Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị, Kỳ I năm 2026
Có một miền đất mà thiên nhiên kiến tạo nên những kỳ quan kỳ vĩ, nơi lịch sử khắc ghi những bản hùng ca bất tử, nơi khát vọng hòa bình đã nảy mầm từ chính những năm tháng khốc liệt nhất.Quảng Trị – miền đất hội tụ những giá trị di sản, văn hóa và thiên nhiên đặc sắc; nơi quá khứ hào hùng hòa cùng nhịp sống mới với những trải nghiệm đầy thú vị. Tháng 11 này, Quảng Trị bừng sáng trong không gian của một tuần lễ hội tụ và lan tỏa. Một hành trình văn hóa – du lịch đặc sắc mở ra với những chương trình nghệ thuật hoành tráng, những vũ điệu đường phố sôi động, sắc màu áo dài Việt, thanh âm di sản và nhịp sống trẻ trung, hiện đại. Từ miền kỳ quan đến vùng đất lửa, từ bản sắc truyền thống đến hơi thở đương đại – tất cả cùng hòa nhịp trong một mùa lễ hội rực rỡ.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/multimedia/infographic/202611/tuan-van-hoa-du-lich-quang-tri-ky-i-nam-2026-795249b/