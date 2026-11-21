Với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch, uần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026 không chỉ tạo thêm sản phẩm trải nghiệm cho du khách mà còn mở ra hướng quảng bá hình ảnh Quảng Trị bằng cách kết nối di sản lịch sử, cảnh quan thiên nhiên, văn hóa bản địa và các loại hình du lịch mới.

Trailer giới thiệu Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026 với chủ đề "Rực rỡ miền kỳ quan - Linh thiêng vùng đất lửa"

Được tổ chức nhằm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị là hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình dự kiến được tổ chức định kỳ vào ngày 24 hằng tháng. Thông qua mô hình này, tỉnh hướng tới xây dựng một điểm hẹn văn hóa, du lịch thường xuyên, tạo thêm lý do để du khách lựa chọn Quảng Trị, đồng thời kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu cho các dịch vụ du lịch địa phương.

Điểm đáng chú ý của chương trình là cách tiếp cận quảng bá dựa trên sự kết hợp giữa hai nguồn tài nguyên đặc trưng của Quảng Trị: hệ thống di sản lịch sử gắn với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và những giá trị nổi bật về cảnh quan, sinh thái. Nếu Thành cổ Quảng Trị, sông Thạch Hãn, Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải gợi nhắc những trang sử hào hùng và khát vọng hòa bình, thì Phong Nha - Kẻ Bàng, biển Bảo Ninh, đồi cát, những cung đường Trường Sơn lại mở ra không gian khám phá thiên nhiên đa dạng.

Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị là hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình dự kiến được tổ chức định kỳ vào ngày 24 hằng tháng

Chương trình khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026 diễn ra từ 20h10 đến 21h40 ngày 24/11, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8, Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Trị (QTTV), đồng thời phát trực tuyến trên các nền tảng số của tỉnh. Tại Quảng trường Hồ Chí Minh (phường Đồng Hới), chương trình nghệ thuật gồm ba chương: "Linh thiêng vùng đất lửa", "Rực rỡ miền kỳ quan" và "Khát vọng Quảng Trị", kết hợp màn bắn pháo hoa tầm cao. Dịp này, tỉnh cũng công bố các giải thưởng du lịch quốc tế năm 2026 dành cho Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, gồm danh hiệu Vườn quốc gia hàng đầu châu Á và Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam. Cùng thời điểm, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, cơ sở 2 (phường Nam Đông Hà), các hoạt động biểu diễn lân sư rồng, trình diễn áo dài, lễ hội đường phố và bắn pháo hoa sẽ tạo thêm không khí lễ hội tại khu vực phía Nam tỉnh.

Thác Tà Puồng

Một trong những hướng quảng bá được chú trọng trong Tuần Văn hóa - Du lịch lần này là tiếp cận thị trường quốc tế thông qua điện ảnh. Từ ngày 22 đến 26/11, chương trình khảo sát điểm đến và xúc tiến du lịch Quảng Trị qua điện ảnh Bollywood được tổ chức với sự tham gia của đại diện Đại sứ quán Ấn Độ, hãng phim Silaa (Innovation India), các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành quốc tế và đối tác du lịch Ấn Độ. Hội nghị xúc tiến du lịch qua điện ảnh Bollywood dự kiến diễn ra chiều 24/11 tại khách sạn Sài Gòn Quảng Bình.

Việc lựa chọn thị trường Ấn Độ gắn với định hướng khai thác sức lan tỏa của điện ảnh trong quảng bá điểm đến. Thông qua hoạt động khảo sát thực tế, Quảng Trị kỳ vọng giới thiệu cảnh quan, hệ thống di sản và điều kiện phục vụ sản xuất phim, đồng thời xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp với thị hiếu của khách Ấn Độ. Đây cũng là cơ hội để địa phương kết nối với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành, nghiên cứu khả năng mở rộng đường bay và hình thành các chương trình du lịch chuyên biệt. Nếu được triển khai đồng bộ, điện ảnh có thể trở thành một kênh xúc tiến hiệu quả, đưa hình ảnh Quảng Trị đến gần hơn với công chúng quốc tế.

Hang Sơn Đoòng

Bên cạnh quảng bá điểm đến, ẩm thực cũng được lựa chọn như một phương thức giới thiệu bản sắc văn hóa địa phương. Trong hai ngày 24 và 25/11, Không gian Ẩm thực với chủ đề "Thiên nhiên Quảng Trị - Hương vị Tràng An" sẽ diễn ra tại sân Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh (cũ), đường Hùng Vương, phường Đồng Hới. Trên diện tích gần 700m², chương trình giới thiệu các món ăn tiêu biểu của Hà Nội do đầu bếp thuộc hệ thống Tổng công ty Du lịch Hà Nội thực hiện, đồng thời bố trí các gian hàng đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP và cà phê Quảng Trị.

