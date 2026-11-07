Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị 2026 với chủ đề: 'Rực rỡ miền kỳ quan, linh thiêng vùng đất lửa'
Quảng Trị là nơi thiên nhiên hùng vĩ giao hòa cùng chiều sâu lịch sử và bản sắc văn hóa trường tồn. Từ biển xanh núi biếc đến những tọa độ di sản thiêng liêng; từ những cung đường lộng gió đến hương vị ẩm thực độc đáo-Một Quảng Trị hấp dẫn và quyến rũ đã sẵn sàng chào đón bạn đến khám phá và hòa mình vào không khí lễ hội đặc sắc.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/du-lich/202611/tuan-van-hoa-du-lich-quang-tri-2026voichu-de-ruc-ro-mien-ky-quan-linh-thieng-vung-dat-lua-d282979/