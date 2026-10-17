Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị, kỳ I/2026 sẽ được tổ chức từ ngày 24-30/11

Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị, kỳ I/2026 có chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan-Linh thiêng vùng đất lửa” - Ảnh: N.L.M

Tuần lễ gồm nhiều hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc, như: Chương trình khai mạc Tuần văn hóa-du lịch Quảng Trị và chương trình nghệ thuật với chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan-Linh thiêng vùng đất lửa”; công bố các danh hiệu thế giới đối với Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và chương trình bắn pháo hoa tầm cao tại xã Phong Nha vào tối 24/11; không gian văn hóa, ẩm thực Hà Nội; lễ hội khinh khí cầu quốc tế và không gian ẩm thực quốc tế Quảng Trị từ ngày 25-28/11 tại Thành Cổ Quảng Trị và khu vực đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải; họp báo Năm Du lịch quốc gia-Quảng Trị 2027 tại Hà Nội vào ngày 26/11 và chung kết Liên hoan tiếng hát hay tỉnh Quảng Trị lần thứ I vào ngày 29/11; tuần phim lưu động tại một số xã miền núi và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, phát huy giá trị di sản tại cơ sở.

Thông qua Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị, kỳ I/2026 nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Đồng thời gắn các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam với phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh, các giá trị văn hóa, lịch sử, thiên nhiên và con người Quảng Trị. Huy động, phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa, sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và cộng đồng trong tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch; từng bước hình thành các sự kiện văn hóa, du lịch có tính định kỳ, tạo sản phẩm đặc trưng và sức hấp dẫn cho điểm đến Quảng Trị.

Được biết, 9 tháng năm 2026, Quảng Trị đón gần 9,4 triệu lượt khách, tăng 11,67% so với cùng kỳ, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 10.808 tỉ đồng, tăng 11,67% so với cùng kỳ. Tỉnh cũng đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 đón từ 13-15 triệu lượt khách, đóng góp từ lĩnh vực du lịch vào tăng trưởng tổng sản phẩm trên đia bàn tỉnh (GRDP) từ 10% trở lên.