theo thông tin từ bệnh viện, buổi sáng trước khi xảy ra sự việc, người đàn ông 53 tuổi mệt mỏi, tức ngực, khó thở nhẹ nhưng chưa kịp đến cơ sở y tế thăm khám. Đến trưa người đàn ông đột ngột mất ý thức, tím tái và ngừng tuần hoàn.

Ngay khi nhận được cuộc gọi từ gia đình, nhân viên trực Khoa Cấp cứu hướng dẫn người nhà ép tim ngoài lồng ngực, đồng thời điều động đội cấp cứu tiếp cận hiện trường. Bệnh nhân được hồi sinh tim phổi và vận chuyển khẩn cấp đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Quá trình ép tim được duy trì liên tục trên đường chuyển viện.

Khi đến Khoa Cấp cứu, bệnh nhân vẫn ngừng tim, monitor ghi nhận rung thất. Các bác sĩ lập tức triển khai hồi sinh tim phổi nâng cao nhưng tuần hoàn tự nhiên chưa được tái lập.

Tức ngực, khó thở nhẹ, người đàn ông ngừng tuần hoàn chỉ sau vài giờ

Trước tình trạng đặc biệt nguy kịch, ê-kíp Khoa Hồi sức tích cực quyết định triển khai ECMO (tim phổi nhân tạo), sử dụng hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể để hỗ trợ hoạt động của tim và phổi, duy trì cung cấp oxy cho các cơ quan.

Sau khi thiết lập ECMO, bệnh nhân được chuyển thẳng đến phòng can thiệp tim mạch. Tại đây, ê-kíp do TS Nguyễn Mạnh Thắng và bác sĩ Đào Mạnh Hùng thực hiện chụp động mạch vành, phát hiện động mạch vành phải bị tắc hoàn toàn ở đoạn đầu.

Các bác sĩ hút huyết khối, đặt stent để tái thông mạch máu. Sau can thiệp, dòng máu qua động mạch vành được khôi phục tốt, đạt mức TIMI III.

Bệnh nhân sau đó được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục điều trị và theo dõi. Nhờ sự phối hợp của các ê-kíp cấp cứu, hồi sức và can thiệp tim mạch, tình trạng người bệnh cải thiện tích cực, hiện đã tỉnh. Các bác sĩ đang tiếp tục hồi sức, đánh giá khả năng cai ECMO và máy thở trong những ngày tới.

Theo các bác sĩ, trường hợp này cho thấy vai trò quan trọng của việc nhận biết sớm dấu hiệu ngừng tuần hoàn và ép tim ngay lập tức. Trong cấp cứu ngừng tim, mỗi phút chậm trễ đều có thể làm giảm cơ hội sống và tăng nguy cơ tổn thương não do thiếu oxy.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi một người đột ngột bất tỉnh, không đáp ứng và không thở bình thường, cần gọi cấp cứu 115, đồng thời nhanh chóng tiến hành ép tim ngoài lồng ngực nếu có thể. Không nên chờ đợi hoặc tự ý vận chuyển người bệnh khi chưa thực hiện các biện pháp hồi sức ban đầu.

Bên cạnh đó, đau tức ngực, khó thở, vã mồ hôi, mệt mỏi bất thường cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý tim mạch nguy hiểm. Người dân cần đi khám sớm khi xuất hiện những biểu hiện này, đặc biệt nếu triệu chứng xảy ra đột ngột hoặc tăng dần.