Sự kết hợp giữa ẩm thực Tràng An và nguyên liệu bản địa tạo cơ hội để du khách trải nghiệm sự giao thoa văn hóa vùng miền. Những sản phẩm đặc trưng của Quảng Trị, từ đặc sản địa phương đến cà phê, không chỉ được giới thiệu như hàng hóa du lịch mà còn là một phần câu chuyện về vùng đất, con người và tập quán sinh hoạt. Các màn trình diễn vũ đạo robot cũng được đưa vào không gian này, bổ sung yếu tố công nghệ và giải trí cho hoạt động trải nghiệm.

Âm nhạc tiếp tục là điểm nhấn thu hút công chúng. Tối 25/11, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, liveshow rock với sự tham gia của hai ban nhạc Bức Tường và Microwave dự kiến thu hút khoảng 10.000 khán giả. Chương trình được kỳ vọng tạo thêm sức hấp dẫn cho đời sống giải trí địa phương, đồng thời đưa các sản phẩm, dịch vụ du lịch đến gần hơn với nhóm khách trẻ. Đáng chú ý, Ban tổ chức dự kiến tổ chức bốc thăm 10 giải thưởng với tổng giá trị gần 400 triệu đồng, là các voucher du lịch, trong đó giải cao nhất là voucher trải nghiệm chinh phục Sơn Đoòng trị giá 80 triệu đồng.

Cầu Hiền Lương

Nếu âm nhạc tạo sức hút đối với công chúng trẻ, Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế - Quảng Trị 2026, diễn ra từ ngày 27 đến 29/11 với chủ đề "Bay trên quê hương thanh bình", lại mở ra một cách tiếp cận mới đối với không gian di sản. Đây là lần đầu tiên Quảng Trị tổ chức lễ hội khinh khí cầu quốc tế, với điểm nhấn là màn trình diễn 34 khinh khí cầu, tượng trưng cho 34 tỉnh, thành phố.

Các hoạt động diễn ra từ 9h đến 17h hằng ngày tại Quảng trường Giải phóng (phường Quảng Trị) trong hai ngày 27 và 28/11, sau đó chuyển đến Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải vào ngày 29/11. Người dân và du khách có cơ hội trải nghiệm bay khinh khí cầu, ngắm nhìn cảnh quan thiên nhiên và các công trình lịch sử từ trên cao. Tại khu vực Thành cổ Quảng Trị, Ban tổ chức dự kiến thực hiện nghi lễ chào đại kỳ Tổ quốc rộng 2.025m², kết hợp trình diễn 34 khinh khí cầu ở độ cao khoảng 50m xung quanh đại kỳ. Các hoạt động giao lưu với phi công, đội ngũ kỹ thuật, biểu diễn nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa cũng được tổ chức trong khuôn khổ lễ hội.

Đặt trong không gian của Quảng Trị, lễ hội không chỉ mang ý nghĩa giải trí mà còn gợi mở cách kết hợp giữa hoạt động trải nghiệm hiện đại với những địa danh mang giá trị lịch sử. Hình ảnh khinh khí cầu trên bầu trời Thành cổ hay Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải có thể trở thành chất liệu truyền thông trực quan, góp phần giới thiệu một Quảng Trị vừa giàu ký ức lịch sử, vừa có khả năng phát triển những sản phẩm du lịch mới.

Bình minh Thành cổ Quảng Trị

Tinh thần tri ân và khát vọng hòa bình được thể hiện rõ nét qua các hoạt động tưởng niệm. Tối 27/11, Lễ hoa đăng cầu siêu các Anh hùng liệt sĩ sẽ diễn ra tại Bến hoa đăng sông Thạch Hãn. Đây là hoạt động mang ý nghĩa tâm linh, nhắc nhớ sự hy sinh của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sáng 29/11, tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, nghi thức thả 260 chim bồ câu hòa bình sẽ được tổ chức, gửi gắm thông điệp về hòa bình, đoàn kết và tương lai.

Cũng trong hai ngày 28 và 29/11, chương trình biểu diễn của các lực lượng Công an nhân dân với những màn trình diễn kỵ binh và quân nhạc sẽ lần lượt diễn ra tại khu vực Đông Hà - Nam Đông Hà và Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Đồng Hới. Đây là hoạt động lần đầu được tổ chức tại Quảng Trị, góp thêm một điểm nhấn cho chương trình lễ hội.

