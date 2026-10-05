Tuần Văn hóa - Thể thao Cơ quan Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng: Khép lại một tuần thi đấu sôi nổi

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao giải Nhất cho cặp vận động viên tranh giải Siêu Cúp Pickleball Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn và Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến. Ảnh: Duy Khiêm

Dự bế mạc có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng; Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng; Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng.

Cùng dự có Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, các Cục, Văn phòng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và đông đảo cán bộ, chiến sĩ Cơ quan Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Từ những đường bóng quyết liệt, những pha bứt tốc đầy tốc độ đến từng màn so tài giàu cảm xúc, các vận động viên đã mang đến một tuần thi đấu thực sự sôi động. Trên sân thi đấu, mỗi cuộc tranh tài là một lần thử sức, quyết tâm vượt qua giới hạn của bản thân; ngoài sân đấu là những tiếng reo hò cổ vũ, những nụ cười rạng rỡ và sự gắn kết bền chặt giữa cán bộ, chiến sĩ trong toàn Cơ quan Bộ Tư lệnh.

Với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, các vận động viên đã hoàn thành tốt các nội dung thi đấu, để lại nhiều dấu ấn đẹp không chỉ ở thành tích đạt được mà còn ở tinh thần thể thao, ý chí rèn luyện và tình đồng chí, đồng đội sâu sắc.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng trao giải Nhì cho cặp vận động viên tranh giải Siêu Cúp Pickleball Thiếu tướng Vũ Quốc Ân và Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh. Ảnh: Duy Khiêm

Không đơn thuần là một hoạt động thể thao, Tuần Văn hóa - Thể thao còn tạo nên khoảng nghỉ giàu năng lượng sau những giờ công tác, huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ căng thẳng. Qua mỗi trận đấu, mỗi cuộc tranh tài, tinh thần rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe và xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong toàn thể cán bộ, chiến sĩ.

Khép lại những ngày tranh tài sôi nổi trên sân đấu cũng là lúc tinh thần thể thao tiếp tục được lan tỏa trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Những giây phút sôi nổi, những cái bắt tay ấm áp sau trận đấu và tinh thần đồng đội được vun đắp qua Tuần Văn hóa - Thể thao sẽ trở thành nguồn động lực quan trọng để cán bộ, chiến sĩ Cơ quan Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp tục rèn luyện, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi bế mạc Tuần Văn hóa - Thể thao Cơ quan Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng:

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao giải cho các vận động viên. Ảnh: Duy Khiêm

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toàn, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng trao giải cho các vận động viên. Ảnh: Duy Khiêm

Thiếu tướng Trần Hải Bình, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng trao giải cho các vận động viên. Ảnh: Duy Khiêm

Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng trao giải cho các vận động viên. Ảnh: Duy Khiêm

Thiếu tướng Bùi Thế Tuyên, Cục trưởng Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng trao giải cho các vận động viên. Ảnh: Duy Khiêm