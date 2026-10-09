Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị năm 2026: 'Rực rỡ miền kỳ quan'

Chuỗi hoạt động nhằm quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa, tiềm năng du lịch của tỉnh, tạo thêm những sản phẩm, trải nghiệm hấp dẫn, thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Cảnh vật bên ngoài cửa động Phong Nha (Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng) đẹp như một bức tranh. Ảnh: TTXVN phát

Theo kế hoạch, chương trình khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị và chương trình nghệ thuật "Rực rỡ miền kỳ quan" sẽ diễn ra ngày 24/11 tại khu vực Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, xã Phong Nha. Đây là hoạt động trọng tâm, hướng đến giới thiệu những giá trị nổi bật của Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng, đồng thời thúc đẩy phát triển các tour, tuyến và sản phẩm du lịch gắn với trải nghiệm, khám phá hệ thống hang động kỳ vĩ.

Điểm nhấn trong chuỗi sự kiện là Tuần lễ khinh khí cầu quốc tế - Quảng Trị 2026, dự kiến tổ chức tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị trong hai ngày 25 - 26/11 và khu vực bờ Nam Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải trong hai ngày 27 - 28/11. Hoạt động được kỳ vọng tạo thêm sản phẩm trải nghiệm mới, góp phần quảng bá các điểm đến lịch sử, văn hóa tiêu biểu của tỉnh đến đông đảo người dân và du khách.

Đông đảo người dân và du khách đến tri ân tại Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Tường Vi - TTXVN

Bên cạnh đó, từ ngày 24 - 30/11, nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực dự kiến được tổ chức tại xã Bến Hải, phường Quảng Trị và phường Đồng Hới, tạo không gian giao lưu, trải nghiệm, giới thiệu những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa, ẩm thực địa phương.

Trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng, Tuần phim lưu động với chủ đề "Điện ảnh Việt - Tự hào văn hóa, kết nối cộng đồng" sẽ được tổ chức tại một số xã miền núi, góp phần đưa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đến gần hơn với người dân vùng sâu, vùng xa. Trước đó, đêm chung kết Liên hoan tiếng hát hay tỉnh Quảng Trị lần thứ I dự kiến diễn ra ngày 19/11 tại Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh, phường Đồng Hới.

Các hoạt động được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Quảng Trị và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh chủ động lựa chọn những hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế, kết hợp với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy bản sắc văn hóa và vai trò chủ thể của cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị liên quan, khẩn trương hoàn thiện kế hoạch tổ chức theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Các hoạt động phải tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp và du khách cùng tham gia, trải nghiệm, thụ hưởng những giá trị văn hóa, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.

Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Ảnh: Nguyên Linh-TTXVN

Ông Hoàng Xuân Tân đề nghị các doanh nghiệp tích cực tham gia, chủ động đăng ký tổ chức những hoạt động sáng tạo, có điểm nhấn, có khả năng duy trì lâu dài; nghiên cứu xây dựng các sản phẩm, dịch vụ du lịch và quà tặng mang bản sắc riêng của Quảng Trị để giới thiệu, quảng bá đến du khách. Các địa phương cần phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, lựa chọn những mô hình phù hợp với phong tục, tập quán và đời sống cộng đồng.

Theo định hướng của tỉnh Quảng Trị, việc tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch nhằm tạo không khí sôi nổi trong dịp kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam, hướng đến hình thành những hoạt động văn hóa, sản phẩm du lịch có sức hấp dẫn và khả năng khai thác lâu dài. Qua đó, từng bước phát huy giá trị di sản, bản sắc văn hóa địa phương, huy động các nguồn lực xã hội tham gia phát triển du lịch, góp phần xây dựng hình ảnh Quảng Trị là điểm đến hấp dẫn, giàu bản sắc.