Đài tưởng niệm - Tháp bút tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Thành cổ Quảng Trị

Song song với các sự kiện tập trung đông người, Tuần Văn hóa - Du lịch còn giới thiệu nhiều sản phẩm trải nghiệm gắn với lợi thế địa hình và cảnh quan của địa phương. Tại đồi cát xã Nam Trạch, chương trình "Hừng đông đồi cát" ngày 25/11 mang đến hoạt động trải nghiệm xe địa hình ATV, trượt cát và đón bình minh. Trên sông Nhật Lệ, ngày 26/11, màn trình diễn mô tô nước nghệ thuật (Jetski) kết hợp pháo sáng dự kiến diễn ra trong hai khung giờ, từ 17h30 đến 18h30 và từ 20h đến 21h.

Từ ngày 26 đến 30/11, du khách có thể tham gia các chương trình đón bình minh, săn mây tại khu vực Điện gió Amacao (xã Tân Lập) và đồi Cu Vơ (xã Hướng Phùng). Đây là những địa điểm có cảnh quan đặc trưng của vùng núi phía Tây Quảng Trị, phù hợp với xu hướng du lịch khám phá thiên nhiên và trải nghiệm ngoài trời.

Đáng chú ý, hành trình mô tô khám phá cung đường Phong Nha - Khe Sanh từ ngày 28 đến 30/11 sẽ đưa du khách đi qua các địa danh Phong Nha - U Bò - Trường Sơn - Sa Mù - Hướng Phùng - Khe Sanh, gắn với không gian lịch sử của đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Sản phẩm hướng tới nhóm khách yêu thích khám phá, trải nghiệm cảnh quan và tìm hiểu lịch sử. Việc kết nối các điểm đến theo một hành trình liên vùng cũng góp phần mở rộng không gian du lịch, thay vì chỉ tập trung khách tại một số địa danh quen thuộc.

Ở khu vực biển Bảo Ninh, Lễ hội Yoga biển sáng 29/11 dự kiến quy tụ khoảng 1.000 người tham gia đến từ các câu lạc bộ Yoga trong và ngoài tỉnh. Hoạt động được tổ chức tại Quảng trường biển Bảo Ninh, bổ sung một sản phẩm du lịch thể thao, chăm sóc sức khỏe gắn với không gian biển.

Một sản phẩm trải nghiệm khác được giới thiệu trong dịp này là dù lượn với chủ đề "Bay trên miền Di sản", dự kiến tổ chức tại xã Phong Nha từ ngày 24/11/2026 đến ngày 15/11/2027, trong khung giờ 7h đến 16h hằng ngày. Bên cạnh đó, Lễ hội Bia Camel diễn ra từ ngày 24 đến 30/11 tại hai địa điểm ở Đồng Hới và Nam Đông Hà; Chung kết Liên hoan Tiếng hát hay tỉnh Quảng Trị lần thứ I năm 2026 sẽ khép lại chuỗi hoạt động vào tối 30/11 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh.

Hoàng hôn ở đảo Cồn Cỏ

Với quy mô và sự đa dạng của các hoạt động, Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026 cho thấy nỗ lực làm mới cách quảng bá điểm đến, không chỉ dựa vào những giá trị lịch sử vốn đã tạo nên dấu ấn của địa phương mà còn mở rộng sang du lịch sinh thái, thể thao, giải trí, ẩm thực và các sản phẩm trải nghiệm sáng tạo.

Điều quan trọng là sau mỗi mùa sự kiện, những hoạt động này cần được tiếp tục phát triển thành sản phẩm du lịch có tính thường xuyên, gắn với chất lượng dịch vụ, năng lực kết nối giao thông, lưu trú và sự tham gia của cộng đồng địa phương. Khi di sản được khai thác trên nền tảng bảo tồn, cảnh quan thiên nhiên được gìn giữ và văn hóa bản địa trở thành một phần của trải nghiệm, Quảng Trị sẽ có thêm điều kiện để xây dựng thương hiệu điểm đến riêng biệt.

Từ miền đất từng đi qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt đến vùng kỳ quan thiên nhiên giàu tiềm năng, Quảng Trị đang hướng tới một diện mạo du lịch đa dạng hơn. "Rực rỡ miền kỳ quan - Linh thiêng vùng đất lửa" vì thế không chỉ là chủ đề của một tuần lễ hội, mà còn gợi mở hướng phát triển: lấy giá trị lịch sử, văn hóa và thiên nhiên làm nền tảng, lấy trải nghiệm của du khách làm động lực để đưa hình ảnh Quảng Trị đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế.