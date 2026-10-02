Tub Tim Grob - Món chè Thái Lan đẹp như những viên ngọc đỏ

Những viên màu đỏ trong suốt nằm giữa lớp nước cốt dừa trắng, bên trên là đá bào mát lạnh khiến món ăn trông giống một bát đầy những viên ngọc ruby.

Nhưng ẩn bên dưới màu sắc bắt mắt ấy lại là một món chè khá giản dị, được làm từ những nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực Thái.

Tub Tim Grob (ทับทิมกรอบ) thường được gọi theo nghĩa gần với “hạt lựu giòn”. Thành phần đặc trưng của món là củ năng được cắt thành những miếng nhỏ, phủ một lớp bột năng rồi nhuộm màu đỏ trước khi luộc.

Khi chín, lớp bột bên ngoài trở nên trong và dai nhẹ, để lộ phần củ năng màu trắng bên trong. Chính hình dáng và màu sắc này khiến những viên bánh trông khá giống hạt lựu hoặc những viên đá quý nhỏ.

Ảnh: Simplysuwanee

Khi thưởng thức, các viên củ năng được đặt trong nước cốt dừa béo thơm, thường ăn cùng đá bào để tạo cảm giác mát lạnh.

Một số cách phục vụ còn kết hợp thêm siro hoặc những nguyên liệu tráng miệng khác.

Sự tương phản giữa màu đỏ, trắng và lớp đá lạnh khiến Tub Tim Grob trở thành một món ăn rất “ăn ảnh”, đặc biệt trong những ngày thời tiết nóng.

Ảnh: Simplysuwanee

Ảnh: Pantip

Điểm thú vị của món nằm ở kết cấu. Nếu chỉ nhìn qua, những viên màu đỏ có thể khiến thực khách tưởng đây là một loại thạch mềm.

Tuy nhiên, khi nhai, lớp bột bên ngoài có độ dai nhẹ còn phần củ năng bên trong vẫn giữ được độ giòn.

Vị ngọt của phần bánh kết hợp với nước cốt dừa tạo nên cảm giác béo, thơm nhưng không quá cầu kỳ.

Ảnh: Pantip

Ảnh: Thai-dessert

Tên gọi ทับทิมกรอบ (Tub Tim Grob) cũng góp phần tạo nên sức hấp dẫn của món. “ทับทิม” có nghĩa là quả lựu, còn “กรอบ” mang nghĩa giòn.

Cách gọi này gắn với hình dáng và kết cấu đặc trưng của những viên bánh, đồng thời khiến món ăn trở nên dễ nhớ đối với thực khách.

Ảnh: Thai-dessert

Tub Tim Grob cũng không phải món tráng miệng chỉ xuất hiện trong những nhà hàng sang trọng.

Các món ngọt truyền thống của Thái Lan như Tub Tim Grob thường được tìm thấy tại những quán chè, hàng đá bào và khu ẩm thực địa phương.

Tourism Authority of Thailand từng giới thiệu Tub Tim Grob trong các món tráng miệng tại nhiều địa phương, nơi món được dùng cùng đá bào và nước cốt dừa.

Ảnh: khunkaekanomwan

Ảnh: Localthaifood

Ngày nay, Tub Tim Grob có thể được biến tấu với nhiều nguyên liệu và cách trình bày khác nhau, nhưng hình ảnh những viên “ruby” đỏ nổi bật giữa nước cốt dừa trắng vẫn là điểm nhận diện đặc trưng.

Món ăn vì thế không chỉ hấp dẫn bởi hương vị mà còn bởi cách người Thái biến những nguyên liệu bình dị thành một món tráng miệng có vẻ ngoài đầy màu sắc.

Ảnh: Localthaifood

Ảnh: Localthaifood

Không cần những nguyên liệu quá đắt tiền, một ít củ năng, bột năng, nước cốt dừa và đá bào đã có thể tạo nên một bát Tub Tim Grob vừa mát lạnh vừa bắt mắt.

Có lẽ chính sự đơn giản ấy khiến món chè này trở thành một nét thú vị trong thế giới đồ ngọt Thái Lan: nhìn như những viên ngọc đỏ, nhưng khi thưởng thức lại mang đến vị béo thơm và cảm giác giòn dai rất riêng.