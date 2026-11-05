Tuần Văn hóa Quảng Ngãi 2026 có gì hấp dẫn người dân, du khách?

Ông Phan Văn Hoàng, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi chủ trì họp báo

Ngày 5.11, Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp báo chuyên đề về Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, thông tin về công tác chuẩn bị và các hoạt động trọng tâm của Tuần Văn hóa.

Theo kế hoạch, các hoạt động cao điểm diễn ra từ ngày 18.11 đến 24.11, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11).

Điểm đáng chú ý là các hoạt động được triển khai đồng bộ từ cơ sở. Đến nay, 96/96 xã, phường, đặc khu có 1.098/1.098 khu dân cư đăng ký tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam. Các hoạt động gồm giao lưu văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, vệ sinh môi trường, biểu dương gia đình văn hóa, mô hình cộng đồng tiêu biểu, đọc sách, tìm hiểu di sản và trải nghiệm văn hóa truyền thống.

Phát biểu tại họp báo, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Phan Văn Hoàng nhấn mạnh, văn hóa gắn bó mật thiết với đời sống mỗi gia đình, cộng đồng; là nơi gìn giữ bản sắc, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và gắn kết các thế hệ.

Việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống mà còn tạo điều kiện để những giá trị ấy tiếp tục được thực hành, trao truyền và lan tỏa trong đời sống Nhân dân.

“Điều chúng tôi đặc biệt coi trọng là người dân không chỉ đến xem mà còn trực tiếp tham gia tổ chức, sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng văn hóa”, ông Hoàng chia sẻ.

Bà Huỳnh Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi thông tin tổ chức Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026 với chuỗi các hoạt động

Một trong những điểm nhấn của Tuần Văn hóa năm nay là kết nối không gian văn hóa phía Đông và phía Tây tỉnh Quảng Ngãi. Trong đó, lễ khai mạc diễn ra tại phường Cẩm Thành, còn các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc được tổ chức tại phường Kon Tum, tạo sự giao lưu giữa không gian văn hóa biển, đồng bằng và đại ngàn.

Lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc với chủ đề nghệ thuật “Quảng Ngãi - Bản hòa ca đại đoàn kết” sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 18.11 tại Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh. Chương trình có nhiều nội dung đáng chú ý như trao giải Cuộc thi ảnh “Quảng Ngãi hạnh phúc - Happy Quang Ngai 2026”; phát động Cuộc thi sáng tác biểu trưng và ca khúc về Quảng Ngãi; công bố quyết định công nhận danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ tư.

Tại khu vực phía Đông, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh (phường Cẩm Thành) tổ chức nhiều không gian trưng bày, giới thiệu di sản, nghề truyền thống và văn hóa các dân tộc. Trong đó có chuyên đề “Bí mật từ lòng đất”, giới thiệu 6 bộ sưu tập của các nhà sưu tập thuộc Hội Di sản Quảng Ngãi, không gian văn hóa cồng chiêng, tham quan 9 con tàu đắm và trình diễn các nghề truyền thống như nghề rèn của người T’Dra, làm mạch nha, gốm Mỹ Thiện, bánh lá đót, bánh thuẫn, rượu cần của người Hrê...

Từ ngày 19.11 đến 24.11, các hoạt động trình diễn cồng chiêng, xoang, đàn hát dân ca, nhạc cụ dân tộc, hát Bả trạo, sắc bùa và lễ cầu ngư (phần hội) sẽ diễn ra hằng đêm, góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng.

Ở phía Tây, Liên hoan cồng chiêng, xoang và trình diễn các loại hình nghệ thuật liên quan diễn ra từ ngày 19.11 đến 23.11 tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh và phố đi bộ phường Kon Tum. Nhiều hoạt động được tổ chức như trình diễn cồng chiêng, múa xoang, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, dân ca kết hợp nhạc cụ và tái hiện các sinh hoạt văn hóa truyền thống.

Lễ hội đường phố (Carnaval) diễn ra từ 16 giờ đến 18 giờ ngày 22.11 trên các tuyến đường chính thuộc phường Kon Tum. Chương trình thời trang thực cảnh “Sắc thổ cẩm - Hồn đại ngàn” cũng giới thiệu vẻ đẹp nghề dệt thủ công, hoa văn và trang phục truyền thống của các dân tộc.

Bên cạnh đó, không gian văn hóa, ẩm thực và sản phẩm đặc trưng tại phố đêm Đăk Bla từ ngày 20.11 đến 24.11 sẽ giới thiệu các sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ, ẩm thực, nhạc cụ, trang phục dân tộc và sản phẩm du lịch địa phương. Các hoạt động thể thao truyền thống như kéo co, đẩy gậy, đi cà kheo cũng được tổ chức, tạo thêm không gian giao lưu, trải nghiệm cho người dân và du khách.

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa, tỉnh còn tổ chức khởi công công trình sửa chữa, cải tạo Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng vào ngày 18.11 tại xã Mộ Đức và khởi công dự án Khu đô thị số 1 tại xã Măng Đen vào ngày 23.11.

Hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật diễn ra từ ngày 18–24.11 tại Quảng Ngãi

Tại buổi họp báo, các phóng viên cũng đặt nhiều vấn đề liên quan đến định hướng xây dựng chương trình văn hóa thường niên mang thương hiệu Quảng Ngãi, kết nối văn hóa biển, đồng bằng và đại ngàn; giải pháp bảo tồn di sản sau sự kiện, tạo sinh kế cho nghệ nhân và người dân; cũng như tiêu chí đánh giá hiệu quả tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết tại 1.098 khu dân cư.

Theo Sở VHTTDL, thông qua chuỗi hoạt động lần này, tỉnh hướng đến tôn vinh nghệ nhân, người có uy tín trong cộng đồng; khuyến khích thế hệ trẻ tìm hiểu, tiếp nối các giá trị văn hóa truyền thống. Đồng thời, tăng cường kết nối bảo tồn di sản với phát triển du lịch, sản phẩm OCOP, làng nghề và công nghiệp văn hóa.

Riêng ngày 24.11, các bảo tàng, di tích, thư viện và thiết chế văn hóa sẽ mở cửa phục vụ Nhân dân, du khách theo điều kiện thực tế; tăng cường hoạt động giới thiệu di sản, chiếu phim, đọc sách, trải nghiệm văn hóa và biểu diễn nghệ thuật.

Thông qua Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, tạo không gian giao lưu văn hóa rộng khắp, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong bảo tồn di sản, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và quảng bá hình ảnh đất, người Quảng Ngãi.