Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị 2026 với chủ đề: 'Rực rỡ miền kỳ quan, linh thiêng vùng đất lửa'

Bên dòng sông Lô hiền hòa, Sơn Đông hiện lên như một miền quê lưu giữ những trầm tích văn hóa, lịch sử hàng trăm năm. Nơi đây không chỉ nổi tiếng với những công trình kiến trúc cổ kính, những danh nhân gắn liền với lịch sử dân tộc mà còn được biết đến là vùng đất khoa bảng, giàu truyền thống hiếu học. Trải qua bao biến thiên, những giá trị di sản vẫn được người dân nâng niu, gìn giữ, trở thành mạch nguồn nuôi dưỡng niềm tự hào và bản sắc văn hóa quê hương.